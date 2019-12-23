Ekrem İmamoğlu, İBB'nin Kanal İstanbul protokolünden çekileceğini açıkladı

Meltem AKYOL

İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 6 ayda yaptıklarını anlattı. Kanal İstanbul tartışmalarına değinen İmamoğlu, "Çizgi film yapmak kolay. Bu kadar ciddi bir meseleyi böyle gayri ciddi ele almanıza izin vermeyiz. Ya Kanal ya İstanbul. Mesele bu kadar ciddi" dedi. İmamoğlu, İBB'nin Kanal İstanbul protokolünden çekileceğini de söyledi.

Rüşvet iddiaları ile hedefe konan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a destek mesajı gönderen İmamoğlu,

"Yavaş'a karşı sürdürülen iftira ve soruşturma sürecini kınıyorum" dedi. İncelenmeyen, müfettiş gönderilmeyen CHP belediyesi olmadığını söyleyen İmamoğlu, CHP Urla Belediye Başkanının tutuklanmasına tepki gösterdi. İmamoğlu, "Nedense 'terörle ilişki' hep seçimden sonra çıkıyor" dedi.

YAVAŞ'IN YANINDAYIM

"İBB 6 Aylık Çalışma Dönemi Basın Toplantısı" başlığı ile Harbiye İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen toplantıda konuşan Ekrem İmamoğlu, Ankara'da yaşanan tartışmalara değindi. İmamoğlu, "Milyonlarca insanın oyu ile seçilen Mansur Yavaş'a karşı sürdürülen iftira ve soruşturma sürecini kınıyorum. Buradan bütün gücümüzle kendisinin yanında olduğumuzu söylemek isterim."

NEDENSE “TERÖRLE İLİŞKİ” HEP SEÇİMDEN SONRA BULUNUYOR

"Belediyesine müfettiş gelmemiş, inceleme yapılmamış belediyemiz yoktur" diyen İmamoğlu, "Urla'da seçilmiş belediye başkanımızın tutuklanmasını kaygıyla izliyorum, yerine kayyum atanmasını protesto ediyorum. Terörle ilişkisi var deniliyor, nedense bunlar hep seçimden sonra oluyor. Kaldı ki insanlar yargılanır, cezası kesinleşirse de gereği yapılır. Ama nedense öyle olmuyor."

BU ŞEHİRDE KİMSE “BEN YAPTIM OLDU” DİYEMEYECEK

Şeffaflık ve hesap vermenin her şeyin başı olduğunu söyleyen İmamoğlu, "Bir ülkede yöneticiler hesap vermiyorsa orada yanlış hatta çok yanlış vardır. Şeffaflık ve hesap verme yoksa çürüme başlamış demektir. Artık hiç kimse bu şehirde kapalı kapılar ardından kamunun parasını kullanamaz. Bu şehirde artık hiç kimse 'Ben yaptım oldu' diyemecek. Ne bugün ne de gelecekte bizden popülist rakamlar, gerçeği eğip büken açıklamalar duymayacaksınız. Çünkü biz 16 milyon İstanbullu için çalışıyoruz. Biz işgal ettiğimiz makamların oy versin vermesin İstanbullular olduğunu biliyoruz. Bundan da hiç vazgeçmeyeceğiz" diye konuştu.

TOPLAMDA 14 MİLYARLIK BORÇ DEVRALDIK

Göreve geldiklerinde vadesi geçmiş 6 milyar, eski para ile 6 katrilyon lira borç devraldıklarını söyleyen İmamoğlu, "İş başı yaptıktan sonra personelin maaşını ödeyecek para yoktu. Bizden önceki yönetimden 8 milyarlık, eski para ile 8 katrilyon bütçe açığı devraldık. Yani 14 milyarlık borç devraldık. Biz geldikten sonra vadesi geçmiş borçlarda hiç artış olmadı. Bu şehirde oturarak iş yapma dönemi bitti. Bi bu 6 ayda 3,2 milyar lira tasarruf sağladık. Durmuş yatırımları çalıştırdık, önemli hiçbir yatırımı durdurmadık. 27 iştirak şirketimizin çoğu zarardaydı, pek çoğu kendi belediyesinin ihalesine giremiyordu. İştirak şirketlerin devlete olan borcu ödenmemişti. İştirakler yerine kimler ihaleye giriyordu. İştiraklerimiz toplamda 20,5 milyar lira ile kapatıyoruz. İGDAŞ hariç iştiraklerimizde 500 milyon liralık bir kar elde ettik. 2019 İGDAŞ ile birlikte 900 milyonluk karla kapatıyoruz" dedi.

İmamoğlu, temel prensiplerini de şöyle sıraladı:

İsrafa asla izin vermeyeceğiz.

Maksimum tasarrufu sağlayacağız.

Gereksiz işlere kaynak harcama dönemi bitmiştir.

Eğitim, sağlık, afet işleri, ulaşım başta olmak üzere tüm kaynakları 16 milyon insan için kullanacağız.

KANAL İSTANBUL TEPKİSİ: ÇİZGİ FİLM YAPMAK KOLAY

Atatürk havalimanı ve Kanal İstanbul'a dair de konuşan İmamoğlu, "Atatürk Havalimanı neden açılmıyor, bunu soracağız. İki havalimanın birlikte çalışmasının ne sakıncası var, çıkın açıklayın. Yoksa başka şeyler mi var. Kanal İstanbul... Çizgi film yapmak kolay. Çizgi filmle kanalın etrafına 60-70 katlı bina yapmak kolay. Ama o iş öyle değil. Bu kadar ciddi bir meselenin bu kadar gayri ciddi şekilde ele alınmasına izin vermeyiz. Ya Kanal ya İstanbul. Mesele bu kadar ciddi ve 16 milyon İstanbullu için buna izin vermeyeceğiz" dedi.

İBB, KANAL İSTANBUL PROTOKOLÜNDEN ÇEKİLİYOR

Kanal İstanbul'un ÇED raporunun onaylanmasına ilişkin konuşan İmamoğlu, "2018'de Kanal İstanbul için imzalatılmış olan İSKİ işbirliği anlaşmasından çekiliyoruz. Kanal İstanbul ile ilgili toplantıyı Çarşamba günü yapacağız. Şimdiye kadar yapılan açıklamalar 'Kazmayı vuruyoruz, projeye başlıyoruz' vs. Bizi ikna et ya, Kanal İstanbul'un ne kadar malolacağını bile bilmiyorlar. Ya çıkın bir açıklayın. Akılla açıklayın, aksi taktirde dua etmeye devam edeceğim: Allah akıl versin. Son olarak şunu söyleyeyim: İstanbul'un geleceğini bir avuç macerapereste bırakmayacağız. İstanbul'u onlara bırakmayan İstanbullular da buna izin vermez " dedi.

İBB Başkanı İmamoğlu, açıklamalarının ardından İstanbul'da yapacaklarını anlattı. Bu sunumun ardından ise soru cevap bölümüne geçildi.

HAYVAN HAKLARI SAVUNUCULARI İTİRAZ ETMİŞTİ, İMAMOĞLU YİNE "35 FAYTON KALACAK" DEDİ

Ekrem İmamoğlu, Adalar'da faytonlara ilişkin soruya, ''Faytoncularla görüşülüyor. Yaz aylarından itibaren ulaşım elektrikli ve lastikli araçlarla yapılacak. Adalıların talebi üzerine 35 tane turistik ve simgesel fayton hizmeti için görüşme sürüyor'' diye yanıt verdi.

İKTİDARIN ÖNCELİĞİ KANAL İSTANBUL DEĞİL, YOKSULLUĞU ÖNLEMEK OLMALI

İmamoğlu artan intihar vakalarına ilişkin de konuştu: "İktidar ekonominin düzeltilmesi için harekete geçmeli, yoksulluğu önlemek için çalışmalı, bunun için bir ekonomik program ortaya koymalı. İktidarın önceliği bu olmalı. Kanal İstanbul yapmak değil."

Mansur Yavaş örneği üzerinden "üzerinizde baskı hissediyor musunuz" diye sorulan İmamoğlu, "Biz hala iştiraklerimizle ilgili yetki bizde olmasına rağmen genel kurul yapamıyoruz. Ya da atamalar var, ilk zamanlar biraz onaylanmıştı ama şimdi onaylanmıyor. Baskı umurumda değil, hiç baskı hissetmiyorum. Tüy gibi hafif hissediyorum kendimi" diye yanıt verdi.

İMAMOĞLU, YAPACAKLARINI ANLATTI

Fotoğraf: Evrensel

Kamu bankalarının kredi vermeye yanaşmadığının altını çizen İmamoğlu, soru cevap bölümünden önceki sunumunda İstanbul için yapacaklarını şöyle sıraladı:

Finansman yetersizliği nedeniyle durdurulan metro hatları için 371 avro finans desteği sağlandı. Mahmutbey-Mecidiyeköy metro hattını 2020'de tamamlayacağız.

Eminönü-Alibeyköy tramvay hattını 2020'nin ikinci yarısında tamamlamayı planlıyoruz.

İlk 4 ayda 900 bin insan gece ulaşımından yararlandı.

İstanbul kimin yönettiğinin belli olmadığı bir kente dönüştü. İstanbul İstatistik Ofisini açtık ve İstanbul'un tüm sorunlarını burada konularak çözeceğiz.

İstanbul meydanları konuşuyor kampanyası ile meydanlarda yapacağımız yarışmalar ve organizasyonlar bir demokrasi şenliğine dönüşecek bir ortamı sağlayacağız.

Silivri'den Pendik'e 15 meydana kimliğini kazandırmak için çalışacağız ve Taksim meydanı da bunların içerisindedir.

5 aylık dönemde 7 milyon kişi bilet destek ödemelerinden yararlandı.

Özel günlerde toplamda 5 milyon İstanbullu ücretsiz ulaşımdan yararlandı.

Öğrenci abonman ücretini 85 liradan 40 liraya indirdik. 800 bin öğrenciyi sübvanse ettik.

30 bin öğrenciye yıllık 3 bin 200 lira eğitim yardımı vermeye başladık. Ve bunu tamamen objektif kriterlerle yaptık.

Bulabildiğimiz her bütçeyi İstanbul'a yatıracağız.

150 mahalleye 150 kreş demiştik, Eylül itibariyle 11 kreşin temellerini attık, 50'sinin yerini belirledik.

İhtiyacı olan çocuklara 39 ilçede halk süt desteği vermeye başladık ve devam edeceğiz.

İstanbul'da yeni bir gıda ve tarım rejimi kuruyoruz.

İstanbul'un 40 oda kapasiteli ilk Kadın Dayanışma Evi'ni açtık. Bu bir başlangıç ve devam edeceğiz.

İBB ve iştiraklerindeki işe alımlarda önceliği kadınlara verdik. İSPARK'ta tek bir kadın yoktu, 2'si üst düzey olmak üzere yüzde 50'nin üzerinde kadın istihdamı sağladık.

İşe alımların toplamda yüzde 36'sı kadınlardan oluşuyor. Yetmediğini biliyoruz, devam edeceğiz.

Bu belediyede işini seven, İstanbulluya hizmet eden herkes işinin başında olacak.

İSMEK"i yeniden yapılandırdık. 11 Bölgesel İstihdam Ofisinin planını yaptık, birini açtık. 2020'de 25 bin İstanbullunun iş sahibi olması için çalışacağız.

Cemevlerine ibadethane statüsü kavuşturmak için Ocak ayında İBB Meclisi gündemine getireceğiz.

Suriyeli sığınmacılar için harekete geçtik. İBB olarak Göç ve Uyum Eylem Planı yapmaya başladık.

İstanbul yeşil bir kent olacak. Kemerburgaz Cumhuriyet Kent Ormanı'nın 1,6 milyon metrekarelik ilk etabını açtık. İkinci etabını 29 Ekim 2020'de açacağız.

Sarıyer'deki Hacıosman Ormanı'nı düzenlemeye başladık, 19 Mayıs'ta açacağız.

Ayamama deresini ıslah ediyoruz.

Çevre ve peyzajda israfa dur dedik. Yerli üreticinin payını yüzde 50'den yüzde 70'e çıkardık.

Kurbağalıdere sorununu çözüyoruz. 2020'de bitiriyoruz. Ayvalıdere tüneli ile sel baskınlarına dur diyoruz.

İstanbul otogarı hepimizin. Pek çok katı resmen işgal altındaydı, temizledik düzenli hale getirdik. Şimdi kaynak sağlayan bir yer haline geldi.

Şehir Tiyatrolarının sahne sayısını arttıracağız. Kültür sanatın çeşitlenmesi çalışmaya başladım.

İstanbul turizmini çeşitlendiriyoruz. Başta İstanbul Deniz ve Çocuk Festivali olmak üzere onlarca yeni uluslararası festival yapacağız.

Dünyanın en çok turist alan ilk 3 şehri arasında olmak için çalışıyoruz.

Olası depreme karşı zararların azaltılması ve yeniden yapılanma için çalışıyoruz. 174 farlı kurumdan 1200 kişinin katılımıyla İstanbul Deprem Çalıştayı yaptık ve İstanbul Deprem Platfomunu kurduk.

Riskli yapıları tespit için çalışmalara başladık. Kentsel dönüşümü gündemimize aldık.

Belediye Meclisi canlı yayınlarımızı 4 milyon kişi izledi. İstanbul'u ilgilendiren tüm önemli kararları birlikte almak için mekanizmalar kuruyoruz.

Haydarpaşa Garının İstanbul halkının elinden alınmaması için çalışıyoruz. Bu konuda hukuki sürecin tamamlanmasını bekliyoruz. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın 16 milyon İstanbullunun hakkını kurda kuşa yem etmeyiz.

2020'de İstanbul'a 10 milyarlık yatırım yapacağız.

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