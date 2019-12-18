CHP'li Gülizar Biçer Karaca, Kanal İstanbul projesinde saklanan DSİ raporunu açıkladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, 2020 Merkezi Bütçe görüşmelerinde Kanal İstanbul projesine dair Devlet Su İşleri’nin (DSİ) sunduğu görüşün ÇED raporunda yer almaması skandalını belgeleriyle Meclis kürsüsünden açıkladı.

"DSİ’NİN GÖRÜŞÜ ÇED RAPORUNDA YOK!"

Karaca, Devlet Su İşlerinin 3 Aralık 2019 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yazdığı yazıyı Meclis kürsüsünden kamuoyu ile paylaştı. Karaca, "Kanal İstanbul Projesinin İnceleme Değerlendirme Komisyonu İDK toplantısında, Devlet ve Su İşlerinin, 2018 yılında ÇED Başvuru dosyasına sunduğu resmi görüşün Çevre ve Şehircilik Bakanlığındaki ÇED dosyasında yer almadığı ortaya çıkmıştır. Projeyi denetleyecek olan Bakanlık devletin resmi kurum görüşünün hasıraltı edilmesini engelleyemiyorsa bu yıkım projesini nasıl denetleyecek?" diye sordu.

GİZLENEN GERÇEK: HER 3 İSTANBULLUDAN 1’İ SUSUZ KALACAK

Karaca, ÇED raporunda yer almayan DSİ’nin görüşünde Kanal İstanbul hayata geçerse, Terkos Gölü için 375 milyon metreküp su kaybının öngörüldüğü ancak ÇED raporunda bu rakamın 30 milyon metreküp olarak verildiğini ifade etti.

İstanbul Avrupa Yakasının su ihtiyacının yüzde 65’ini karşılayan barajlarda su kaybına yol açacak proje ile ilgili olarak DSİ görüşünde tahrifat yapılarak halktan gizlendiğini ifade eden Karaca Sazlıdere Barajı’nda yıllık su kaybı DSİ’ye göre 52 milyon metreküp olarak öngörülürken ÇED Raporu’nda sadece 2,7 milyon metreküp olarak yazıldığına dikkat çekti.

Karaca, "Kanal İstanbul Projesinin hayata geçmesi halinde en iyi ihtimalle 70 milyon metreküp, kötü senaryoda ise 427 milyon metreküp su kaybı olacak. Bu, her 3 İstanbulludan 1’i susuz kalacak demek" dedi.

“KYK BORÇLARINI SİLEBİLİR, EYT'LİLERİN HAKKINI VEREBİLİRDİNİZ"

Karaca, bütçe konuşmasında Kanal İstanbul için harcanacak 75 milyar TL ile neler yapılabileceğine de dikkat çekti: "Madem 75 milyar TL bu rant projesine ayrılabiliyor bunun yerine ‘342 bin 282 gencimizin KYK borcunu 37 kere silebilirdiniz. EYT’liler için maliyet hesabı yapanlar, yandaşları için 75 milyarı harcayabiliyorlar. Bu 75 milyar ile hakkını arayan tüm EYT’liler tamı tamına 3 kez emeklilik hakkına kavuşabilirdi" diye konuştu.

Karaca 2020 bütçesini "Bu bütçe borç bütçesi, rant bütçesi, beton bütçesi, rant bütçesi, saray bütçesi… Bu bütçe; 2 milyon 136 bin vatandaşımız asgari ücretin altında bir gelirle yaşamaya çalışırken, 8 milyon işsizimiz varken, icra dosya sayısı 20 milyonu aşmışken, 3 milyar TL’yi aşan kaynağı, örtülü ödenek ve aktarılan kaynakla 17 milyar TL’yi Saray’ın emrine sunan 'Saray bütçesidir'" diyerek eleştirdi.

“RESMİ İLAN SOPASI”

Konuşmasında basının üzerindeki baskılara ve tutuklu gazetecilerin durumuna da dikkat çeken Karaca, “BirGün ve Evrensel gibi, kendilerine muhalif olan gazetelere resmi ilan vermeme sopasını göstererek susturulmadığı, Twitter’da resmi olarak 5 milyon 99 kez içerik kalma başvurusuyla dünya sansür rekortmeni olmayacağız bir bütçeyi yapmak mümkün dediği için iyi ki CHP var” diye konuştu. (HABER MERKEZİ)

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