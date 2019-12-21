21 Aralık 2019 16:47

Erdoğan: Önümüzdeki haftalarda ihaleyi yapıyoruz ve Kanal İstanbul'a başlıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki haftalarda ihaleyi yapıyoruz ve Kanal İstanbul'a başlıyoruz. Biz bu adımı hayata geçireceğiz" dedi.

Recep Tayyip Erdoğan

Fotoğraf: Emrah Yorulmaz/AA

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    İstanbul Kongre Merkezinde düzenlenen Hizmet İhracatçıları Buluşması ve 2018 Yılı HİB Ödül Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz inşallah önümüzdeki haftalarda ihaleyi yapıyoruz ve Kanal İstanbul'a başlıyoruz. Bunun çalışması, 1 haftalık, 1 aylık, 1 yıllık değil, taa belediye başkanlığımın sonlarına doğru atılmış bir adımdır. Biz bu adımı hayata geçireceğiz" dedi.

    "DÜNYA'DA NASIL SÜVEYŞ VARSA BİZDE DE KANAL İSTANBUL OLACAK"

    Erdoğan, Kanal İstanbul'a dair şunları söyledi:

    "Şu anda içeride ana muhalefetin başındaki zat. Biz 'Kanal İstanbul' diyoruz, o da çıkıyor diyor ki 'Yapamayacaksınız.' Ya biz yapacağız. Sen ne yaparsan, biz bunu yapacağız. Bir taraftan da müteahhitleri tehdit ediyor. 'Hangi müteahhit bu işin içerisine girerse, bilsin ki verdiği parayı -biz geliyoruz, geldiğimiz zaman- alamayacaktır' diyor. Bir defa devletin ne olduğundan bihaber olan bir zat. Ne demek yahu? Sen gelemeyeceksin zaten o ayrı bir konu da. Devletlerde devamlılık esastır ve bir müteahhit bu işe girmiş, anlaşmasını, sözleşmesini yapmış. Buna cevap vermeyi zait addediyorum da böyle söylediği için bütün müteahhitlerimize, uluslararası konumu olan müteahhitlerimize bir şey hatırlatmak istiyorum, bakınız bu ülkede nasıl bir siyasetçi var bunu bilin. Bu, üstelik şu anda ana muhalefetin başında. Biz inşallah şurada önümüzdeki haftalarda ihaleyi yapıyoruz ve Kanal İstanbul'a başlıyoruz. Bunun çalışması, 1 haftalık, 1 aylık, 1 yıllık değil, ta belediye başkanlığımın sonlarına doğru atılmış bir adımdır. Biz bu adımı hayata geçireceğiz. Dünyada nasıl Süveyş varsa, Cebelitarık varsa, bizde de Kanal İstanbul olacak."

    Kanal İstanbul'un çevreci olduğunu öne süren Erdoğan, boğazda kuru yük gemilerinin, tankerlerin yalılara birkaç kez bindirdiğini dile getirerek, "Her an bu bir tehlikedir ve çevrenin tehdididir. Kanal İstanbul ile bu tehditler adeta yok seviyesine geleceği gibi bir de ülkemize ciddi manada bir getirisi olacaktır. Bütün bunların çalışmaları yapılmış ve Karadeniz'den Marmara'ya iniş burada farklı bir özelliğe bir de çevreci anlayışla, çevre güzelliğine de inşallah bu kanalla İstanbul'umuz sahip çıkacaktır" dedi.

    "YIKIM VE FELAKET SEBEBİ" UYARILARI

    Kanal İstanbul, 2011 yılında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Çılgın Proje" olarak tanıtmasından bu yana kamuoyunun gündeminde.

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yaşam alanı savunucularının tepki gösterdiği proje için hazırlanan ÇED raporunu 26 Ekim'de açıklamıştı.

    Bu ÇED raporuyla ortaya çıkan sonuçların sadece İstanbul'u kapsamadığına işaret eden Mimar Mücella Yapıcı "Proje, bütün Marmara, Trakya ve Karadeniz bölgeleri için korkunç bir ekolojik kıyım. Ekolojik kıyımın ötesinde de çok ciddi bir sosyal ve ekonomik dönüşüm projesi" niteliği taşıdığını söylemişti.

    TMMOB, 31 Mart seçimleri öncesi gündeme getirilen Kanal İstanbul'un yıkım ve felakete neden olacağını vurgulamıştı. TMMOB, projenin neden olabileceği hasarın bilançosunu açıklamış ve projeden vazgeçilmesi gerektiğini belirtmişti. (HABER MERKEZİ)

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