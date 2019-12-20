Aydın Valiliği JES'e karşı imza standı açılmasına izin vermedi!

Özer AKDEMİR

Aydın Valiliği geçtiğimiz günlerde ÇED raporu onaylanan JES'e karşı imza standı açarak imza toplamak isteyen AYÇEP'in başvurusunu reddetti.

ÇED RAPORUNA İTİRAZ İÇİN 10 GÜN SÜRE VERİLDİ AMA...

Aydın Efeler'e bağlı Kızılcaköy yakınlarında işletilmek istenen JES'e karşı 17 aydır direnen köylülere kötü haber geçtiğimiz günlerde geldi. Şirketin ÇED dosyası Ankara'da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda yapılan İnceleme Değerlendirme Komisyonu (İDK) toplantısında uygun bulunarak onaylandı. Halkın itiraz ve önerilerini almak için 10 günlük askıya çıkarılan nihai ÇED raporuna Aydınlılar ve Kızılcaköylüler tepki gösteriyor. ÇED raporunun iptal edilmesi, JES projesinden vazgeçilmesi talebiyle Aydın Çevre ve Kültür Derneği (AYÇEP), imza masası açmak için izin talebinde bulundu. Ancak Aydın Valiliğince reddedildi.

"MANDALİNACI VALİ YARDIMCISI"NIN İMZASI VAR

Geçtiğimiz yıl ise Kızılcaköylüler tarım arazileri içinde yapılmak istenen JES'e karşı direnişlerinde jandarmanın biber gazlı müdahalesine maruz kalmışlardı.

Bu müdahaleden sonra köye giden Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat köylülerin "Jandarmaya siz mi emir verdiniz biber gazı kullanılması için?" sorusuna mandalina yiyerek "Ne olacak yaa! Birşey olmaz biber gazından!" diye yanıt vermesi büyük tepki çekmişti.

JES'e karşı 21-22-23 Aralık 2019 tarihleri arasında üç gün süreyle açılmak istenen imza standına izin verilmediğini belirten Aydın Valiliği kararının altında da Vali Yardımcısı Musa Hulusi Arat'ın imzası var.

"DEMEK Kİ HALA OHAL İLE YÖNETİLİYORUZ"!

Valiliğin yasak kararını değerlendiren AYÇEP Yönetim Kurulu üyesi Avukat Hicran Danışman, kararda gerekçe bile olmadığına dikkat çekerek "Keyfiliğin açık ilanı. Demek ki memleket hala OHAL ile yönetiliyor. ÇED raporu halkın görüşüne açılıyor ama halkın bilgi sahibi olup görüş bildirmesinin kanalları keyfi bir şekilde kapatılıyor. Biz de sokak sokak kapı kapı dolaşıp halkı bilgilendirecek ve o imzaları toplayacağız" dedi.

"HAKLARIMIZI SOKAKLARDA ARAYACAĞIZ"

AYÇEP Başkanı Mehmet Vergili de imza masalarına Valilik tarafından izin verilmemesine eleştirerek şunları söyledi: "ÇED sürecini kafalarında bitirmişler anlaşılan. Halka ÇED dosyasına 10 gün içinde itiraz etme hakkı veriyor yasalar. Biz de AYÇEP olarak halkın itirazlarına dair dilekçeleri ve imzaları alıp ilgili kuruma iletmek istedik. İşte bunu engelliyorlar. Halkın görüş, temenni ve bilgi edinme hakkını engellemek totaliter rejimlerde olan bir şey.

Halkın tepkilerini hiçe sayarak, Aydın'ın batısında yüzlerce kuyu açma hakkı veriyorlar şirketlere. Biz bu yasağa karşı sokaklarda, caddelerde, ev ev gezerek imza toplamaya devam edeceğiz. Halkın görüşlerinin bu şekilde engellenmesine karşı biz de haklarımızı sokaklarda arayacağız."

KIZILCAKÖY'LÜ ŞENNUR EFE: PES ETMEK YOK!

Kızılcaköyünden Şennur Efe de "Bir Kızılcaköylü olarak toprağın üstünde verimi sağlıyoruz. Bunlar bu toprağın altını karıştırarak bizden ne istiyorlar? Biz bunlara karşı çıkmak için imza toplayarak itirazlarımızı dile getirmek istedik. Buna bile izin vermedi vali!. Toprağımıza, suyumuza, havamıza biz sahip çıkmayacağız da kim çıkacak? Buna karşın mücadeleye devam ediyoruz. Pes etmek yok! Gece gündüz sokak sokak, köy köy dolaşıp imza topluyoruz. Tanımadığımız evlerin kapısını çalıp imza istiyoruz, halk da imza veriyor, ilgi gösteriyor" dedi.

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