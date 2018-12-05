KÄ±zÄ±lcakÃ¶y halkÄ±: Tel Ã¶rgÃ¼ler sÃ¶kÃ¼lmeden gitmeyiz

Özer AKDEMÄ°R

KÄ±zÄ±lcaköylülerin JES direniÅŸi jandarmanÄ±n sabahki gazlÄ± müdahalenin ardÄ±ndan ÅŸu an için daha sakin bir ÅŸekilde sürüyor. Jandarma köylülerle pazarlÄ±k yapmaya çalÄ±ÅŸÄ±rken, köylüler araziye çekilen tel örgüler sökülmeden alanÄ± terk etmeyeceklerini söylüyor.

ÅžÄ°RKET TEL ÖRGÜNÜN YANI SIRA KAMERA DA TAKIYOR

Köylülere gazlÄ± müdahalenin ardÄ±ndan yapÄ±lan tartÄ±ÅŸmalarda jandarma yetkilileri GüriÅŸ ÅŸirketinin elemanlarÄ±nÄ±n araziden çekileceÄŸini, ancak karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda köylülerin de köye dönmeleri pazarlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapmak istedi. 30 dönümü aÅŸan arazinin büyük bir kÄ±smÄ±nÄ± tel örgü içine alan ve etrafa kameralar yerleÅŸtiren ÅŸirketin elemanlarÄ±nÄ±n kameralarÄ± sökmelerini ve derhal alanÄ± terk etmelerini isteyen köylüler ise vali gelene kadar nöbet yerinden ayrÄ±lmayacaklarÄ±nÄ± dile getiriyor. Bu arada AydÄ±n ve Ä°zmir Barosu Çevre HaklarÄ± KomisyonlarÄ± da öÄŸleden sonra KÄ±zÄ±lcaköy'e gidecek.

TELLER SÖKÜLMEDEN HÄ°ÇBÄ°R YERE GÄ°TMEYÄ°Z

Köylülerin yanÄ±nda bulunan AydÄ±n Barosu Çevre HaklarÄ± Komisyonu üyesi Av. Hicran DanÄ±ÅŸman, jandarma yetkililerine yapÄ±lan iÅŸlemin hukuksuz olduÄŸunu, araziye tel örgü çekilmesinin JES çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n bir parçasÄ± niteliÄŸini taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve köylülerin yaÅŸam alanlarÄ±nÄ± koruma mücadelesinin meÅŸru olduÄŸunu belirtti. Jandarma komutanÄ±nÄ±n çekilen tel örgüleri iÅŸaret ederek “Benim iÅŸim burada bitti, askerleri çekeceÄŸim ama köylüler de tel örgülere ve kameralara bir ÅŸey yapmayacaklarÄ±na dair söz versinler” sözleri dikkat çekerken, köylüler JES ÅŸirketi arazi etrafÄ±ndaki tel örgüleri kaldÄ±rÄ±p, alanÄ± boÅŸaltana kadar mücadelede kararlÄ± olduklarÄ±nÄ± söylüyor. Özellikle köylü kadÄ±nlarÄ±n “Teller sökülmeden gitmeyiz” kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ± dikkat çekiyor.

KÖYLÜLERE GAZLI SALDIRI

TopraklarÄ±nda jeotermal enerji santrali (JES) yapÄ±lmasÄ±na karÅŸÄ± günlerdir direnen AydÄ±n KÄ±zÄ±lcaköylülerin üzerine sabah saatlerinde TOMA gönderdiler. Jandarma ve polis, aralarÄ±nda yaÅŸlÄ±, engelli, çocuklarÄ±nda olduÄŸu köylülere gazla, TOMA'larla saldÄ±rdÄ±. Köylüler çocuklarÄ±nÄ± okula göndermeyerek JES yapÄ±lmak istenen alanÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda direnmeye devam etti.

‘ÅžÄ°RKETÄ°N POLÄ°SÄ° MÄ°SÄ°NÄ°Z SÄ°Z?’

Dünkü jandarma saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gece boyunca nöbetlerine ateÅŸ etrafÄ±nda ÅŸarkÄ±lar, türküler söyleyerek devam eden KÄ±zÄ±lcaköylüler sabah TOMA ve takviye edilmiÅŸ polis ve jandarmayÄ± karÅŸÄ±larÄ±nda buldu. Devletin kendilerine karÅŸÄ± tavrÄ±nÄ± protesto etmek için çocuklarÄ±nÄ± okula göndermeyerek direniÅŸ alanÄ±na getiren KÄ±zÄ±lcaköylü kadÄ±nlar TOMA'lara "yazÄ±klar olsun, siz kimi koruyorsunuz? Åžirketin polisi-jandarmasÄ± mÄ±sÄ±nÄ±z siz? Bizler sizin anneniz yaÅŸÄ±ndayÄ±z. Bu çocuklar sizin de çocuklarÄ±nÄ±z olabilirdi" diye tepki gösterdiler. AralarÄ±nda yaÅŸlÄ± ve engellilerinde bulunduÄŸu köylüler "TOMA yetmez bizi ezmeye, uçaklarÄ± da göndersinler" dedi. Åžirket çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n tel örgü çekmesine engel olmak isteyen köylülere jandarma ve polis biber gazÄ± ile saldÄ±rdÄ±.

DÜNKÜ JANDARMA SALDIRISINDA ÜÇ KADIN YARALANDI

FotoÄŸraf: AA

AydÄ±n'Ä±n Efeler ilçesine baÄŸlÄ± KÄ±zÄ±lcaköy ve komÅŸu 5 köyün arazileri içerisinde JES için sondajlara baÅŸlamak isteyen GüriÅŸ A.Åž ÅŸirketine karÅŸÄ± köylüler 100 günü aÅŸkÄ±n bir zamandÄ±r direniyor. Ä°ki gün önce ÅŸirketin polis ve jandarma eÅŸliÄŸinde KÄ±zÄ±lcaköy'e ait tarÄ±m alanlarÄ±nÄ±n ortasÄ±nda satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± erik bahçesini beton direklerle çevreleyip tel örgü ile çevirmesine köylüler izin vermedi. JES projesinin ortaya çÄ±kmasÄ±ndan itibaren köy meydanÄ±na kurduklarÄ± direniÅŸ çadÄ±rÄ± ile mücadeleyi sürdüren köylüler, çadÄ±rlarÄ±nÄ± ve direniÅŸi köye yaklaÅŸÄ±k 2 kilometre uzaklÄ±ktaki bu alana taÅŸÄ±dÄ±. Ä°ki gündür gece gündüz tarlalarÄ±n içinde nöbet tutan KÄ±zÄ±lcaköylüler, zaman zaman jandarma ve polisle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi. Åžirket elemanlarÄ±nÄ±n tel örgü çekmek için diktikleri direklerin dibine beton atma çabalarÄ±na engel olan köylülere dün jandarma müdahale etti. Üç köylü kadÄ±nÄ±n çeÅŸitli yerlerinden yaralandÄ±klarÄ± müdahale sonrasÄ± yaralÄ±lar ambulansla hastaneye götürülürken kalan köylüler direnmeye devam etti. Dün birkaç kez daha direklerin dibine beton dökmek için harekete geçen ÅŸirket çalÄ±ÅŸanlarÄ±na ve onlara kalkan olan jandarmaya köylülerin sert tepkileri sonuç verdi ve ÅŸirket çalÄ±ÅŸanlarÄ± direk dibine beton dökemeden çekilmek zorunda kaldÄ±.

KÄ±zÄ±lcakÃ¶y direniÅŸten vazgeÃ§miyor: KÃ¶yÃ¼mÃ¼zde seyahat Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z yok!

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 AralÄ±k 2018 14:01

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