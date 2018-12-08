AydÄ±n ValiliÄŸi tepki Ã§eken sÃ¶zleri savundu: Samimi bir sohbet

Özer AKDEMÄ°R

Ä°zmir

AydÄ±n ValiliÄŸi, topraklarÄ±na jeotermal enerji santrali (JES) yapÄ±lmamasÄ± için direnen KÄ±zÄ±lcaköylülere “Biber gazÄ±ndan bi’ ÅŸey olmaz ya” diyen Vali YardÄ±mcÄ±sÄ± Mustafa Hulusi Arat’Ä±n görüntüleri ile ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±. Valilik açÄ±klamasÄ±nda Vali YardÄ±mcÄ±sÄ± Mustafa Hulusi Arat’Ä±n söz ve davranÄ±ÅŸlarÄ± “samimi sohbet” olarak nitelendirildi.

Köylerine 2 km uzaklÄ±kta JES tesisleri yapÄ±lmamasÄ± için günlerdir direnen KÄ±zÄ±lcaköylüler zaman zaman jandarma, polis ve ÅŸirket çalÄ±ÅŸanlarÄ± ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi. KadÄ±nlarÄ±n darbedildiÄŸi olaylarda yaÅŸlÄ± kadÄ±nlarÄ±n ve çocuklarÄ±n olduÄŸu bir ortamda köylülerin üzerine biber gazÄ± da sÄ±kÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Biber gazÄ± kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gün köylülerin JES için ÅŸirketin araziyi tel örgü içine almasÄ±nÄ± önlemek için direndiÄŸi yere gelen AydÄ±n Vali YardÄ±mcÄ±sÄ± Mustafa Hulusi Arat’Ä±n köylülerin sorularÄ±na verdiÄŸi yanÄ±tlar ve davranÄ±ÅŸlarÄ± tepkiyle karÅŸÄ±landÄ±. Arat’Ä±n, bir kadÄ±nÄ±n “Gaz sÄ±kÄ±lmasÄ± emrini siz mi verdiniz” sorusuna mandalina yiyerek “Biber gazÄ±ndan bi’ ÅŸey olmaz ya. Farzedin ki ben verdim” yanÄ±tÄ± verdiÄŸini gösteren videonun sosyal medyada paylaÅŸÄ±lmasÄ± üzerine ülkenin her yerinden tepki yaÄŸdÄ±.

"KadÄ±nlar gününde bize niye biber gazÄ± sÄ±ktÄ±rÄ±yorsunuz? Bu biber gazÄ±nÄ±, ÅŸiddeti siz mi emrettiniz?"diye soran köylü kadÄ±na vali yardÄ±mcÄ±sÄ±nÄ±n pervasÄ±z yanÄ±tlarÄ±na bir bakar mÄ±sÄ±nÄ±z: "BirÅŸey olmaz yaa, biber gazÄ±ndan ne olacak? Farzet ki ben emir verdim gaz için..." pic.twitter.com/eJ7zPDm6md — özer akdemir (@ozer_akdemir) 7 AralÄ±k 2018

Binlerce yurttaÅŸ, vali yardÄ±mcÄ±sÄ±nÄ±n davranÄ±ÅŸ ve yanÄ±tlarÄ±nÄ±n “Kamu yöneticisi ciddiyeti” ile baÄŸdaÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, devlet görevlilerinin halka böyle ciddiyetsiz bir ÅŸekilde davranamayacaÄŸÄ± yönünde paylaÅŸÄ±mlar yaptÄ±. Sosyal medyada bu görüntülerin yüz binlerce kiÅŸi tarafÄ±ndan izlenip binlerce kez paylaÅŸÄ±lmasÄ± sonrasÄ± AydÄ±n ValiliÄŸinden yazÄ±lÄ± açÄ±klama geldi.

AçÄ±klamada JES firmasÄ± ile köylüler arasÄ±ndaki gerilimden taraflarÄ±n zarar görmemesi için güvenlik güçlerinin görevlendirildiÄŸi ileri sürülerek, “Ancak maksadÄ± bu olayÄ± kendi art niyetleri doÄŸrultusunda kullanmak olan ilimiz dÄ±ÅŸÄ±ndan gelen bazÄ± kiÅŸi ve çevrelerin gerilimi tÄ±rmandÄ±rmasÄ± üzerine Vali YardÄ±mcÄ±sÄ± Mustafa Hulusi Arat taraflarla görüÅŸmek ve baÅŸkaca bir taÅŸkÄ±nlÄ±ÄŸa meydan vermemek için görevlendirilmiÅŸtir” denildi.

GörüÅŸmeler sonucunda JES ÅŸirketinin yasal izinleri alÄ±ncaya kadar faaliyette bulunmama taahhüdü yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bunun üzerine köylülerin eylemlerini sonlandÄ±rmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan güvenlik güçlerinin de normal görevlerine döndüklerini savunan AydÄ±n ValiliÄŸi açÄ±klamasÄ±nda polis jandarma saldÄ±rÄ±sÄ± ve köylülerin yaralanmasÄ±na hiç deÄŸinilmedi. AçÄ±klamada ÅŸu ifadelere yer verildi. “OlayÄ±n sükunete kavuÅŸmasÄ± sonrasÄ±nda samimi sohbet ortamÄ±nda KÄ±zÄ±lcaköylü vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z ananelerimiz çerçevesinde ikramlarda bulunmuÅŸ ve eylem son bulmuÅŸtur. AyrÄ±ca medyaya yansÄ±yan görüntülerle ilgili soruÅŸturma süreci baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸ olup kamuoyunun bilgisine saygÄ± ile sunulur.”

Ã‡epeÃ§evre YaÅŸam - AydÄ±n KÄ±zÄ±lcakÃ¶y halkÄ±nÄ±n JES'e karÅŸÄ± direniÅŸi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 AralÄ±k 2018 13:28

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