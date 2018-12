KÄ±zÄ±lcakÃ¶y'de kÄ±zÄ±lca kÄ±yamet kopabilir!

Özer AKDEMİR

Topraklarında açılmak istenen jeotermal enerji kuyularına karşı aylardır direnen Aydın Kızılcaköy halkı, bölgeye girmek için jandarmaları da yanına alarak bölgeye gelen şirket yetkilileriyle karşı karşıya kaldı.

KÖYLÜLER JANDARMA VE ŞİRKETİN KARŞISINA ÇIKTI

Sabah saatlerinde çok sayıda jandarma eşliğinde Kızılcaköy'deki arazilere girmek isteyen şirket çalışanlarının karşısına köylüler çıktı. Özellikle kadınların ön planda olduğu direnişte jandarma köylüleri ‘yapacak bir şey yok’ diye ikna etmeye çalışırken, sayıları her geçen an artan köylüler ise topraklarında JES istemediklerini, kuyu açılmasına izin vermeyeceklerini dile getiriyor. “Vali gelsin. Bizim tarlalarımız olmazsa biz ne yapacağız” diyen köylüler direnmekte kararlılar. Jandarmanın koruması eşliğinde araziye giren şirket elemanları çalışmalara başlarken, köylülerin bu duruma tepkisi her geçen an daha da artıyor. Jandarma ‘özel mülk siz karışamazsınız’ derken köylüler ise JES'lerin kendi yaşam alanlarında tarımı bitireceğini, çevreyi kirleteceğini dile getiriyor. Bölgede gerilim devam ediyor.

Fotoğraf: Evrensel

Fotoğraf: Evrensel

HAFTALARDIR NÖBET TUTUYORLAR

Aydın İncirliova ilçesi Kızılcaköy Mahallesi yakınlarında açılmak istenen jeotermal kuyu ve santrali (JES) ile ilgili Çevresel Etki Değerlendirilmesi (ÇED) süreci geçtiğimiz haftalarda başlamış, şirket Dereağzı köyünde ÇED toplantısı yapmıştı. Gürmat Elektrik Üretim A.Ş. tarafından işletilmek istenen Çiftlik JES, topraklarının yüzde 85'i jeotermal kullanımına açılan Aydın'da kamunun elinde kalan tek jeotermal sahasıydı. Çiftlik JES sahası ile birlikte Aydın kenti tam anlamışla JES'ler tarafından kuşatılmış olacak. Belgede 5 köyün arazileri içerisinde toplam 120 JES kuyusu açılmak istenirken, bu kuyuların en yakını Kızılcaköy'ün evlerine 150 metre uzaklıkta. Kuyular Dereağzı, Gerenkova, Kardeşköy ve Balıkköy köyleri sınırları içerisine de giriyor. Firmanın Sarı Zeybek adını verdiği JES projesinde açılmak istenen kuyuların tamamı incir bahçesi ve birinci sınıf tarım arazisinde yer alıyor. JES ayrıca Aydın’ın içme suyu ve sulama ihtiyacını karşılayan İkizdere Barajı’na da 3 km uzaklıkta yer alacak. Kızılcaköylüler JES'e karşı haftalardır çadır kurup nöbet tutmaya devam ediyorlardı.

Fotoğraf: Evrensel

Fotoğraf: Evrensel

Son Düzenlenme Tarihi: 03 Aralık 2018 12:59

www.evrensel.net