KÄ±zÄ±lcakÃ¶y'de kÄ±zÄ±lca kÄ±yamet kopabilir!

Özer AKDEMÄ°R

TopraklarÄ±nda açÄ±lmak istenen jeotermal enerji kuyularÄ±na karÅŸÄ± aylardÄ±r direnen AydÄ±n KÄ±zÄ±lcaköy halkÄ±, bölgeye girmek için jandarmalarÄ± da yanÄ±na alarak bölgeye gelen ÅŸirket yetkilileriyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±.

KÖYLÜLER JANDARMA VE ÅžÄ°RKETÄ°N KARÅžISINA ÇIKTI

Sabah saatlerinde çok sayÄ±da jandarma eÅŸliÄŸinde KÄ±zÄ±lcaköy'deki arazilere girmek isteyen ÅŸirket çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na köylüler çÄ±ktÄ±. Özellikle kadÄ±nlarÄ±n ön planda olduÄŸu direniÅŸte jandarma köylüleri ‘yapacak bir ÅŸey yok’ diye ikna etmeye çalÄ±ÅŸÄ±rken, sayÄ±larÄ± her geçen an artan köylüler ise topraklarÄ±nda JES istemediklerini, kuyu açÄ±lmasÄ±na izin vermeyeceklerini dile getiriyor. “Vali gelsin. Bizim tarlalarÄ±mÄ±z olmazsa biz ne yapacaÄŸÄ±z” diyen köylüler direnmekte kararlÄ±lar. JandarmanÄ±n korumasÄ± eÅŸliÄŸinde araziye giren ÅŸirket elemanlarÄ± çalÄ±ÅŸmalara baÅŸlarken, köylülerin bu duruma tepkisi her geçen an daha da artÄ±yor. Jandarma ‘özel mülk siz karÄ±ÅŸamazsÄ±nÄ±z’ derken köylüler ise JES'lerin kendi yaÅŸam alanlarÄ±nda tarÄ±mÄ± bitireceÄŸini, çevreyi kirleteceÄŸini dile getiriyor. Bölgede gerilim devam ediyor.

FotoÄŸraf: Evrensel

FotoÄŸraf: Evrensel

HAFTALARDIR NÖBET TUTUYORLAR

AydÄ±n Ä°ncirliova ilçesi KÄ±zÄ±lcaköy Mahallesi yakÄ±nlarÄ±nda açÄ±lmak istenen jeotermal kuyu ve santrali (JES) ile ilgili Çevresel Etki DeÄŸerlendirilmesi (ÇED) süreci geçtiÄŸimiz haftalarda baÅŸlamÄ±ÅŸ, ÅŸirket DereaÄŸzÄ± köyünde ÇED toplantÄ±sÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±. Gürmat Elektrik Üretim A.Åž. tarafÄ±ndan iÅŸletilmek istenen Çiftlik JES, topraklarÄ±nÄ±n yüzde 85'i jeotermal kullanÄ±mÄ±na açÄ±lan AydÄ±n'da kamunun elinde kalan tek jeotermal sahasÄ±ydÄ±. Çiftlik JES sahasÄ± ile birlikte AydÄ±n kenti tam anlamÄ±ÅŸla JES'ler tarafÄ±ndan kuÅŸatÄ±lmÄ±ÅŸ olacak. Belgede 5 köyün arazileri içerisinde toplam 120 JES kuyusu açÄ±lmak istenirken, bu kuyularÄ±n en yakÄ±nÄ± KÄ±zÄ±lcaköy'ün evlerine 150 metre uzaklÄ±kta. Kuyular DereaÄŸzÄ±, Gerenkova, KardeÅŸköy ve BalÄ±kköy köyleri sÄ±nÄ±rlarÄ± içerisine de giriyor. FirmanÄ±n SarÄ± Zeybek adÄ±nÄ± verdiÄŸi JES projesinde açÄ±lmak istenen kuyularÄ±n tamamÄ± incir bahçesi ve birinci sÄ±nÄ±f tarÄ±m arazisinde yer alÄ±yor. JES ayrÄ±ca AydÄ±n’Ä±n içme suyu ve sulama ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±layan Ä°kizdere BarajÄ±’na da 3 km uzaklÄ±kta yer alacak. KÄ±zÄ±lcaköylüler JES'e karÅŸÄ± haftalardÄ±r çadÄ±r kurup nöbet tutmaya devam ediyorlardÄ±.

FotoÄŸraf: Evrensel

FotoÄŸraf: Evrensel

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 AralÄ±k 2018 12:59

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