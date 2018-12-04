KÄ±zÄ±lcakÃ¶y direniÅŸten vazgeÃ§miyor: KÃ¶yÃ¼mÃ¼zde seyahat Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z yok!

Özer AKDEMÄ°R

AydÄ±n KÄ±zÄ±lcaköylüler JES’e karÅŸÄ± direnmekte kararlÄ±. Dün, onlarca jandarma ve sivil özel güvenlik eÅŸliÄŸinde köy yakÄ±nÄ±ndaki araziyi tel örgü içine almak için beton direklerle çevreleyen ÅŸirkete karÅŸÄ± köylüler geri adÄ±m atmadÄ±lar. Köy meydanÄ±ndaki direniÅŸ çadÄ±rlarÄ±nÄ± JES ÅŸirketinin çevirdiÄŸi ve jandarmanÄ±n 24 saat nöbet tuttuÄŸu arazinin karÅŸÄ±sÄ±na taÅŸÄ±yan köylüler gece de direniÅŸe devam ettiler.

AydÄ±n milletvekillerini ve kentteki tüm kurumlarÄ± kendilerine destek olmaya çaÄŸÄ±ran KÄ±zÄ±lcaköylüler, yaÅŸam alanlarÄ±nda JES istemediklerini, ÅŸirket arazilerini terk edene kadar mücadeleye devam edeceklerini belirtiyorlar. Köylülere AydÄ±n ve civar köylerden de destek artarak devam ediyor.

BUGÜN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAKLAR

KÄ±zÄ±lcaköylüler bugün Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na suç duyurusunda bulunacaklar. JandarmanÄ±n JES arazisine giden yollarÄ± kapatmasÄ± nedeniyle tarlalarÄ±na gidemediklerini belirten köylüler, kendilerine kapatÄ±lan yolun ÅŸirketin çalÄ±ÅŸmalarÄ± için açÄ±k tutulduÄŸunu dile getiriyorlar. JES ÅŸirketini arazilerin çevresine beton direkler dikip tel örgü içine aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten köylüler, jandarmanÄ±n da köy içinde sÄ±k sÄ±k geliÅŸi güzel kimlik kontrolü yapmasÄ±ndan duyduklarÄ± rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± dile getirdi. Köylüler Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na vermek için hazÄ±rladÄ±klarÄ± dilekçede AnayasanÄ±n 23. maddesine göre herkesin, yerleÅŸme ve seyahat hürriyetine sahip olduÄŸuna vurgu yaparak, “TarlamÄ±za bahçemize gitmemizin jandarma tarafÄ±ndan engellenmesi, herhangi bir suç ÅŸüphesi olmamasÄ±na raÄŸmen 4-5 kere olacak ÅŸekilde kimlik kontrolü yapÄ±larak tedirgin edilmemiz Anayasaya aykÄ±rÄ±dÄ±r. Seyahat etme hürriyetimiz ihlal edilmiÅŸtir” dedi.

DAHA ÇED SÜRECÄ° BÄ°TMEDEN ÅžÄ°RKET ÇALIÅžMAYA BAÅžLADI

Jeotermal Kaynaklar ve DoÄŸal Mineralli Sular Kanunu Uygulama YönetmeliÄŸinin 9. maddesinde “Çevresel Etki DeÄŸerlendirmesi iÅŸlemleri tamamlanmadan ve gerekli izinler alÄ±nmadan iÅŸletme faaliyetlerine baÅŸlanmaz” denildiÄŸinin altÄ±nÄ±n çizildiÄŸi dilekçede, “Oysa köyümüzde jeotermal kuyusu çakmak isteyen GüriÅŸ ÅŸirketi Jeotermal sahasÄ±nÄ±n etrafÄ±nÄ± telle çevirmek ve beton direk çakmak suretiyle çalÄ±ÅŸmalara baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r. Mevzuata uygun olarak almasÄ± gereken izinleri almamÄ±ÅŸtÄ±r, ÇED iÅŸlemlerini tamamlamamÄ±ÅŸtÄ±r. Buna raÄŸmen jeotermal tesisi kurma çalÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlamak suretiyle mevzuata aykÄ±rÄ± davranmÄ±ÅŸ, hukuksuz iÅŸlem yapmÄ±ÅŸtÄ±r” diye yazÄ±ldÄ±.

KENDÄ° KÖYÜMÜZDE SEYAHAT ÖZGÜRLÜÄžÜMÜZ YOK!

Kendi köylerinde seyahat etme özgürlüklerinin engellendiÄŸini, jandarmanÄ±n AnayasanÄ±n 23. ve 10. maddesini ihlal ettiÄŸini vurgulayan köylüler, jandarmadan ve ÇED sürecini tamamlamadÄ±ÄŸÄ± halde köylerine jeotermal tesisini kurma çalÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlayan GüriÅŸ ÅŸirketinden ÅŸikayetçi olduklarÄ±nÄ± dile getirerek suç duyurusunda bulunacak.

FotoÄŸraf: Evrensel

ASKER TARAFINDAN Ä°TÄ°LEN BÄ°R KADIN BAYILDI

Öte yandan sabah saatlerinde jandarma ile köylüler arasÄ±nda arbede yaÅŸandÄ±. Askerlerin itmesi sonucu ayaklar altÄ±da kalan KÄ±zÄ±lcaköylü bir kadÄ±n bayÄ±ldÄ±.

Özellikle kadÄ±nlarÄ±n ön planda olduÄŸu direniÅŸte jandarma köylüleri ‘yapacak bir ÅŸey yok’ diye ikna etmeye çalÄ±ÅŸÄ±rken, sayÄ±larÄ± her geçen an artan köylüler ise topraklarÄ±nda JES istemediklerini, kuyu açÄ±lmasÄ±na izin vermeyeceklerini dile getirdi.

FotoÄŸraf: Evrensel

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 AralÄ±k 2018 12:06

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