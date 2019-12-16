Denizli’de bir süre önce işten atılan işsiz genç yaşamını sonlandırdı

Denizli’nin Çameli ilçesinde bir sağlık merkezinde çalışan 26 yaşında evli ve bir çocuk babası Osman Karul işsizlik sonucu bunalıma girerek yaşamını sonlandırdı. Bir süre iş bulmak için uğraşan ancak çabaları sonuçsuz kalan Karul av tüfeği ile kendini vurdu.

Sosyal medya üzerinden yayın yapan Çameli Gazetesi'nin haberine göre, olay Denizli’nin Çameli ilçesinde bağlı Emecik Mahallesi’nde meydana geldi. İşsiz kalan genç büyükannesinin evine giderek av tüfeğiyle kendi göğsüne ateş etti. Silah sesini duyan çevredeki vatandaşlar odaya girince acı tablo ile karşılaştı. Vatandaşların sağlık ekiplerini çağırması ile olay yerine gelen ekipler Karul’un yaşamını yitirdiğini tespit etti.

26 yaşındaki gencin cansız bedeni otopsi incelemesi için hastaneye kaldırılırken, Jandarma olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor. (Denizli/EVRENSEL)