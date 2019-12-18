Kocaeli'de bir vatandaş borçlarını yazıp yaşamını sonlandırdı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde Binnet Simit isimli vatandaş, borçlarının yazılı olduğu bir mektup bırakarak hayatını sonlandırdı.

Derince Çenedağ Mahallesi'nde ikamet eden ve emekli olan Binnet Simit'ten (54) bir süredir haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Polis ekipleri eve girdiklerinde Simit'i intihar etmiş halde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Binnet Simit'in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Evde yapılan inceleme işlemlerinin ardından Binnet Simit'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

En son Derince Eğitim Araştırma Hastanesinden temizlik görevlisi olarak çalıştığı ve buradan emekli olduğu öğrenilen 1 çocuk babası Binnet Simit'in bankalara olan borçları nedeniyle intihar ettiğini ve borçlu olduğu bankaların isimlerini yazdığı bir not bıraktığı öğrenildi. (Kocaeli/EVRENSEL)

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