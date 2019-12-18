Çorum'da iki kişi yoksulluk sebebiyle yaşamlarına son verdi

Çorum merkeze bağlı Bahçelievler Mahallesi’nde aynı gün iki intihar vakası yaşandı. Yaşamlarına son veren iki yurttaşın maddi sıkıntıları olduğu ortaya çıktı.

Bahçelievler Mahallesi Karşıyaka 18. Sokak’ta ikamet eden 29 yaşndaki Gökhan T.’den haber alamayan yakınları polise başvuruda bulundu. Adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla evin balkonundan içeriye giren polis ve sağlık ekipleri Gökhan T.’nin cansız bedeni ile karşılaştı. Gökhan T’nin üç yaşındaki kızına “Seni seviyorum kızım. Özür dilerim” şeklinde not bıraktığı ortaya çıktı.

Bahçelievler Mahallesi Karşıyaka 1. Cadde’de ise 33 yaşındaki Oktay A. evinde yaşamına son verdi. Oktay A.’nın eşinin polise, maddi sıkıntılarının olduğunu, evde yiyecek yemeklerinin olmadığı için babasının evine gittiğini, babası ile tekrar evine geldiklerini, eşinin kapıyı açmaması üzerine anahtar ile içeri girdiklerini ve eşinin cansız bedenini bulduklarını söylediği belirtildi. (HABER MERKEZİ)

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