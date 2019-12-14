30 ay raftan inmeyen dosyaya bir günde görevsizlik!

Ahmet KANBAL

Müjdat CAN

Şırnak Cizre Savcılığı, sokağa çıkma yasakları sırasında öldürülen Ali Bağdur’un 30 aydır raftan indirilmeyen dosyasına avukatların dosyanın akıbetini sorması üzerine bir gün sonra “görevsizlik”, bir ay sonra da “takipsizlik” kararı verdi.

Şırnak’ın Cizre ilçesinde 2015 yılında süren sokağa çıkma yasakları sırasında, 11 Ocak 2016’da öldürülen Ali Bağdur’un soruşturmasına Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca “takipsizlik kararı” verildi.

Bağdur’un hakkında herhangi bir karar olmamasına rağmen yasaklar döneminde Cizre’de olmasını dayanak göstererek, “örgüt üyesi” olduğunu iddia eden Savcılık, yaşamını yitirmesinin ise “Hukuka uygun bir emrin yerine getirilmesi” sonucunda yaşandığı değerlendirmesinde bulundu.

Takipsizlik kararının verilmesi üzerine dosyanın alelacele kapatıldığı ortaya çıktı. Cizre Savcılığının dosya hakkında 6 Mayıs 2017’de “daimi arama kararı” verdiği, 30 ay boyunca rafa kaldırılan dosya ile ilgili işlem yapmadığı görüldü. Dosya hakkında uzun zaman işlem yapılmaması üzerine Bağdur ailesinin avukatları, dosyanın akıbetini sormak üzere 30 Ekim 2019 tarihinde Cizre Savcılığına dilekçe verdi. Savcılık, Bağdur ailesinin avukatlarına dilekçenin “Gereğinin yerine getirileceği” cevabı verdi.

Bu süreçte “yoğunluk” gerekçesi sunularak avukatlara “daimi arama kararı” nedeniyle yapılan inceleme olup olmadığı bildirilmedi. Ardından ise, avukatların talebinin yerine getirilmesi için “Katibin askerden dönüşünü” beklemeleri istendi.

BİR GÜN SONRA ‘GÖREVSİZLİK’

Cizre Savcılığı, avukatların dosyanın akıbetini sormak için 30 Ekim 2019’da verdiği dilekçeden bir gün sonra dosya hakkında “görevsizlik kararı” vererek, dosyayı Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığının da 8 Kasım’da dosya ile ilgili “takipsizlik” kararı verdiği ortaya çıktı.

HDP: YAŞAM HAKKI İHLAL EDİLDİ

Cizre ve Silopi’de ilan edilen sokağa çıkma yasaklarının yıl dönümünde açıklama yapan HDP, yaşanan sivil ölümlere dikkat çekerek, “İnsanlık suçunu unutmuyoruz” dedi.

Hakların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli, 14 Aralık 2015’te Şırnak’ın Cizre ve Silopi ilçelerinde Şırnak Valiliğinin “Süresiz sokağa çıkma yasağı” ilan etmesinin ardından yaşanan sivil ölümlere ve hak ihlallerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

“Ablukaları ve insanlık suçlarını unutmuyoruz” başlığıyla yapılan açıklamada, 30 Ekim 2014 tarihli Milli Güvenlik Kurulunda (MGK) alınan bir kararla “Çöktürme Planı”nın yürürlüğe koyulduğuna” dikkat çekildi. Bu plan doğrultusunda, Şırnak Valiliğinin ‘süresiz sokağa çıkma yasağı’ ilan etmesinin üzerinden 4 yılın geçtiğinin hatırlatıldığı açıklamada, “AKP iktidarı, sadece sokağa çıkma yasağı ilan etmekle yetinmemiş, ablukaya alınan kentlerde yaşam hakkını, kişi özgürlüğünü ve güvenliğini de en ağır şekilde ihlal etmiştir” denildi. (Şırnak/MA)

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