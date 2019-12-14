Birleşik Metal-İş üyesi işçiler, MESS dayatmasına karşı fazla mesaiye kalmayacak
Birleşik Metal-İş Sendikası, MESS ile yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine fazla mesaiye kalmama kararı aldı.
Fotoğraf: twitter.com/BirlesikMetal/
DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine fazla mesaiye kalmama kararı aldı. Patron sendikası MESS, 150 bin işçiyi doğrudan ilgilendiren grup toplu iş sözleşmesinde 3 yıllık sözleşme ve yüzde 6 zam dayatmıştı.
Sendika Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu imzasıyla sendika şubelerine gönderilen yazıda, “3 Aralık Salı günü merkez TİS Komisyonu toplantısında ortaya çıkan görüş ve önerileri dikkate alarak aynı gündemle toplanan Genel Yönetim Kurulumuz haftalık eylem programları duyurmaya karar vermiştir” denildi.
16-23 Aralık haftası için açıklanan eylem takvimi şöyle:
- Grup TİS kapsamındaki tüm işyerlerinde 16-23 Aralık tarihleri arasında fazla mesailere kalınmayacak.
- Sözleşme sürecine ilişkin talep ve görüşleri içeren “Geçinemiyoruz” başlıklı bildiri dağıtımı yapılacak. Bu bildiri aynı zamanda işyerleri, işçi servisleri, kentlerde dağıtılacak.
- 20 Aralık Cuma günü vardiya girişlerinde tüm işçiler toplandıktan sonra fabrikalara kadar yürünecek. İşbaşı, bu yürüyüşler tamamlandıktan sonra yapılacak.
- 23-30 Aralık eylem programı, 20 Aralık’ta paylaşılacak. (İstanbul/EVRENSEL)
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