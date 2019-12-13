Metal işçileri toplu sözleşme taleplerini yok sayan MESS’i protesto etti

Renault, Ford, TOFAŞ, Bosch, Arçelik, Man başta olmak üzere Türk Metal’in örgütlü olduğu MESS sözleşmesi kapsamındaki fabrikalarda işçiler vardiya giriş çıkışlarında eylemler yaptı. Eylemlerde sık sık “Direne direne kazanacağız”, “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz”, “Uzlaşma yoksa mücadele var”, “İş ekmek yoksa barış da yok” sloganları atıldı. İşçiler çalıştıkları atölyelere alkış ve ıslıklarla girdi.

Eylemler İzmir’deki demir çelik fabrikalarında da yapıldı. Gazetemize konuşan bir HABAŞ işçisi “Bana göre eyleme katılım iyi, herkes geliyor, birbirine kenetleniyor yavaşça” dedi. Eylemlerin henüz etkisiz kaldığı eleştirisini yapan işçi, şöyle devam etti: “Şimdiye kadar idarecilerden bir baskı görmedik. Çünkü baskı görecek bir şey de yapmadık zaten. Bekliyoruz. Sendika da denetimli gidiyor.”

İDÇ’den bir işçi ise dün yapılan eylemin çarşamba günü yapılandan daha iyi geçtiğini ifade etti. Bakım olduğu için çelikhanede günde 12-16 saat çalışma yapıldığını aktaran işçi “Haddehanelerdeki durumu bilmiyorum. Sendika temsilcisi geldi ama ne dediğini takip edemedim. Sonradan arkadaşların dediklerine göre ‘Foça yol ağzında toplanıp Habaş, İDÇ ve Ege Çelik olarak toplu yürüyüş yapabiliriz’ demiş.” İşçi, daha ileri eylem kararları beklediklerini söyledi. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)