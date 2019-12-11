11 Aralık 2019 13:31

Metal işçileri MESS dayatmasını eş zamanlı eylemlerle protesto etti

Türk Metal Sendikası ve Birleşik Metal-İş üyesi işçiler, fabrikalarda eş zamanlı eylemler yaparak, MESS’in toplu sözleşme dayatmalarını protesto etti.

MESS dayatmalarına karşı faklı fabrikalarda eylem yapan Türk Metal ve Birleşik Metal-İş üyesi işçiler

Fotoğraflar, Türk Metal Sendikası ve Birleşik Metal-İş'e ait Facebook sayfalarından alınmıştır.

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    Yaklaşık 150 bin metal işçisini ilgilendiren MESS sözleşmesinde patronlarının 3 yıllık sözleşme ve yüzde 6 zam dayatmasına tepki gösteren Türk Metal ve Birleşik Metal-İş üyesi işçiler, fabrikalarda eş zamanlı eylem yaptı. Vardiya giriş çıkışlarında ve fabrika içerisinde yürüyüş yapan işçilerin eylemi nedeniyle üretimde yarım saate varan duruşlar yaşandı. İşçiler MESS dayatmalarını kabul etmeyeceklerini söylerken, Birleşik Metal-İş üyesi işçiler olası bir grev yasağını tanımayacaklarını söyledi. Üretimi daha fazla etkileyen eylemlerin yapılmasını isteyen işçiler, sözleşmenin sonucunu kendi tutumlarının belirleyeceğini söyledi.

    Renault, Ford, TOFAŞ, Bosch, Arçelik, Man başta olmak üzere Türk Metal’in örgütlü olduğu her fabrikada işçiler vardiya giriş çıkışlarında eylemler yapıldı. Yapılan eylemlerde sık sık “Direne direne kazanacağız”, “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz”, “Uzlaşma yoksa mücadele var”, “İş ekmek yoksa barış da yok” sloganları atıldı.

    Prysmian, DEMİSAŞ, Renta, BOSAL, BASÖZ Enerji, Yücel Boru başta olmak üzere Birleşik Metal-İş’in örgütlü olduğu fabrikalarda da eylem yapan işçiler sık sık “Bu daha başlangıç mücadeleye devam”, “MESS MESS şaşırma sabrımızı taşırma”, “İşçilerin birliği sermayeyi yenecek” sloganlarını attı.

    Birleşik Metal-İş’in örgütlü olduğu fabrikalarda Merkez TİS Komisyonu sonuç bildirgesi okundu. Yapılan açıklamada MESS’in verdiği yüzde 6,05’lik ücret teklifinin ikramiye dahil edildiğinde net 204 TL olduğunu ifade edildi. MESS’in sözleşmenin 2 yıldan 3 yıla çıkarılmasını istediği de belirtilen açıklamada, “MESS’in teklifleri, metal işçilerini daha kötü çalışma ve daha kötü yaşama koşullarına mahkum etmek demektir” dendi.

    Resmi enflasyon ile işçilerin yaşadığı gerçek enflasyon arasındaki makasın giderek açıldığına vurgu yapılan açıklamada, “Bütün değerlerin yaratıcısı olduğu halde, açlık ve yoksulluk sınırlarında yaşamaya mahkum edilen ve ülke nüfusunun büyük bir çoğunluğunu oluşturan işçiler ve emekçiler bu koşulları hak etmiyorlar. Öte yandan, hükümeti ve metal işverenlerini şimdiden uyarıyoruz. Bu sürecin grev aşamasına gelmesi söz konusu olursa, yeni bir grev yasağı ile karşılaşmak istemiyoruz. Şimdiden ilan ediyoruz ki, olası bir grev aşaması ve grev yasağının söz konusu olması durumunda, metal işçileri grev yasağını tanımayacak ve anayasadan ve uluslararası sözleşmelerden doğan grev hakkını her şart ve koşulda kullanacaktır. Metal İşçileri açlık ve sefalet ücretlerini asla kabul etmeyeceklerdir. İnsanca yaşayacak bir ücret ve çalışma koşulları metal işçilerinin hakkıdır. Metal işçileri hakları için her türlü mücadeleyi vermeye hazırdır” ifadeleri kullanıldı.

    EYLEMLER HER VARDİYADA YAPILDI

    Ford Otosan Gölcük fabrikasında sabah vardiyası girişi ve gece vardiyası çıkışında eylem yapan işçiler, alkışlar ve sloganlarla MESS'in tutumunu protesto ettiler. Sabah vardiyasında 07.35’te K2 kapısı önünde buluşan işçiler fabrika içerisinde bulunan revire kadar yürürken, gece vardiyası bitiminde ise işçiler revirden K2 kapısına kadar yürüdü. Yürüyüş boyunca alkış ve ıslıklarla tempo tutan işçiler, “MESS, MESS şaşırma sabrımızı taşırma”, “Direne direne kazanacağız” sloganları attı.

    Kocaeli Şubenin örgütlü olduğu Kalibre Boru’da gece vardiyası çıkışında fabrika içerisinde buluşan işçiler servis alanına kadar yürürken, Çelik Halat fabrikasında ise işçiler servis alanında buluşup alkış ve sloganlarla fabrikaya giriş yaptılar.

    ‘DAHA İLERİ EYLEMLER YAPMALIYIZ’

    İzmir’de Türk Metal’in örgütlü olduğu fabrikalarda çalışan işçiler ise daha ileri eylem kararları alınması gerektiğini söyledi.

    Habaş Demir Çelik fabrikasında vardiya çıkışında toplu yürüyüş yaparak fabrikadan ayrılan işçiler “Grev bizim hakkımız” sloganını attı. Yağmurdan dolayı bir açıklama yapılmadığını ve eylemin uzun sürmediğini belirten bir işçi, “Temsilciler dolaşıyor, süreçle ilgili bilgilendiriyor, bekliyoruz” dedi.

    İzmir Demir Çelik fabrikasında ise herhangi bir eylem yapılmadığını ifade eden bir işçi, “Dün temsilciler işyerinde dolaştı. Bugün için sabah çıkışta girişte turnikeden işyerine kadar yürüyüş yapılacağını söylemişti ama sabah hiçbir eylem olmadı. Bir açıklama yapan da olmadı. Bizim işyerinde temsilcilerle uyarı eylemlerinin daha güçlü olması gerektiği konuşulmuştu. İDÇ şu an duruşta, bakım yapılıyor. Belki bu da etkili olmuştur” dedi.

    ‘UZLAŞMA YOKSA MÜCADELE VAR’

    CMS’den görüştüğümüz metal işçileri vardiya çıkışlarındaki eylemlerin daha etkili olabilmesi için işbaşı yapacak olan vardiyayı da içine alarak genişletilmesi ve üretimin kademeli olarak yavaşlatılmasının daha etkili olacağını düşündüklerini söyledi. “Uzlaşma yoksa mücadele var” başlığı ile çıkan Türk Metal’in dergisine atıf yapan işçiler, “Bir önceki sözleşme döneminde anlaşmanın sağlandığı gün grev kararının asılacağı gündü. Bizim tek gücümüz bir arada olmak. Vardiyalara 5 dakika geç başlamak, mesaiye kalmamak gibi daha etkili eylemler yapmalıyız. Biz çalışmazsak fabrikanın çalışmayacağı gerçeğidir. Mücadele diyorsak MESS'in anlayacağı tek mücadele işlerinin yalpalaması, ceplerine giren paraların azalması ve siparişleri yetiştirememesidir. Sendika temsilcileri artık eylemleri Whatsapp gruplarından değil bölümleri dolaşarak haber vermeli. Hem süreci bizlere anlatmalı hem de önerilerimizi almalı. Yüzde 6,05 zam oranı ve 3 yıllık sözleşme kabul edilemez” dedi. (İzmir/EVRENSEL)

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