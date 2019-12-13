Türk Metal Sendikası, Akwel'de işten atmalara karşı fabrika önünde eylem yaptı

Uğur ÖKDEMİR

Bursa

Bursa’da kurulu bulunan Akwel Otomotiv’de sendikaya üye oldukları için işten çıkarılan 2 işçi için Türk Metal Sendikası fabrika önünde eylem yaptı.

Akwel Otomotiv’in Bursa ve Gebze’de kurulu bulunan fabrikalarında örgütleme aşamasında olan Türk Metal Sendikasına üye olan 2 işçi işten çıkarıldı. İşten çıkarmalara karşı Türk Metal Sendikası Bursa’daki fabrika önünde, vardiya giriş ve çıkışlarda eylem yaptı. Eyleme, Türk Metal Sendikasının örgütlü olduğu Renault, Tofaş, Bosch, Valeo gibi fabrikalarda çalışan işçiler de katıldı. Servis giriş ve çıkışlarında; "Akwel işçisi yalnız değildir", "Direne direne kazanacağız", "İş ekmek yoksa barış da yok” sloganları atıldı. Atılan sloganlara fabrika içinde çalışan işçiler de alkışlarla karşılık verdi.

Bursa'da kurulu Akwel Otomotiv’de Türk Metal'e üye 2 işçinin işten çıkarılması üzerine sendika, fabrika önünde eylem yaptı https://t.co/pdMOPLienc pic.twitter.com/qxwXo0JulI — Evrensel WebTV (@evrenselwebtv) December 13, 2019

"EYLEMLERİMİZİ ARTIRARAK DEVAM ETTİRECEĞİZ"

Fabrika önünde Evrensel'e konuşan Türk Metal Sendikası Osmangazi Şube Başkanı Mesut Erdem, "Örgütlenme aşamasında Gebze ile ortak çalışmamızı yapıyoruz. Toplamda 1621 işçi çalışıyor bu iki fabrikada, bunun 900 Bursa da çalışıyor. Yaklaşık bir aydır yoğun bir çalışma içerisindeydik ve fabrika içinde komitelerimiz kurduk. Şu an çok iyi bir seviyede örgütleme çalışmamız. Fakat öncü iki arkadaşımız işten çıkarıldı. Bu iki arkadaşımız işbaşı yapana kadar fabrika önündeki eylemlerimizi artırarak devam ettireceğiz" dedi.

Fabrika içindeki çalışma şartlarının oldukça kötü olduğunu ifade eden Erdem, "İşverenlerin başına buyruk, sermayenin kurduğu kendi düzen içerisinde işçi arkadaşlarımız çalıştırılıyor. Bizler fabrika dışında eylemlerimiz daha da çeşitlendireceğiz. Aynı şekilde fabrika içinde de çeşitli eylemler hayata geçireceğiz. İçerde işler yoğun mesela mesaiye gelmeme gerekirse üretimi yavaşlatma gibi eylemleri önümüzdeki zaman içerisinde şekillendireceğiz” dedi.

Fotoğraf: Evrensel

Fotoğraf: Evrensel

(Bursa/EVRENSEL)

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