Federal Mogul işçisi: Şov amaçlı eylem yapılmamalı

Federal Mogul işçisi

Kocaeli

Merhaba Evrensel okurları. Üyesi olduğumuz Türk Metal Sendikası, MESS ile yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamayınca fabrikalarda eylem kararı aldı. Biz işçiler bu eylem kararını yapılacağı gün öğrendik. Kimse bize bu konuda bilgi vermedi. Vardiya çıkışında alkışlarla, ıslıklarla yüründü.

Yalnız Federal Mogul’da yapılan eyleme kimse inanmıyor. Bu tür eylemlerin göstermelik olduğunu, hiçbir şeye yaramayacağını çok iyi biliyoruz. Sırf insanlar sussun diye, göz boyamak için yapılan işler bu işler. Yürüyüş yapıyoruz sözüm ona tepkimizi duyan ne fabrika müdürü, ne de patron. Bizi duyan gören sadece kapıdaki güvenlik. İşverenin gerçekten geri adım atmasını istiyorsak o zaman işçinin tek silahı olan üretimi yavaşlatmamız gerekmez mi? Ancak o zaman işveren bizim gerçekten kararlı ve ciddi olduğumuzu anlamaz mı? Bunun dışında yapılan her şeyin şov amaçlı olduğunu düşünüyoruz.

Sözleşmede ne aşamadayız, bundan sonra ne olacak bilmiyoruz. Süreçle ilgili bize bilgi veren de yok. Bizim olmazsa olmazımızın başında sözleşmenin 2 yıllık olması geliyor. Sendikanın ücret teklifi yeterli değil biliyoruz ama bari bu rakamın altına düşülmesin. Yine, özel sağlık sigortasının eşleri de kapsamasını, bayram parasının en az 750 lira olmasını istiyoruz. İnsanca yaşamak zaten imkansız bu şartlarda ama amacımız nefes alabilmek.

Federal Mogul işçileri: İşçiyi baskıyla terbiye etmeye çalışıyorlar

Federal Mogul'da 100'den fazla işçi yemekten zehirlendi

Metal işçileri toplu sözleşme taleplerini yok sayan MESS’i protesto etti

Metal işçileri MESS dayatmasını eş zamanlı eylemlerle protesto etti

Reklam