Metal işçileri: Tüm fabrikalarda birliktelik güçlendirilmeli

Türk Traktör işçisi

Ankara

Bildiğiniz gibi sözleşme dönemimizde MESS’le uyuşmazlık tutanağı tutuldu. Bunun üzerine 11 Aralık’tan itibaren sendika eylem kararı aldı ve giriş çıkışlarda alkışlı protestolar gerçekleştirildi. Bu eylemlerin etkisi tartışılır ama başlangıç olarak bunun bile önemli olduğunu düşünüyorum.

Sendikanın işçiyi hazırlaması ve birliğini bir şekilde göstermesi lazım. Ama bu eylemlerle yetinmemek gerektiğini de bilmeliyiz. Geçen sözleşmede OHAL söz konusuydu ve yapılacak eylemler çok kısıtlanmıştı. Bu sefer OHAL de yok ve daha etkili eylemlerin yapılması gerektiğini düşünüyorum. Yaşanan sorunlar sadece Türk Traktör’ü ilgilendirmiyor, o nedenle Bursa’sından Kocaeli’sine her tarafta ortak birliktelik güçlendirilmeli diye düşünüyorum.

MESS, bu sözleşme sürecinde özellikle 3 yıl olmasını geçen döneme göre daha fazla gündeme getiriyor. 3 yıl olursa bundan sonra hep 3 yıl olur sözleşmeler. O yüzden özellikle 3 yıllık konusunda sendikanın geri adım atmaması gerekiyor. Yoksa kendi bacağına kurşun sıkmış olur. 2015’teki durumdan daha beter duruma gelir fabrikalar. O zaman istifalar çok olmuştu, sonrasında sendika kendini fabrikada toparladı ama yine aynı durum söz konusu olur. İstifalar başlar, tepkiler patrondan çok sendikaya yönelir. O yüzden masada daha fazla diretmeli, işçileri de sürece daha iyi hazırlamalı diye düşünüyorum.

Ayrıca asgari ücret de belli olacak bu süreçte ve onun zam miktarı mutlaka bizim sözleşmemizi de etkileyecek. Bizim fabrikada önümüzdeki dönem yine üretim duruşları başlayacak. 21 Aralık’tan sonra başlayacak duruşlar 4 Ocak’a kadar sürecek ilk etapta. Burada da patron aralık bitene kadar ödemeleri yine İŞKUR üzerinden karşılayacak ve 2020’den sonra ise yıllık izinden düşülecek. Tam sözleşme dönemi fabrikada bu durumun yaşanması da bizi etkileyecek, patronun sözleşme sürecine nasıl hazırlık yaptığını yine böylece görmüş olduk. Onlar hiçbir zaman zarar etmez, kârından zarar ederler en fazla. Hükümet de her zaman patronlarla birlikte hareket eder. O yüzden biz hem patronlara hem hükümete karşı tepki göstermeliyiz diye düşünüyorum.

Hükümet daha bir sene önce “İstihdam projeleri hayata geçiriyorum” diye her yerde bangır bangır bağırıyordu. Patronlara teşviklerle bir süre istihdam arttı ama sonrasında istihdam edilenin çok çok daha fazlası işinden edildi. Ayrıca Türk-İş Başkanı Çalışma Bakanı ile konuşurken, mikrofon açık olduğunu fark etmeyip “İşi karıştırmadıklarını” itiraf etmişti. Yani sendikalar da aslında işçiden çok hükümete yakın tarafta olduğunu gösteriyor böyle. O yüzden işçinin işi gerçekten zor. Hem hükümet, hem patron, hem sendikayı karşısında bulabiliyor. Biz işçilerin de bunu bilerek hareket etmesi gerekiyor.

YAŞAYIP GÖRECEĞİZ AMA SEYİRCİ DE KALMAMAK GEREKİYOR

Man otobüs fabrikası işçisi

Ankara

Fabrikamızda çarşamba gününden itibaren eylemler başladı. Ama bunlar henüz ses getirecek eylemler değil. Sendikanın işçilere daha fazla öz güven vermesi lazım, yoksa bu eylemler göstermelik olur. İşten çıkarılma korkusu çok baskın bu yüzden işçi harekete geçmekte tereddüt ediyor. Sendika burada öne çıkmalı ve işçiyi arkasında toplamalı. Ancak bugün baktığımızda, patron da hükümet de sendika da işçinin korkusunu işçiye karşı kullanıyor. Ayrıca şu an her fabrika kendi içine sıkışmış durumda. Madem ses getirilecek daha büyük çapta eylemler yapılsın. Ankara’dan tüm fabrikaları topla bir meydanda gücünü göster. İşçiler geriye çekildikçe tepesine vuran çok olur. O yüzden tüm işçilerin birlikte ileriye doğru hareket etmesi lazım. 3 yıllık olmasını MESS bize dayatıyor. 3 yılda asgari ücrete gelen zam bizim maaşları bile geçer bu durumda. Eğer 3 yıllık olursa kimse çalışmak istemez o yüzden. Git bir mağazada çalış yine aynı parayı kazanırsın. Sendika işçiyi greve götürmeli bu 3 yıllık meselesi çözülmezse. Eğer 3 yıllık imzalanırsa Türk Metal Sendikası çoğu fabrikada biter. Bu arada bizim fabrikada işler arttığı için yakında vardiya sistemine geçilecek. Şubat ayı itibarıyla vardiya dönmeye başlayacak. Aslında şu dönem sözleşmeden de çok bu vardiya meselesi konuşuluyor. Biz işçiler için epey zorlayıcı olacak bu durum. Sözleşmenin bu dönemde olması bizim için kötü oldu. Millet daha farkına varmadan, vardiya sistemini konuşurken, arada kaynatıp sözleşmeyi kötü şekilde imzalayabilirler. O yüzden uyanık olmalıyız. Yaşayıp göreceğiz ama seyirci de kalmamak gerekiyor.

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