13 Aralık 2019 12:36
Son Güncellenme Tarihi: 13 Aralık 2019 14:46

İlan sansürüne Meclis’te tepki: BİK gazeteleri cezalandırma kurumu değildir

CHP Milletvekilleri, TBMM'de düzenlediği basın açıklamasıyla Evrensel ve Birgün'e uygulanan ilan sansürüne tepki gösterdi.

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TBMM'de BİK'in ilan sansürüne tepki gösteren milletvekilleri Evrensel ve Birgün gazeteleriyle

Fotoğraf: CHP Basın Bürosu

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    TBMM'de CHP milletvekilleri, Basın İlan Kurumu tarafından Evrensel ve BirGün gazetelerine uygulanan keyfi reklam ambargosuna tepki gösterdi. CHP milletvekilleri Ahmet Akın, Süleyman Bülbül, Cengiz Gökçel, Kadim Durmaz, Ali Öztunç, Abdurrahman Tutdere, Utku Çakırözer, Burak Erbay, İbrahim Kaboğlu, Ömer Fethi Gürer, Alpay Antmen, Sera Kadıgil, Neslihan Hancıoğlu gazetelere yönelik ilan ve reklam yasağının bir an önce kaldırılmasını istedi.

    CHP’li Utku Çakırözer, “Gerçek haber ne zamandan beri basın ahlak esaslarına aykırı oldu. Bu yapılan resmen ‘Bu haberi niye yaptın, bu başlığı niye attın?’ diye kesilmiş bir cezadır. Devletin, gazeteleri yaşatmaktan sorumlu kurumlarını basını hizaya çekme sevdasından vazgeçmeye çağırıyoruz” dedi.

    CHP Milletvekili Alpay Antmen ise “Yandaş medyaya aktarılan belediye bütçelerinden, fakirin yoksulun hakkının aktarıldığı gazetelerden, vergileri sıfırlanan iş adamlarının sahibi olduğu gazetelere verilen reklamlardan; muhalifleri, demokrasi yanlılarını, ilericileri, aydınları, sanatçıları ve saray karşıtı herkesi her gün hedefe koyan sözde gazetelerden rahatsız olmayan Basın İlan Kurumu; gerçekleri yazan gazetelerden rahatsız” ifadelerini kullandı.

    ‘HALKIN HABER ALMA ÖZGÜRLÜĞÜ DEMOKRASİNİN VAZGEÇİLMEZ BİR AYAĞIDIR’

    TBMM’de basın toplantısı düzenleyen CHP milletvekilleri, yaptıkları açıklamayla gazetemiz Evrensel ve BirGün gazetelerine destek oldu. CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, "Halkın haber alma özgürlüğü demokrasinin vazgeçilmez bir ayağıdır. Ancak bu kutsal meslek ve emekçileri AKP döneminde baskı altına alındı, tutuklandı ya da işsiz bırakıldı" diyerek sözlerine başladı.

    Antmen, "Değerli basın mensupları, saray rejimi önce gazetecileri tutukluyordu, şimdi olayı daha da ileri götürerek direk muhalif gazeteleri tutuklamak ve hapsetmek istiyor. Bunun en yakın örneği de BirGün gazetesi" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

    “Basın İlan Kurumu cezalandırması, farklı gerekçelerle ‘süresiz ceza’ biçimine çevrildi ve maalesef hala sürdürülüyor. Demokrasi ve emek adına önemli haberler yapan Evrensel gazetesi de Basın İlan Kurumu tarafından cezalandırılmaya çalışıldı ve baskı altına alındı.”

    ‘HABER HABER, BAŞLIK BAŞLIK KURGULANIYOR’

    CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer de Basın İlan Kurumu karanını eleştirdi. Çakırözer gazetemize uygulananın ambargo olduğunu ve bunun haber haber, başlık başlık kurgulandığını belirterek “27 Ağustos 2019 tarihli köylülerin jeotermal enerji santrallerine karşı protestosuna ilişkin haber basın ahlak esaslarına aykırı olarak değerlendiriliyor. 17 Eylül tarihli “Pazar alanı yetersiz” diye tepkisini dile getiren esnafa ilişkin haber üzerinden resmi ilan hakları kesiliyor. Bu haberler en ufak bir soruşturma veya dava açılmamış haberler. Okurlar bayiden 15 tane gazete aldı diye ceza kesiliyor. BirGün gazetesine ‘Habere neden imza atmadın, ajanstan aldığın haberi neden aynen kullanmadın?’ diye ceza kesiliyor” diyerek süreci anlattı.

    ‘GERÇEK HABER NE ZAMANDAN BERİ BASIN AHLAK ESASLARINA AYKIRI OLDU?’

    Çakırözer şöyle dedi:

    “Bu cezalar geçici cezalar ama amacın ilan hakkının tamamen kesilmesine yönelik olduğu endişesi hakim. Gerçek haber ne zamandan beri basın ahlak esaslarına aykırı oldu? Bu yapılan resmen ‘Bu haberi niye yaptın, bu başlığı niye attın?’ diye kesilmiş bir cezadır. Basın İlan Kurumu, gazetecileri, gazeteleri cezalandırma kurumu değildir. Devletin, gazeteleri yaşatmaktan sorumlu kurumlarını basını hizaya çekme sevdasından vazgeçmeye çağırıyoruz” dedi.

    GÜRER: EVRENSEL, BİRGÜN, YENİ ASYA BASIN İLAN KURUMU KISKACINDA

    CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer de bir açıklama yaparak, gazetemiz Evrensel ve BirGün gazetesi üzerindeki baskıları kınadı. Ulusal ve yerel basına karşı iktidarın, Basın İlan Kurumu eli ile uygulattığı baskının demokrasi ile bağdaşmadığını belirten Gürer, özgür basının varlığını sürdürmesinin önüne konulan engelin ise iktidarın duruşunu sergilediğini söyledi.

    CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, iktidarın kontrol altına alamadığı, halkın doğru haber alma hakkına hizmet eden, ulusal ve yerel basına karşı farklı baskılar uyguladığını belirtti. Gürer, “Çok sayıda gazeteciyi tutuklamak yetmedi. Bu kez farklı baskılarla yayın organları susturulmak isteniyor” dedi.

    ‘TEK ADAM REJİMİ İLE BASIN KONTROL ALTINA ALINMAYA ÇALIŞILIYOR’

    Gürer, halkın sorunları ile ilgilenen ve iktidara muhalefet eden gazeteler için iktidarın farklı baskılar sürdürdüğünü belirterek şöyle dedi: “İşçi, çiftçi, emekçi, esnafın sorunlarını gündeme taşıyan Evrensel gazetesinden sonra BirGün gazetesinin de iktidarın her türlü baskısına rağmen sürdürdükleri yayın politikasına engel oluşturmak için bu kez de Basın İlan Kurumu eli ile ilan yasağı uygulayıp, gazetelere ekonomik çökertme uygulamasına geçildi, bu kabul edilemez. Yeniçağ ve Yurt gazetesi de bu baskılardan nasibini almaktadır. Yeni Asya ve Yeni Mesaj gibi iktidarın yanlışlarını yazan gazetelerde iktidarın farklı baskıları altındadır. İlan yanında, sarı basın kartı verilmemesi ve gazetelerin varlıklarını engelleyecek her yol denenmektedir. Tek adam rejimi ile basın kontrol altına alınıp, hoşlarına gitmeyen, halkın yaşadığı sorunların gösterilmesini engellemek için her yola başvuruyorlar.”

    ‘KANALLARA ENGELLEME YAPILIYOR’

    Ömer Fethi Gürer, ulusal ve yerel basına uygulanan farklı baskıların yanında; FOX, Tele 1, Halk TV, KRT gibi halkın sorunlarına yer veren televizyon kanalları başta olmak üzere, sorunları anlatan yokluk ve yoksulluğu her yönü ile yansıtan kanallara da her türlü engellemenin yapıldığını ifade etti.

    Gürer ayrıca Sözcü gazetesine açılan davaya da değinerek “Ne var ki halkın doğru habere ulaşmasında Sözcü bu baskılara karşı durdu ve ülkemizin halkımızın olan bitenden haberdar olmasını sağlamaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

    SANSÜRE İLİŞKİN SORU ÖNERGESİ

    CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle Basın İlan Kurumu’nun Evrensel ve BirGün’e uyguladığı kriterleri başka gazetelere uygulayıp uygulamadığı hakkında soru önergesi verdi.

    Kılınç önergesinde şu soruları sordu:

    • “Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından ulusal günlük siyasi süreli yayın niteliğindeki yayımlarla ilgili olarak 2015-2019 Ocak tarihleri arasında kaç kez; 195 Sayılı Yasanın 49. maddesi ve 129 sayılı Genel Kurul Kararı çerçevesinde basın ahlak esaslarına aykırı yayım nedeni ile ilan kesme ve uyarma yaptırımı uygulanmıştır? Bu yaptırımlarla sonuçlanan soruşturmaların kaçı re'sen, kaçı şikâyet üzerine başlatılmıştır?
    • 2015 Ocak -2019 Aralık ayı arasında, Birgün ve Evrensel gazetelerinin de içinde bulunduğu, hangi gazetelere, kaç kez resmi ilan ve reklamların kesilmesi cezası uygulanmıştır? Bu soruşturmalardan kaçı re'sen kaçı şikâyet üzerine başlatılmıştır?
    • Basın İlan Kurumu tarafından 2015-2019 Ocak ayı arasında kolluk kuvvetlerinin orantısız güç kullanımına ilişkin haberlerde kullanılan "saldırı" ifadesine yönelik başlatılmış bir soruşturma, verilmiş bir ilan kesme cezası var mıdır? 
    • 2019 yılı Ocak ayından sonra kolluk kuvvetlerinin orantısız güç kullanımına ilişkin haberlerde kullanılan ‘saldırı’ ifadesine yönelik açılan soruşturma sayısı kaçtır? Kaç gün süre ile ilan kesme cezası verilmiştir?” (MEDYA SERVİSİ)

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