11 Aralık 2019 09:01
Son Güncellenme Tarihi: 11 Aralık 2019 15:55

BİK’in ilan cezaları yine gündemde: İlan hakkı sansür aracına dönüştürüldü

BirGün İmtiyaz Sahibi İbrahim Aydın, Evrensel Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat, TGS Başkanı Gökhan Durmuş ve RSF Temsilcisi Erol Önderoğlu, BİK'in ilan ve reklam akışını durdurmasını değerlendirdi.

GÜNCELLENDİ
Birgün ve Evrensel'in 11 Aralık 2019 1. sayfaları

Fotoğraf: Birgün ve Evrensel'in 11 Aralık 2019 1. sayfaları

    • Paylaş

    Gözde TÜZER
    İstanbul

    Basın İlan Kurumu’nun (BİK), BirGün gazetesine “Bazı haberlerde yayın kaynağının kullanılmaması” nedeniyle, gazetemize ise “haber başlıkları” gerekçesiyle ilan ve reklam akışını durdurması tartışılmaya devam ediliyor.

    BirGün Gazetesi İmtiyaz Sahibi İbrahim Aydın BİK’in muhalif basını terbiye etme mekanizmasına dönüştüğünü söylerken Evrensel Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat “İlan hakkı sansür aracına dönüştürüldü” dedi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Başkanı Gökhan Durmuş ‘Muhalif medyayı ekonomik yönden kıskaca almaya çalışıyor’ diye konuştu. Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu da “Antidemokratik müdahalelerin son bulmasını istiyoruz” dedi.

    BİRGÜN: BİK İLAN VE REKLAM AKIŞINI DURDURDU

    Basın İlan Kurumu (BİK), üç ayı aşkın bir süredir BirGün gazetesinin ilan ve reklam akışını durdurdu. BirGün Gazetesi İmtiyaz Sahibi İbrahim Aydın 3 aydır Basın İlan Kurumunun birtakım gerekçelerle kendilerine verilen ilanları kestiğini söyleyerek BİK’in muhalif basını terbiye etme mekanizmasına dönüştüğünü söyledi.

    Gazetenin sürmanşetten duyurduğu bilgilendirmede, BİK’in ilanları durdurmasının ilk gerekçesinin, elektronik ortamda tutulması zorunlu olan “Baskı ve Bayi-İade Defterleri”nin gecikmeli olarak tutulduğu iddiası olduğu belirtildi. Gazete, sorunun 1 Eylül 2019 tarihi itibariyle giderildiğini ve gerekçenin ortadan kalktığını açıkladı. Ancak BİK bu kez de ilan durdurmak için, “Bazı haberlerde yayın kaynağının kullanılmaması” şeklinde ikinci bir gerekçe ortaya koydu. BİK bu gerekçeye dayanarak, üç ayı aşkın bir süredir uygulamakta olduğu yasağa "devam" kararı verdi.

    BirGün gazetesi üç haber ve bir fotoğraf ajansına abone olmakla birlikte, ajanslardan birebir aldığı tüm haberlerle ilgili kaynak belirttiğinin altını çizerek şöyle dedi: “BİK, yönetmeliği zorlayarak -bizden başka hiçbir gazeteden bu yorumun gereklerini talep etmeden- tüm haber ve fotoğraflara imza ve kaynak istiyor. Bunu gerekçe göstererek de ilan ambargosunu sürdürüyor.”

    "POLİS SALDIRMAZ" DİYEREK 45 GÜN İLAN KESME CEZASI

    BİK'in uygulamalarını Evrensel'e değerlendiren BirGün Gazetesi İmtiyaz Sahibi İbrahim Aydın, “Başlangıçtaki gerekçesi fatura eksikliğiydi. Bu gerekçeyle basın ilan hakkımızı durdurdu. İtiraz ettik. Ancak sonra ‘Fotoğraf ve haberlerde mahreç kullanımı eksik’ diyerek ikinci bir ceza kesti. Buna da itiraz ettik ancak bununla ilgili bir sonuç çıkar mı bilmiyoruz” dedi. Haberlere ilişkin de uygulamalar olduğuna dikkat çeken Aydın “Örneğin ‘Cumartesi Annelerine polis saldırdı’ haberinde ‘Polis saldırmaz’ diyerek 45 güne yakın ilan kesme cezası verildi” diye konuştu. 

    AYDIN: MUHALİF BASINI TERBİYE ETME

    Basın İlan Kurumunun resmi ilanları, gazetelerin tiraj ve satışları ölçüsünde değerlendirip, ilanları dağıtan; bu nedenle de basını destekleyen bir kurum olması gerektiğinin altını çizen Aydın şöyle dedi: “Ancak bugün bundan çıkmış durumda. Tam tersine muhalif basını terbiye etmek, ‘cezalandırmak’, hatta neredeyse sansürlemeye çalışan bir mekanizmaya dönüştü. Bu sadece bizi değil, Evrensel ve benzeri muhalif basının da birçoğunu kapsıyor. Bunlara karşı bir duruş sergilemek gerekiyor.”

    BİRGÜN: YASAL HAKLARIMIZI KULLANACAĞIZ

    BİK yönetiminin BirGün'e yönelik takındığı tavra karşı yasal yolları başvurulacağı belirtilen bilgilendirmede son olarak şu ifadeler yer aldı: “Ne var ki günlük gazetelerin basit bir taraması yapılsa dahi, BirGün’e haksız bir dayatma uygulandığı tüm çıplaklığıyla görülecektir. BİK yönetimi tarafından BirGün’e uygulanan diğer bir yaptırım da haberlerimiz gerekçe gösterilerek 2 ila 15 gün arasında değişen basın-ilan kesme cezaları oldu. Son 3 ay içerisinde haber içeriklerinin gerekçe gösterildiği toplam 49 günlük cezaya muhatap olduk. BİK’in sorunlu gördüğü, bu nedenle önce savunma isteyip sonra ceza kestiği haberlerle ilgili, bırakın dava açılmasını, herhangi bir düzeltme dahi gelmediğinin de altını çizmek isteriz. Sürecin tüm ayrıntılarının okurlarımız tarafından bilinmesi gerektiğine inanıyoruz. BirGün gazetesi olarak sadece hakkımız olanı istiyoruz. BİK yönetiminin gazetemize yönelik tutunduğu tavra karşı tüm yasal yolları kullanacağımızı da kamuoyuna bildiririz.”

    FATİH POLAT: İLAN HAKKI SANSÜR ARACINA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

    “Basın İlan Kurumundaki son yönetim değişikliğinden sonra, muhalefete dair haber ve yorumlara yer veren bir elin parmağı kadar gazete açısından ilan hakkı bir sansür aracına dönüştürülmüş durumda” diyen Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat ise BİK varlık gerekçesinin, kamuoyunu bilgilendirme görevini yerine getiren basın organlarının varlıklarını sürdürebilmeleri için desteklenmesi olduğunun altını çizdi. 

    BİK’in daha önceden de, iktidarı destekleyen basın organlarına çok daha yüksek, iktidarı eleştiren haber ve yorumlara yer veren gazetelere ise çok daha düşük gelir sağlayan ilanlar verdiğini aktaran Polat, “Ancak bunlar gazetelerin tirajlarına bağlı olarak belirlenen katsayılar ile teknik ve biçimsel açıdan ‘meşru’ bir çerçeveye uyduruluyordu. Evrensel’e son yönetim değişikliğinden önce de çeşitli haberler nedeniyle ilan kesme cezaları verildi. Ancak bunlar 2-3 gün ile sınırlı oluyordu. BİK’teki son yönetim değişikliğinden sonra ise iki haberimizin başlıkları gerekçe gösterilerek bir haberimiz için 15 gün, diğer haberimiz için ise 10 gün ilan kesme cezası aldık. Evrensel’in ilan geliri 4 bin bandı üzerinden belirlenen katsayı ile oluyor” diye konuştu.  

    "BİK SİSTEMLİ BİR ZORLAMA İÇİNDE"

    Son dönemlerde, okurların çeşitli kentlerde bayiden parasını ödeyerek 10-15 gazete aldıkları durumlarda, bayilere Basın İlan Kurumu görevlilerince tutanak tutturulduğu haberlerini aldıklarını ve böylece o alımların doğal satış değil ilan alabilmek için alınan satışlar olduğunun öne sürülebileceğini aktaran Polat, “Muhtemelen önümüzdeki günlerde bununla da karşılaşabiliriz. Şu an resmi ilanımız durdurulmuş durumda ancak hakkımız devam ediyor. 6 ay boyunca resmi ilan girmezseniz ilan hakkınız iptal olmuş oluyor. BİK’in şimdi bu süreci sağlamaya yönelik sistemli bir zorlama içinde olduğunu düşünüyoruz” dedi.

    "BASKI VE SANSÜR ARACINA DÖNÜŞTÜRMEK KABUL EDİLEMEZ"

    Polat şöyle devam etti: “Basın İlan Kurumu, halkın vergilerinden oluşan bütçeden kendisine ayrılan pay ile ilan veriyor. Yani kendi ceplerinden değil. Bu kaynağı iktidar basınını beslemek için kullanıp, iktidara muhalefet eden kesimlerin haber ve yorumlarına yer veren gazeteler açısından ise bir baskı ve sansür aracına dönüştürmek kabul edilemez.”

    TGS: MUHALİF MEDYAYI EKONOMİK YÖNDEN KISKACA ALMAYA ÇALIŞIYOR

    Türkiye Gazeteciler Sendikası Başkanı Gökhan Durmuş ise AKP iktidarının muhalif gazetelere yönelik yaptırımlarının devam ettiğini belirterek “Açılan davalar, verilen para cezaları ile muhalif medya kuruluşlarını susturamayan iktidar şimdi de ekonomik yönden kıskaca almaya çalışıyor” dedi.

    Bir süredir Evrensel ve BirGün gazetelerine resmi ilan verilmediğini, BirGün gazetesi için elektronik ortamda “Baskı ve bayi iade defteri” tutulmaması, Evrensel gazetesi için ise “Gazetelerin tek tek satılmadığı, bir kısım toplu satıldığı” gerekçe gösterilerek ilan haklarının gasbedildiğini aktaran Durmuş; Basın İlan Kurumundan şu sorulara yanıt vermesini talep etti: “Bu iki durum acaba bütün medya kuruluşları için uygulanıyor mu? Mesela bazı gazetelerin otobüs firmalarında dağıttığı gazeteler satıştan sayılıyor mu? Yoksa ilan kesme nedeni bu iki gazetenin iktidara muhalif yayın yapmaları mıdır?”

    Durmuş şöyle devam etti: “Eminim ki iktidarın mahkemeler yolu ile uyguladığı yıldırma politikaları nasıl bu gazetelerin yayınlarını sürdürmesine engel olamadıysa, ilan kesme gibi ekonomik cezalarda engel olamayacaktır. Okurları, takipçileri Evrensel ve BirGün gazetelerinin daha çok satmasını sağlayarak bu ekonomik baskıyı kırmaya katkı sağlayacaktır.”

    RSF: ANTİDEMOKRATİK MÜDAHALELERİN SON BULMASINI İSTİYORUZ

    Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Temsilcisi Erol Önderoğlu da SETA raporunu hatırlatarak “SETA raporunda uluslararası medya temsilcilerine karşı dışlayıcılıkları ve hedef göstericilikleriyle öne çıkmış kişiler, yola gelmez bulduklarından olacak, kısıtlı kaynaklarla yayın yaşamını sürdüren eleştirel gazetelere etik-ahlak dersi veriyor” dedi.

    Önderoğlu, “Yeni Asya gazetesine 'Pelikan' haberinden işlem yapmakla gündeme gelen BİK, şimdi de Evrensel ve BirGün’ü ilansız bırakacak formülleri buldu” dedi. Basın İlan Kurumu dahil, geçmişte özerk statüde faaliyet gösteren hiçbir kurumun Cumhurbaşkanlık Hükümet Sistemi altında demokratik kalamayacağını, tarafsızlık ve hakkaniyetli işlemden söz edilemeyeceğini söyleyen Önderoğlu, “Kurumlar bağımsız olmayınca, kişiler yetkin ve tarafsız olmadığında gazetecilik sektörüne zerre kadar fayda sağlayamazsınız. RSF olarak, artık bu gerçeğin görülmesini, bu antidemokratik müdahalelerin son bulmasını istiyoruz” diye konuştu.

    Basın İlan Kurumu'na sorular

    Fatih POLAT

    Basın İlan Kurumu'na sorular

    SETA raporunu yazan İsmail Çağlar, Basın İlan Kurumu (BİK) temsilciliğine atandı

    SETA raporunu yazan İsmail Çağlar, Basın İlan Kurumu (BİK) temsilciliğine atandı

    ‘Basın İlan Kurumu Kürtçe yayımcılığı bitirdi’

    ‘Basın İlan Kurumu Kürtçe yayımcılığı bitirdi’

    BirGün Yazarı Barış İnce için 11 ay 20 gün hapis cezası

    BirGün Yazarı Barış İnce için 11 ay 20 gün hapis cezası

    Yerel basının 1 Temmuz kabusu: Vergi borcu yoktur yazısı

    Yerel basının 1 Temmuz kabusu: Vergi borcu yoktur yazısı

    CHP’den ilan tepkisi: Meclis ilanları iktidar medyasına akıtılıyor

    CHP’den ilan tepkisi: Meclis ilanları iktidar medyasına akıtılıyor

    CHP Milletvekili Mahmut Tanal, resmi ilan düzenlemesine tepki gösterdi

    CHP Milletvekili Mahmut Tanal, resmi ilan düzenlemesine tepki gösterdi

    Reklam
    Reklam
    ÖNCEKİ HABER

    Yeni Zelanda’daki yanardağ patlamasında ölü sayısı 6’ya çıktı
    SONRAKİ HABER

    Peter Handke'ye Nobel ödülü verilmesine tepkiler sürüyor
    YAZARLAR
    İ. Sabri DURMAZ
    İ. Sabri DURMAZ

    MESS’in TİS’i YHK’ye götürmesi önlenmek isteniyorsa...

     Kamil Tekin SÜREK
    Kamil Tekin SÜREK

    Cezasızlık

     Zeki GÜL
    Zeki GÜL

    İnsan hakları

     Turgay OLCAYTO
    Turgay OLCAYTO

    Toplumsal cinnet
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Tecavüz davasında mahkemeden "Mücadele edemedin mi?" sorusu
    Tecavüz davasında mahkemeden "Mücadele edemedin mi?" sorusu

    Ankara’da Prof. Dr. H.B’nin yanında çalışan veteriner hekime tecavüz suçundan yargılandığı dava görülüyor. Mahkeme heyetinin Ç.B.'ye, "Yardım istemedin mi?", "Bağırmadın mı?" soruları dikkat çekti.

    Birleşik Krallık’ta yapılacak seçimlerde sermaye tedirgin
    Birleşik Krallık’ta yapılacak seçimlerde sermaye tedirgin

    Birleşik Krallık ülkeleri yarın genel seçime gidilecek. Brexit krizinin aşılamadığı Birleşik Krallık'ta özellikle sermaye çevrelerinin gözü sandık sonuçlarında.

    Trelleborg işçileri: Grev, dayanışmayla başarıya ulaşacak
    Trelleborg işçileri: Grev, dayanışmayla başarıya ulaşacak

    Gebze Trelleborg fabrikası işçileri, işverenin yüzde 23'lük zam teklifini kabul etmeyerek çıktıkları grevin ikinci gününde. Flormar ve Novares işçileri, grevdeki işçileri ziyaret ederek destek verdi.

    GÜNCELLENDİ
    BİK’in ilan cezaları yine gündemde: İlan hakkı sansür aracına dönüştürüldü
    BİK’in ilan cezaları yine gündemde: İlan hakkı sansür aracına dönüştürüldü

    BirGün İmtiyaz Sahibi İbrahim Aydın, Evrensel Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat, TGS Başkanı Gökhan Durmuş ve RSF Temsilcisi Erol Önderoğlu, BİK'in ilan ve reklam akışını durdurmasını değerlendirdi.

    Peter Handke'ye Nobel ödülü verilmesine tepkiler sürüyor
    Peter Handke'ye Nobel ödülü verilmesine tepkiler sürüyor

    İsveç Akademisi'nin Nobel Edebiyat Ödülü'nü soykırım inkarcısı Peter Handke'ye vermesi Stockholm'de protesto edildi. Doktor Christina Doctare de Nobel madalyasını iade edeceğini açıkladı.

    İpekyolu Belediyesi tutuklu eş başkanları hakkında dava açıldı
    İpekyolu Belediyesi tutuklu eş başkanları hakkında dava açıldı

    İpekyolu Belediyesi Eş Başkanları Azim Yacan ve Şehsade Kurt hakkında, sosyal medya paylaşımları, gizli tanık ifadeleri, yerel site haberleri ve ihbarlar dikkate alınarak iddianame hazırlandı.

    Cizrespor futbolcularına yönelik ırkçı saldırıya Emniyet "ani reaksiyon" dedi
    Cizrespor futbolcularına yönelik ırkçı saldırıya Emniyet "ani reaksiyon" dedi

    Cizrespor futbolcularının şubat ayında Serik Belediyespor maçında uğradığı ırkçı saldırıya Emniyet, "ani reaksiyonla meydana geldi" dedi.

    Metal işçileri MESS dayatmasını eş zamanlı eylemlerle protesto etti
    Metal işçileri MESS dayatmasını eş zamanlı eylemlerle protesto etti

    Türk Metal Sendikası ve Birleşik Metal-İş üyesi işçiler, fabrikalarda eş zamanlı eylemler yaparak, MESS’in toplu sözleşme dayatmalarını protesto etti.

    25 yıldır döşemecilik yapan Nursen Karaca: Kadınlar kimseye muhtaç olmamalı
    25 yıldır döşemecilik yapan Nursen Karaca: Kadınlar kimseye muhtaç olmamalı
    TYS ve PEN Türkiye'den Nobel'e tepki: Edebiyat barıştan yana tavır almalı
    TYS ve PEN Türkiye'den Nobel'e tepki: Edebiyat barıştan yana tavır almalı
    Ana akımın dışında: Denetlenemeyen ve ölçülemeyen müzik
    Ana akımın dışında: Denetlenemeyen ve ölçülemeyen müzik
    Ekonomik determinizm mi, tarihsel materyalizm mi?
    Ekonomik determinizm mi, tarihsel materyalizm mi?
    Mutluluğun ve hüznün ressamı: Abidin Dino
    Mutluluğun ve hüznün ressamı: Abidin Dino
    Retweet "sektirme", influencer "deneyimleyici", stalker "sanal casusluk"…
    Retweet "sektirme", influencer "deneyimleyici", stalker "sanal casusluk"…
    İstanbul Havalimanında otoparka zam: Otomobiller için saatlik 23, günlük 69 TL
    İstanbul Havalimanında otoparka zam: Otomobiller için saatlik 23, günlük 69 TL

    İstanbul Havalimanında otomobiller için bir saatlik kapalı otopark ücreti 21 liradan 23 liraya, açık otopark ücreti ise 16 liradan 18 liraya çıktı.

    İl il, ilçe ilçe Erdal Eren anma ve etkinlikleri
    İl il, ilçe ilçe Erdal Eren anma ve etkinlikleri

    13 Aralık 1980'de 12 Eylül faşist cuntası tarafından idam edilen genç komünist Erdal Eren, idamının 39. yılında çeşitli tarihlerde pek çok il ve ilçede anılacak.

    Basın özgürlüğü raporu: 2019 ne özgürlük yılı oldu ne de reform
    Basın özgürlüğü raporu: 2019 ne özgürlük yılı oldu ne de reform

    CHP Milletvekili Utku Çakırözer, TBMM Genel Kurulunda 2019 yılı basın özgürlüğü raporunu açıkladı.

    EPDK'nin Ceyhan Tunaş Termik Santrali'ne verdiği lisans kesin olarak iptal edildi
    EPDK'nin Ceyhan Tunaş Termik Santrali'ne verdiği lisans kesin olarak iptal edildi

    Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun Ceyhan Tunaş Kömürlü Termik Santrali'ne hukukun arkasından dolanarak verdiği lisans, kesin olarak iptal edildi.

    Tutuklanan MA muhabirleri Eser ve Topaloğlu: Her koşulda yazmaya devam
    Tutuklanan MA muhabirleri Eser ve Topaloğlu: Her koşulda yazmaya devam

    Tutuklu MA muhabirleri Sadiye Eser ve Sadık Topaloğlu, cezaevinden gönderdikleri mesajda, “Her koşulda yazmaya ve gerçekleri söylemeye devam edeceğiz” dedi.

    GÜNCELLENDİ
    Balıkesir dün geceden bu yana 70 kez sallandı
    Balıkesir dün geceden bu yana 70 kez sallandı

    Balıkesir'de 4.6, 4.3 ve 4.0 büyüklüğünde peş peşe üç deprem meydana geldi. Depremler çevre illerden de hissedildi.

    TMMOB 12. Enerji Sempozyumu sona erdi: Kâr için değil halkın ihtiyacı için enerji
    TMMOB 12. Enerji Sempozyumu sona erdi: Kâr için değil halkın ihtiyacı için enerji

    TMMOB 12. Enerji Sempozyumu, "Enerji, Ekoloji ve Toplumsal Barış" başlığıyla Diyarbakır’da gerçekleşti. Sempozyumun düzenleme kurulu başkanı, Evrensel Yazarı Prof. Arif Nacaroğlu izlenimlerini yazdı.

    "Asgari ücretli" üniversiteliler: Üniversite bitince de işsizlik bekliyor
    "Asgari ücretli" üniversiteliler: Üniversite bitince de işsizlik bekliyor

    Burs, kredi ya da asgari ücretle geçinmeye çalışan aileden alınan harçlıkların epey düşük olması nedeniyle üniversiteliler ek iş yapmak zorunda kalıyor.

    GÜNCELLENDİ
    Çorlu Tren Katliamı davasında sanıkların tutuklanma talebi reddedildi
    Çorlu Tren Katliamı davasında sanıkların tutuklanma talebi reddedildi

    Çorlu’da 25 kişinin hayatını kaybetmesine ve 340 kişinin yaralanmasına neden olan tren katliamına ilişkin dava görüldü. Dava 21 Nisan 2020 tarihine ertelendi.

    Yörsan iflas başvurusu yaptı, işçiler haklarını istiyor
    Yörsan iflas başvurusu yaptı, işçiler haklarını istiyor

    Balıkesir Susurluk'ta bulunan Yörsan fabrikası iflas başvurusunda bulundu. Kendilerine hiçbir açıklama yapılmadığını belirten Yörsan işçileri ise haklarını almak istiyor.

    Antep'te süren eylem yasağına tepki: Hak arama mücadelesi kısıtlanıyor
    Antep'te süren eylem yasağına tepki: Hak arama mücadelesi kısıtlanıyor

    Birçok ilde ilan edilen eylem ve etkinlikleri yasakları Antep'te de sürüyor. Evrensel’e konuşan kurum temsilcileri, insanların özgürlük alanlarının kısıtlanmasına karşı mücadele çağrısı yaptı.

    GÜNCELLENDİ
    10 Aralık İnsan Hakları Günü eylemleri: İnsan onuru ve hakları için mücadeleye devam
    10 Aralık İnsan Hakları Günü eylemleri: İnsan onuru ve hakları için mücadeleye devam

    10-17 Aralık İnsan Hakları Haftası kapsamında, demokratik kitle örgütleri ve hak savunucuları pek çok ilde basın açıklaması yaptı. Açıklamalarda, "birlikte mücadele" vurgusu yapıldı.

    GÜNCELLENDİ
    Trump'ın azil gerekçesi açıkladı: Görevi suistimal ve kongreyi engellemekle suçlandı
    Trump'ın azil gerekçesi açıkladı: Görevi suistimal ve kongreyi engellemekle suçlandı

    ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi, azil süreci kapsamında adım atıp, Trump'ı resmen görevi suistimal ve kongrenin çalışmasını engellemekle suçladı.

    GÜNCELLENDİ
    Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısı 17 Aralık'ta
    Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısı 17 Aralık'ta

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ikinci toplantısı Türk-İş’te yapıldı. Toplantıda ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaşıldı. Üçüncü toplantı, 17 Aralık'ta TİSK'te yapılacak.

    ABD, Afganistan savaşında halka düzenli olarak yalan söylemiş
    ABD, Afganistan savaşında halka düzenli olarak yalan söylemiş

    ABD’nin 18 yıldır Afganistan’da dahil olduğu savaş hakkında ABD halkına birçok "gerçeği yansıtmayan" ve yanıltıcı bilgi verildiği ortaya çıktı.

    İlk kırmızı kodlu uyarının yapıldığı Antalya'da yağış başladı
    İlk kırmızı kodlu uyarının yapıldığı Antalya'da yağış başladı

    Meteorolojinin kırmızı kodlu uyarıda bulunduğu Antalya’da yağış başladı. Kentte metrekareye 100-250 kilogram civarında yağış düşmesi bekleniyor.