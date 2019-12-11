11 Aralık 2019 17:02

Dersim’de minibüsçüler belediyenin "öğrenciye zam yok" kararını boykot etti

Belediye meclisinin aldığı toplu taşıma ücretlerindeki "sivil vatandaşa 50 kuruş, öğrenciye zam yok" kararına tepki gösteren minibüsçüler kontak kapatarak durumu boykot etti.

Dersim'de minibüs şoförleri belediyeyi boykot etti

Fotoğraf: Serhat Ozan Yıldırım

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    Dersim’de belediye meclisinin aldığı toplu taşıma ücretlerindeki "öğrenciye zam yok" kararına tepki gösteren minibüsçüler kontak kapatarak durumu boykot etti. Minibüsçüler, Dersim’de Atatürk Mahallesi'ne ve üniversiteye taşıma gerçekleştirmedi. Bunun üzerine belediye, araçlarıyla ek sefer yaptı.

    KOMİSYONUN 25 KURUŞLUK ZAMMINI İSTİYORLAR

    Belediye binası önünde toplanan minibüs şoförleri adına açıklama yapan Minibüs Şoförleri ve Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Hıdır Belice, taşıma maliyetlerinin artmasından dolayı zam taleplerini belediyeye ilettiklerini söyledi. Belediyede oluşturulan komisyonun yurttaşlara 50 kuruş, öğrencileri 25 kuruşluk bir ücret artışını öngörerek karar aldığını söyleyen Belice, zarar etmelerine rağmen bu teklifi kabul ettiklerini ifade etti. Belice, ancak belediye meclisinin ‘öğrencilere zam yok’ kararı sonrası taleplerinin karşılanıncaya kadar 72 saatlik boykot kararı aldıklarını söyledi.

    BELEDİYEDEN AÇIKLAMA: KARAR HALK İRADESİYLE ORTAYA ÇIKTI

    Boykot kararı sonrası yurttaşlar ve mahalle temsilcileriyle bir araya gelen Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, “Boykot demokratik haklarıdır, fakat bizler de halkımızı mağdur etmemek için elimizden geleni yapacağız” dedi.

    Belediye tarafından yapılan yazılı açıklamada ise “Belediyemiz aralık ayı meclis toplantımıza gündem olarak sunulan ‘Belediye Başkanlığı’nın 05.09.2019 tarih ve 2019/109 nolu belediye meclis kararı ile ilimiz merkez Aktuluk -Atatürk Mahallesi minibüs durağı ve Cumhuriyet Mahallesi minibüs durağında yolcu taşımacılığı yapan minibüs hatlarının akaryakıt, lastik, araç bakım, sigorta gibi giderlerinin fazla olması nedeniyle yolcu taşıma ücretlerinin yeniden belirlenmesi için oluşturulan komisyon çalışmasının değerlendirilmesi’ maddesi görüşüldü. Yapılan meclis toplantısında minibüs ücretlerinin belirlenmesi için oluşturulan ‘komisyon çalışmasının değerlendirilmesi’ maddesinin görüşülerek yolcu taşımacılığı yapan minibüs hatlarında çalışan şoförlerimizin ekonomik zorlukları gözetilerek taleplerin bir kısmı karşılanmış ve öğrenci tarifesine zam uygulanmamasına karar verilmiştir. Bu karar sonucunda Aktuluk Mahallesi, Atatürk Mahallesi ve Üniversite güzergâhında çalışan minibüs hatları 10.12.2019 tarihinde belediyemize yazdıkları dilekçeyle Çarşamba gününden itibaren bu güzergâhta çalışan araçların faaliyetlerini yerine getirmeyeceğini belirtmişlerdir. Biz yerel yönetim olarak halkımızın çıkarlarını gözetip, bu çıkarlar doğrultusunda halkın iradesini temsil eden belediye meclisinin aldığı kararları önemsiyoruz. Belediye meclis toplantısında alınan kararlar da halkın iradesi sonucu ortaya çıkmış kararlardır. Bu doğrultuda halkımızın mağdur olmaması için Aktuluk Mahallesi, Atatürk Mahallesi ve Üniversite güzergâhında çalışan minibüs hatlarının iş bırakması durumunda belediyemiz ek otobüs seferleri koyarak halkımıza hizmet vermeye devam edecektir. Oluşabilecek aksaklıklar konusunda halkımızın duyarlılık göstereceğine, sağduyulu davranacağına inanıyoruz” denildi.

    ÖĞRENCİLERİN SORUNLARI KANATLANARAK BÜYÜYOR

    Yaşanan durumla ilgili Dersim Belediyesi Gençlik ve Öğrenci Meclisi yazılı açıklama yaptı. Kentteki ulaşım, barınma ve beslenme sorunların çözülmemesinden dolayı kentte yaşam zorluluğunun öğrenciler için katlanarak büyüdüğü belirtilen açıklamada, “Bu sorunlar sene başından bu yana başlıca; öğrencilerin ciddi bir kısmına yurt çıkmamasından kaynaklı evine dönmesi veya bir evde her odada 2-3 kişi kalacak şekilde yaşamaları, yemekhanelerde sağlıksız ve yetersiz beslenen öğrencilerin tepkileri ve haklı tepkilerinin cezalar ile karşılık bulması, günlerce okul ve dolmuş kooperatifinin öğrenci menfaatini sona bırakarak aralarında yürüttükleri süreçte öğrencilerin 20 dakika okul dışından dersliklere yürümesi gibi karşımıza çıkmış ve bu sorunların devamı olarak birçok olumsuzluk eğitim hakkımızı değerlendirmemiz noktasında bizleri zora sokmuştur. Talep meclis içinde tartışılmış, sürece dolmuş kooperatifi dahil edilmiş ve karar öğrencilere ulaşımda fiyat artışı yapılmaması yönünde alınmıştır. Öğrencilerin emekçilerden talebi kararlarının halk çıkarına olmasıdır” denildi.

    Dersim'de minibüs şoförleri kontak belediyenin zam kararını botkot etti

    Fotoğraf: Serhat Ozan Yıldırım

    Dersim'de durakta bekleyen öğrenciler

    Fotoğraf: Serhat Ozan Yıldırım

    (Dersim/EVRENSEL)

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