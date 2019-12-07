"Ceren Özdemir'in katilinin 2 arkadaşı da firar etti" iddiası

Ceren Özdemir’in katili Özgür Arduç’un, 1 Aralık günü firar ettiği Ordu Efirli Açık Cezaevindeki 2 arkadaşının da firar ettiği iddia edildi. Sosyal medyada ortaya atılan iddialar üzerine Ordu Üniversitesi ve öğrenci yurdu çevrelerinde güvenlik tedbirleri artırıldı.

BAKANLIK: DOĞRU DEĞİL

Adalet Bakanlığı, Arduç'un 2 arkadaşının da kaçtığı iddiasının doğru olmadığı açıklamasında bulundu. Bakanlık açıklamasında "Özgür Arduç'un Efirli Cezaevi'ndeki 2 arkadaşı daha firar ettiği haberleri doğru değil" denildi ve gerekirse başsavcılığın konuyla ilgili açıklama yapacağı belirtildi.

Giresun’daki yarı açık cezaevinden ise önceki gün Ö.B. isimli bir hükümlü firar etti. Polis, cezaevi firarisini arıyor.

"İZİNLİ" CİNAYETLER

Ceren Özdemir’i cezaevinden firar ederek öldüren Özgür Arduç’un nasıl firar ettiği tartışmaları sürüyor. Bu tartışmalar sürerken Cumhuriyet’ten Mehmet İnmez’in haberine göre son 10 yılda cezaevinden firar eden 15 mahkumun, eşi, sevgilisi ya da akrabasını öldürdüğü belirlendi.

2012’de İzmir Basmane’de, cinayet suçundan tutuklu Hayri K. firar etti. Babasının evine giden Hayri K. ile babası arasında tartışma yaşandı. Rast gele açtığı ateş sonucu üst komşu Yüksel Tıkıroğlu’nun ölümüne neden oldu. Tanınmamak için saçlarını boyatan zanlı, bu kez Bornova’da seyyar köfteci Onur Çetinkaya’dan para istedi ve olumsuz yanıt alınca 25 yaşındaki genci öldürdü. Müdahale eden kamyon şoförünü vuran Hayri K., yakalandı.

İzmir Seferihisar’da cezaevinden izinli çıkan Kadir A. kendisine boşanma davası açan eşi Simge A. ve onla yolda sohbet eden arkadaşı Hakan Ç’ye pompalı tüfekle ateş etti. Simge A. olay yerinde öldü. Hakan Ç. yaralandı.

İzmir Buca’da açık cezaevinden izinli çıkan Şehmuz Selçuk, bir çocuk annesi Melisa Kalem’i evde pompalı tüfekle öldürdü, intihar etti.

İzmir Çiğli’de, cezaevinden izinli çıkan Göksel Sağlam, iki çocuğunun annesi, eski eşi Habibe Çevik ve baldızını öldürdü.

İzmir Tire’de cezaevinden 4 gün izin alarak çıkan Ufuk Oğuz, eşini başından vurup öldürdü.

Denizli D Tipi Ceza İnfaz Kurumu’ndan izinli çıkan Mehmet Ö., husumetli olduğu Süleyman Akan ve yeğenini av tüfeğiyle öldürdü.

Denizli’de, 6 ayrı suçtan tutuklu bulunan ve cezaevinden izin alan M.K., Pınar Eliuz’u öldürdü.

İstanbul’da cezaevinden izinle çıkan Ersin Ü. beraber yaşadığı iki çocuk annesi Kübra T’yi bıçakladı, ardından kızgın yağı üzerine döktü.

40 ayrı sabıkası bulunan Emrah Y. Kırklareli Cezaevi’nden izinli çıkarak İstanbul Taksim’de üniversite öğrencisi Halit Ayar’ı bıçakla öldürdü.

Kütahya Açık Cezaevi’nden izinli çıkan A.Z. Manisa Salihli’de T.A’yı tabanca ile öldürdü.

Samsun’da cezaevinden izinli çıkan Mevlit T. eşi Ayla T’yi sokakta tüfekle öldürdü.

Manisa Kula’da hırsızlık suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden izinli çıkan Murat Özkara, tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü.

Ankara’da sigara kaçakçılığından tutuklu bulunduğu Sincan Açık Cezaevi’nden izinli çıkan Feyzi Ç, eşini 4 yaşındaki kızının önünde bıçaklayarak öldürdü.

Afyonkarahisar’da hükümlü bulunduğu cezaevinden firar eden Ali Mıngır, Konya’da eşi Birsen Mıngır’ın yaşadığı eve molotof kokteyli atarak yangın çıkardı. Ali Mıngır, yangın nedeniyle dışarı çıkan eşi Birsen Mıngır’ı pompalı tüfekle öldürüp kaçtı.

Çorum’da gasp suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden üç gün izin alarak çıkan Ünsal A., galerici Ümit Şahin’i tüfekle öldürdükten sonra cesedini boş araziye gömdü.

(HABER MERKEZİ)

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