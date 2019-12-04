Ordu'da kadın cinayeti: 20 yaşındaki Ceren Özdemir bıçaklanarak öldürüldü

Ordu'da 20 yaşındaki üniversite öğrencisi ve balerin Ceren Özdemir, evinin önünde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Altınordu ilçesinde yaşayan Ceren Özdemir, Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi müzik bölümü ikinci sınıf öğrencisiydi. Dün (3 Aralık) antrenmandan çıkıp evine giden Özdemir, Zafer-i Milli Mahallesi'nde kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklandı. Karın ve göğüs bölgesinden bıçaklanarak ağır yaralanan Ceren Özdemir, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Cinayet sonrası çevredeki iş yeri kamera kayıtlarını inceleyen polis, zanlının kimliğini tespit etmeye çalışıyor. Ekiplerin gece boyunca bazı güvenlik kameralarını incelediği ancak zanlının bu görüntülerde yüzünün net olmadığı belirlendi.

KATİLİ ABLASI GÖRMÜŞ

Öte yandan Özdemir'in öldürülmesini genç kızın ablasının pencereden gördüğü öğrenildi. Bale kursundan dönen Ceren Özdemir'in telefonla arayarak anahtarı atmasını istediği ablası, pencereden baktığında bina önünde bekleyen 40 yaşlarında, siyah giyimli bir kişiyi gördü. Ceren Özdemir, pencereden atılan anahtarı alıp içeri girdikten sonra gelen çığlıkları duyan ablası, koşarak aşağıya indiğinde kız kardeşini kanlar içinde buldu.

Göğsüne ve karnına aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan genç kadın, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

"REDDEDİLEN" KURYE GÖZALTINA ALINIP SERBEST BIRAKILDI

Polis, 2 kardeşin evine yemek siparişi getiren kurye M.D'nin, bir süre önce Ceren Özdemir'e arkadaşlık teklifi ettiğini, ret yanıtı alınca da genç kadını rahatsız etmeye başladığını öğrendi. Bunun üzerine, M.D, gece yarısı gözaltına alındı. M.D, yapılan sorgulamanın ardından cinayetle irtibatı bulunmadığı gerkçesiyle serbest bırakıldı.

ÜNİVERSİTEDE TÖREN DÜZENLENDİ

Ceren Özdemir için Ordu Üniversitesinde tören düzenlendi. Ordu Devlet Hastanesi morgundan alınan Özdemir'in cenazesi ilk olarak Zafer-i Milli Mahallesi'ndeki evine getirildi. Özdemir'in cenazesi daha sonra üniversitenin Cumhuriyet Yerleşkesi'ne götürüldü. Üniversitenin Morfoloji binasında düzenlenen törende Ceren Özdemir’in ailesi güçlükle ayakta durabildi. Anne Güfer Özdemir “Kızımın katillerini bulun” diyerek isyan etti. Törene, Ordu Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ve çok sayıda öğrenci ile veli katıldı.

Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, törende yaptığı konuşmada, “Acımız çok büyük. Bu affedilir durum değildir. Biz şiddetin her türlüsüne karşıyız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Ceren Özdemir'in cenazesi toprağa verilmek üzere Ulubey ilçesi Kumanlar Mahallesi'ne götürüldü.

"TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KIZIMIZI KURTARAMADIK"

Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hakan Timur, saat 19.50 sıralarında Ceren Özdemir'in yaralı olarak hastanelerine getirildiğini belirterek "Göğsünde ve karnında kesici ve delici alet yaralanması vardı. Acil serviste gerekli müdahaleyi yaptık. Ameliyathaneye alındı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kızımızı kurtaramadık, üzgünüz" dedi. (HABER MERKEZİ)

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