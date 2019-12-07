Ceren Özdemir'in ardından: Bale öğretmeni olmak istiyordu, hayatını sanata adamıştı

Ordu’da evinin bulunduğu bina girişinde, kendisini takip eden Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3’üncü Sınıf Öğrencisi Ceren Özdemir bale tutkunuydu. 7 yaşında, kentteki özel bir bale ve sanat kursunda dansla tanışan Ceren, bu alanda katıldığı yarışmalarda çok sayıda derece elde etti. Ceren’in 2017’de usta öğretici belgesini aldığı kursun yetkilisi Elvin Canik, “Bale öğretmeni olmak istiyordu. Hayatını sanata adamıştı, sanatın her dalını seviyordu” dedi.

"BİRİNCİ OLAN GRUPTA CEREN DE VARDI"

Ceren’in baleye başladığı kursun yetkilisi Elvin Canik, acı olayı duyduğunda büyük şok yaşadığını anlatarak “Ceren, 7 yaşındayken bale kursumuza geldi. Elimizde büyüyen bir çocuğumuzdu, 10 yıl birlikte çalıştık. 2017 yılında usta öğretici belgesi aldı. Söylenecek çok şey yok, bir melek uçtu gitti. Sözün bittiği yerdeyiz” dedi.

Ceren’in baleyi çok sevdiğini söyleyen Canik, “Boş zamanlarında bile buraya gelir, bale hocamızdan ders alırdı, burada vakit geçirirdi. Bale öğretmeni olmak istiyordu. Hayatını sanata adamıştı, sanatın her dalını seviyordu. Belki, Türkiye’yi yurt dışında temsil edecek bir balerin olacaktı. Dört yıl önce Tiflis’te düzenlenen bale yarışmasına gitmiştik, dünyanın her yerinden gelen balerinler vardı. O yarışmada bizim bale grubumuz birinci oldu, grubun içinde Ceren de vardı” diye konuştu. (Ordu/DHA)

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