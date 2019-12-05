05 Aralık 2019 11:44
Son Güncellenme Tarihi: 05 Aralık 2019 19:35

Ceren Özdemir'in katili "canavarca hisle öldürme" suçundan tutuklandı

Ceren Özdemir'i katleden Özgür Arduç, daha önce de cinayet planları yaptığını, güçsüz kadınları seçtiğini ve genç kadını 4 kilometre takip ettiğini söyledi. Katil, tutuklandı.

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Özgür Arduç

Katil Özgür Arduç | Fotoğraflar: DHA

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    Ordu'da 20 yaşındaki üniversite öğrencisi ve balerin Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren ve otogar yakınlarında yakalanan Özgür Arduç, ilk ifadesinde suçunu itiraf etti. Katil, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nce, "canavarca hisle insan öldürme" suçundan tutuklandı.

    Katil Özgür Arduç, ifadesinde daha önce de cinayet planları yaptığını, özellikle güçsüz kadınları seçtiğini, bazı kadınları takip ettiğini ancak bu kişilerin kalabalığa karışmasından dolayı amacına ulaşamadığını söyledi. Ceren Özdemir'i 4 kilometre takip ettikten sonra öldürdüğünü söyleyen Arduç, "Yaptıklarımdan pişman değilim" dedi.

    Altınordu ilçesinde, 3 Aralık Salı günü Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'i öldürdükten sonra kamera kayıtlarının incelenmesiyle tespit edilip yakalanan Özgür Arduç, ifadesinde cinayeti nasıl işlediğini anlattı.

    "PARAM OLSA SİLAH ALACAKTIM, KATLİAM YAPMAK İSTİYORDUM"

    Cezaevinden izinli olarak çıktığını ve geri dönmediğini söyleyen katil Arduç, bu süreçte inşaatlarda kaldığını aktardı. Kıyafetlerini bir alışveriş merkezinden alarmlarını sökerek çaldığını ifade eden Arduç, bazı iş yerlerinden de yiyecek çaldığını dile getirdi.

    Cezaevinde cinayet planları yaptığını belirten katil, "Bıçağı bir av malzemecisinden çaldım. Param olsa silah alacaktım ama param yoktu. Katliam yapmak istiyordum. Zıpkın çalmayı da düşündüm ama ancak bıçak çalabildim" dedi.

    "FARKLI NOKTALARDA ÖLDÜRMEK İSTEDİM"

    Ceren Özdemir'i daha önce hiç tanımadığını söyleyen katil, genç kadının kendisinden güçsüz olduğunu değerlendirdiğini, çantasını gasbetmeyi düşündüğünü ve yaklaşık 4 kilometre takip ettiğini söyledi. "Ceren’i farklı noktalarda öldürmek istedim. Ama birisinde yaşlı bir adam çıktı karşıma öldüremedim. Kız az daha beni fark ediyordu. Ben hemen büfeye daldım" diyen katil, evin önüne geldiğinde camda birisini gördüğünü ve panikleyerek Özdemir'e bıçakla saldırdığını iddia etti. Çantayı da bu panikle alamadığını ileri sürdü.

    "YAPTIKLARIMDAN PİŞMAN DEĞİLİM"

    Arduç, daha önce de cinayet planları yaptığını, özellikle güçsüz kadınları seçtiğini, bazı kadınları takip ettiğini, ancak bu kişilerin kalabalığa karışmasından dolayı cinayeti gerçekleştiremediğini söyledi. Cinayetten sonra daha önce de kaldığı inşaatta sabahladığını ifade eden katil, "Sabah kendime yeni avlar aradım ama fırsat bulamadım" dedi ve yaptıklarından pişman olmadığını söyledi.

    TUTUKLANDI

    Özgür Arduç, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nce, “canavarca hisle insan öldürme” suçundan tutuklandı.

    CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKIP GERİ DÖNMEMİŞTİ

    14 yıl önce bir çocuğu öldüren ve 2017’de firar ettikten sonra geçen yıl yakalanarak yeniden cezaevine konulan katilin, nasıl izinli olarak cezaevinden çıktığı, sosyal medyada en çok tartışılan konulardan biri oldu.

    İLK MÜDAHALEYİ HEMŞİRE OLAN ANNESİ YAPTI

    Yaşananlara tanıklık eden ailenin komşusu emekli öğretmen Kıymet Akınoğlu, Ceren'e ilk müdahaleyi hemşire olan anne Gülfer Özdemir'in yaptığını belirtti.

    CEREN ÖZDEMİR'İ SUÇLAYAN PAYLAŞIM YAPAN BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Öte yandan Ceren Özdemir'in ölümüne ilişkin sosyal medyada olumsuz paylaşımlarda bulunan bir kişi Kabadüz ilçesinde gözaltına alındı.

    Şüpheli, Ordu Adliyesindeki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir kişi hakkında da aynı kapsamda yakalama kararı çıkarıldı.

    ORDU BAROSU'NDAN AÇIKLAMA

    Ordu Adliyesi önünde yaptığı basın açıklamasında yasal sürece değinen Ordu Barosu Başkanı Haluk Murat Poyraz da "Zanlıyı savunmak zanlının suçlu olup olmadığına ilişkin bir tartışma değildir, hukuk kurallarının tam eksiksiz olarak uygulanması, ileride yargılama aşamasında verdiği ifadenin sıhhati ve sağlığı açısından önem arz ediyor. Yasal mecburiyet ve şekli mecburiyet açısından arkadaşlarımız, baromuz üyesi meslektaşlarımız görevlerini ifa ediyorlar" dedi.

    Özdemir ailesine de hukuki anlamda destek olduklarını belirten Poyraz, bazı sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarla ilgili de konuştu. Poyraz, "Ordu Barosu olarak sosyal medyada kızımızın yaşam tarzına ilişkin birtakım haksız eleştiriler, kelimeyi, hukukçu kimliğime sığınarak yumuşatıyorum, çok daha ağır ifadeler kullanmak gerekir ama bu haksız eylemler nedeniyle suç duyurusunda bulunduk, tespit ettiğimiz sosyal medya hesaplarıyla ilgili gereğini yaptık. Bu konuda vatandaşlarımız başka tespit ettikleri hesaplar ve paylaşımlar varsa lütfen Ordu Barosu ile paylaşsınlar, biz gereğini yapacağız" dedi.

    EMEP: İÇİMİZ YANIYOR

    Emek Partisi Ordu İl Başkanı Hikmet Poyraz," Ceren Özdemir’in katledilmesi nedeniyle içimiz yanıyor "diyerek sorumlulardan da hesap sorulmasını istedi.

    Poyraz, “Ülkemizde kadına yönelik şiddetin önü alınamıyor. Hergün bir yeni katliam haberiyle içimiz yanıyor. Ceren Özdemir’in katledilmesiyle içimiz bir kez daha yandı. İnsanlıktan çıkmış bir caninin yakalanması, hesap sorulacak olması acımızı hafifletti diyemeyiz. Cerenimizi geri getirmeyecek” dedi.

    TÜM SORUMLULAR YARGILANMALI

    Poyraz, katil için cezaevinden kaçtı ya da izinden geri dönmedi diye yapılan açıklamaları şaşkınlık ve üzüntüyle karşıladıklarını belirterek, “Katil cezaevinden kaçmışsa neden televizyon, gazete, sosyal paylaşım ya da mesaj yoluyla kamuoyu bilgilendirilmedi, fotoğrafı paylaşılmadı? Bu yapılmadığı için Cerenimiz katledildi. Bu nedenle katilin yakanlanmış olması bizleri rahatlatmıyor. Katilin cezaevinden kaçmış olduğu fark edildiği andan itibaren kamuoyunu bilgilendirmeyenler hakkında da soruşturma açılmalıdır” dedi.

    "SON OLSUN DİYORUZ AMA..."

    Her kadın cinayetinde “son olsun” deniyor ama kısa zamanda bir yeni katliam daha yaşıyoruz. Artık yeter, sorumlu yalnızca katiller değil. Kadın cinayetlerine karşı önlemler yetersiz, iyi hal uygulamaları yanlış. Eğitimden sosyalve kültürel yaşama, ekonomiden özel yaşama müdehaleye  kadar hepsinin etkileri var. Bu durumdan da iktidar ve yereldeki yöneticiler sorumlu. Taziyede bulunmak yetmez, Ceren’in katilinden hesap sormak yetmez, tüm sorumlu olan yöneticiden de hesap sorulmalıdır” diyerek tepki gösterdi. (HABER MERKEZİ)

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