Ordu Kadın Platformu: Ceren’e sözümüz adalet olsun

Ordu Kadın Platformu’nun çağrısı ile bir araya gelen yüzlerce kadın Ceren Özdemir’in katledilmesini protesto etti. Platform adına açıklamayı okuyan Aynur Akar “Ceren yaşasaydı 21. yaş gününü ailesi ve sevenleriyle kutlayacaktı. Ceren’e sözümüz adalet olsun” dedi.

“EGEMEN DİL KATİLLERE GÜVEN VERMEKTE”

Daha 20 yaşında olan Ceren Özdemir’in bir suç makinası cezaevi firarisi tarafından katledildiğini belirten Akar; “Derin bir isyan ve üzüntüyle söylüyoruz ki son bir ayda 38 kadın, son bir yılda 340 kadın katledildi. Siyasette, hukukta, medyada kullanılan erkek egemen dil ve tavır Ceren’in katili gibi canilere güven vermekte, nicelerine örnek olmaktadır. Zira toplumumuzda gün geçtikçe artan ‘kadına yönelik şiddet’ ve ‘kadın cinayeti’ haberlerinin ‘olağan’ olmadığı artık yetkililerce anlaşılmalıdır” dedi.

“CİNAYETİ HAKLI GÖSTEREN ZİHNİYETLE MÜCADELE ETMEK GEREKMEKTEDİR”

Sosyal medyada katledilen kadınların yaşam şekli, kılık kıyafetini ve özel hayatını gerekçe kılacak paylaşımları hatırlatan Akar; “Bu nedenle sadece katillerin değil, bu cinayetleri haklı göstermeye çalışan her türlü, idari, adli ve toplumsal zihniyetle hesaplaşmak ve mücadele etmek gerekmektedir. Bu bağlamda sosyal medya hesaplarından bu cinayete ilişkin Ceren Özdemir’in hatırasına hakaret mahiyetinde olan ve suçu ve suçluyu övme hadsizliği gösteren her türlü paylaşımla ilgili suç duyurusunda bulunacağız” diye konuştu.

SORUMLUSU KİMDİR?

Yetkililere seslenen Akar şöyle devam etti: “Soruyoruz. Çocuk katili ve yirmi ayrı suç dosyası olan katil hangi iyi halden açık cezaevine konabilir? Soruyoruz. Açık cezaevinde değil de kapalı cezaevinde ise orası suçluların kolaylıkla kaçabileceği yerler midir? Bu katil cezaevinde kendi imkanları ile mi kaçmıştır yoksa birilerinden yardım ve destek mi olmuştur? Soruyoruz. Böyle bir suç makinesi firar ettiği halde vatandaşlar neden bilgilendirilmiyor? Soruyoruz. Kaçak bir suçlunun yakalanması için yeni yeni suçlar mı işlemesi gerekir? Soruyoruz. Son yıllarda ülkemizin geldiği sosyoekonomik değişimler suç oranını bir önceki yıllara göre yüzde 14 oranında artmıştır. Ne yazık ki aynı oranlarda savunmasız çocuk ve kadınlara yönelik suçlar da artmıştır. Bunun sorumlusu kimdir?

Ordu Kadın Platformu olarak, tüm bu zorular cevaplanana ve cani en ağır cezayı alana kadar sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyururuz. Bir kişi daha eksilmeyeceğiz, sokaklarında özgürce dolaşacağımız bir ülkeyi birlikte inşa edeceğiz...” (HABER MERKEZİ)

Ordu'da kadın cinayeti: 20 yaşındaki Ceren Özdemir bıçaklanarak öldürüldü

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