Soylu, Ceren Özdemir cinayetine dair "Tüm Türkiye güvenlik endişesinde değil" dedi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ceren Özdemir cinayetine ilişkin konuştu, "Bu durum tüm Türkiye'nin bir güvenlik endişesiyle karşı karşıya kaldığını göstermez" sözlerini sarf etti.

AA'da yer alan habere göre Bakan Süleyman Soylu, cinayetin hemen ardından güvenlik güçlerinin gerekeni yaptığını öne sürerek, "Tabii bu, ölen kızımızı geri getirmiyor, günün sonunda böyle bir fotoğrafla karşı karşıyayız" dedi.

SOYLU, KATİLİ "CANİ" DİYE TANIMLADI, CİNAYETİ MÜNFERİT BİR OLAY OLARAK ELE ALDI

Bir basın mensubunun, "Cinayetin engellenmesi noktasında bazı eleştiriler var. Bu konuda değerlendirmeniz nedir?" sorusu üzerine Soylu, "Yılbaşından bugüne kadar onlarca huzur operasyonu yaptık. Binlerce firariyi yakaladık ve yakalamaya devam ediyoruz. Bunların bir kısmı, bunun gibi cezaevi firarisi, bir kısmı hakkında hüküm verilip şu anda kanun kaçağı durumunda olanlar. Her firarinin cinayet işleyebileceğine yönelik bir bilgi söz konusu değil, Bazı çevreler, attığımız adıma eleştiri getirmektedir. Bütün bu eleştiriler, bilmenizi istiyorum ki bu kızımızın geri dönmesini sağlamayacaktır. Hakikaten elinde bıçak olup hiç tanımadığı bir insanın katledebilecek bir caniyle karşı karşıyayız. Açık cezaevinden firar etmiş ve bunu bir cinayete döndürmüş bir cani ile karşı karşıyayız" yanıtını verdi.

AÇIK CEZAEVİNDEN FİRAR OLAĞAN BİR DURUM MU?

Katil zanlısının açık cezaevinden firar ettiği hatırlatılarak, açık cezaevi sistemiyle ilgili düşüncesi sorulan Bakan Soylu, şu cevabı verdi: Her uygulamayı eleştirebilmek durumunda değiliz. Her kurumun kendine ait uygulamaları söz konusudur. Bu uygulamalar da bugün oluşmuş kurallar değildir. Açık ve kapalı cezaevlerinde birtakım uygulamalar yapılıyor. Bu uygulamalarla ilgili sürekli olarak bir olay başınıza geldiğinde tüm sistemi değiştirebilecek bir adım atıyorsak, orada da başka bir problem oluşuyor demektir. Bizim buna ait bir sistemimiz var. Bu sistem devam ediyor. Bu tip firari olaylar söz konusu olabilir. Bizim görevimiz, bu tip firari olaylar sonrası bunları anında yakalayıp var olan yerlerine iade etmek.

Firarileri yakalamak için çaba sarf ettiklerini söyleyen Soylu, "Bu, tüm Türkiye'nin bir güvenlik endişesiyle karşı karşıya kaldığını göstermez. Bir caniden ve bir katilden bahsediyoruz. Yolda yürüyen, bir dakika sonra nasıl bir muameleyle karşı karşıya kalacağımızı bilemediğiniz bir sapkından bahsediyoruz" ifadelerini kullanarak Türkiye'de pek çok kadının yaşadığı güvenlik endişesini görmezden geldi, olayı münferit gibi gösterdi. (HABER MERKEZİ)

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