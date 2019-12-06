Ceren Özdemir öldürülmeseydi bugün 21'inci yaşını kutlayacaktı

Ordu'da bıçaklı saldırı sonucu katledilen Ceren Özdemir, öldürülmeseydi bugün 21'inci yaş gününü kutlayacaktı. Özdemir'in doğum gününde sosyal medyada binlerce kişi, fotoğraflarının altına yorum yaparak doğum gününü kutladı.

Ordu'da 3 Aralık'ta cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından evinin önünde bıçaklanarak katledilen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü Sınıf Öğrencisi Ceren Özdemir'in bugün doğum günü. Ceren'in bugün doğum günü olması nedeniyle sosyal medyadaki hesabındaki fotoğraflara binlerce kişi yorum yaptı. Ceren'in doğum gününü kutlayan binlerce kişi, cinayeti lanetleyerek "Seni hiçbir zaman unutmayacağız" mesajı verdi.

Ceren'in bir yakın arkadaşı da "6 Aralık onun doğum günüydü. 'Doğum günümde beni unutmayın, hediye almayın, kutlayın yeter' demişti" ifadelerini kullandı.

Görsel, Instagram kullanıcılarının Ceren Özdemir'in fotoğraflarının altına yazdığı doğum günü mesajları

MEZARI BAŞINDA ANILDI

Fotoğraf: DHA

Ceren Özdemir, Ulubey ilçesi Kumanlar Mahallesi'ndeki mezarı başında da anıldı. Ceren'in annesi Gülfer, babası Yılmaz ve ablası Gizem Özdemir ile çok sayıda arkadaşı, Ceren Özdemir'in mezarına çiçek bıraktı. Anmada anne Gülfer Özdemir, "Yavrum, katil seni mi seçti? Senin yerinde keşke ben olsaydım. Yavrum sen kimseyi kırmazdın, nasıl kıydılar sana? Canım kızım sensiz ben ne yaparım?" diyerek ağıt yaktı. (HABER MERKEZİ)

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