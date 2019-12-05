Ceren Özdemir'in bu bakışını #HepimizBiliyoruz!

Ordu'da Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak öldürülen 20 yaşındaki Ceren Özdemir'in, takip sırasında güvenlik kameralarına takılan bakışı, kadınların çok iyi bildiği duyguları yansıtıyor: Korku, tedirginlik, kaygı…

Özdemir'in peşindeki katile bakışının yer aldığı videoyu sosyal medya hesaplarından #HepimizBiliyoruz hashtag'iyle paylaşan binlerce kadın, benzer duyguları yaşadıkları deneyimlerini aktardı.

Biri takip ediyor mu diye dinlemekten kendi ayak sesini duymaz hale getirilenler; yaklışırsa ne karşılık vereceğini, kendini nasıl koruyacağını planlamak zorunda bırakılanlar; adımlarını hızlandırmak, açık dükkan bulup girmek, telefonda babasıyla konuşuyormuş gibi yapmak, taksideyken birini arayarak "eve geliyorum" demek, yemek siparişi geldiğinde evde biri varmış gibi yapmak zorunda bırakılanlar; canları pahasına "güvenli alanlara" ulaşmaya çalışanlar bu paylaşımları yapanlar. Yalnızca kasım ayında 39 kadın cinayetinin gerçekleştiği bir ülkede hayatta kalmaya çalışanlar.

Kadın cinayetlerine ve yaratılan korku atmosferine karşı bir kampanyaya dönüşen sosyal medya etkinliği, Twitter'da "popüler başlıklar" (TT) listesinde üst sıralara yükseldi.

Ekmek ve Gül'ün Twitter hesabından "Videoya bakın! Takip edildiğini anlamış #CerenÖzdemir, göz göze gelmemeye çalışarak arkasına bakmış. Bu ülkede yaşayıp da bu hissi tanımayan şu davranışı ezbere bilmeyen bir tek kadın var mı? Hepimiz o bakışın ne olduğunu çok iyi biliyoruz… #ArtıkYeter" açıklamasının yer aldığı videonun paylaşılmasıyla başlayan etkinlik kapsamında atılan tweet'lerden bazıları şöyle:

NE OLMUŞTU?

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, 20 yaşındaki üniversite öğrencisi ve balerin Ceren Özdemir, 3 Aralık'ta evinin önünde bıçaklı saldırıya uğramıştı. Karın ve göğüs bölgesinden ağır yaralanan Özdemir, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

1 gün sonra yakalanan katil Özgür Arduç, ifadesinde Özdemir'i yaklaşık 4 kilometre takip ettiğini söylemişti. Özdemir'i daha önce hiç tanımadığını ifade eden katil, genç kadının kendisinden güçsüz olduğunu değerlendirdiğini ve çantasını gasbetmeyi düşündüğünü söylemişti. "Ceren’i farklı noktalarda öldürmek istedim. Ama birisinde yaşlı bir adam çıktı karşıma öldüremedim. Kız az daha beni fark ediyordu. Ben hemen büfeye daldım" diyen katil, evin önüne geldiğinde camda birisini gördüğünü ve panikleyerek Özdemir'e bıçakla saldırdığını iddia etmişti. (İstanbul/EVRENSEL)

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