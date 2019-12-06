06 Aralık 2019 10:08

GABB’da HDP’li 70 meclis üyesinin yerine kayyum atandı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliğinde 70 meclis üyesinin yerine kayyum atanarak HDP’nin çoğunluğu düşürüldü.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği toplantısı

Fotoğraf: MA

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    HDP’nin 31 Mart seçimlerinde kazandığı Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediyelerinin de aralarında bulunduğu 24 il, ilçe ve belde belediyelerinin eş başkanları, haklarında yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar gerekçe gösterilerek görevden alındı ve yerlerine kayyum atandı. Atanan kayyumların belediye meclislerini devre dışı bırakması üzerine Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği’nin (GABB) HDP’li 70 üyesinin yerine de farklı resmi kurumlarda çalışan memurların kayyum olarak atandığı belirtildi.

    21 Haziran’daki toplantıda 101 üyesi bulunan GABB Başkanlığına Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi (DBB) Eş Başkanı Selçuk Mızraklı getirildi. Mızraklı’nın yerine kayyum atanmasından sonra 30 Eylül’de GABB 2019 Yılı 2'nci Dönem Meclis toplantısı yapıldı. HDP’li üyeler, GABB tüzüğünün 14'üncü maddesi gereğince yeni başkanın seçilmesini talep ederken, Mızraklı’nın yerine atanan kayyum Vali Hasan Basri Güzeloğlu, GABB başkanlığına kendisini vekil olarak atadı. HDP’lilerin seçim talepli önergesi üzerine toplantıya katılmayan Güzeloğlu’nun, kendi yerine gönderdiği vali yardımcısı kürsüyü işgal ederek, “Ben devlet adına buradayım ve size bir oylama yaptırmayacağım. Birliğin zaten bir başkanı var ve o da validir” dedi.

    HDP’Lİ ÜYELER KATILMADI

    Bunun üzerine gündem önerileri görüşülmeden meclis toplantısı sona erdirilirken, 151’i HDP’li, 90’ı AKP’li, 10’u ise diğer partilerden toplam 251 meclis üyesi bulunan GABB’da, 24 belediyeyi temsil eden HDP’li 70 üye yerine kayyum atanmasıyla HDP’nin çoğunluğuna düşürüldü. GABB’da HDP’li üyesi sayısı 81’e düşürülürken, 28 Kasım’da yapılan toplantıya ise HDP’li üyeler katılmadı.

    ‘SUÇ İŞLEDİ’

    DBB meclis üyeliğinden GABB’a seçilen Şaban Karakaş, 21 Haziran’da gerçekleştiren GABB Meclisi toplantısında Birlik Başkanlığı, Başkanlık Divanı, komisyonlar ve encümenler için seçim yapıldığını belirterek, “Seçim sonunda Birlik Başkanlığı’na; aynı zamanda DBB Eş Başkanı olan Selçuk Mızraklı seçildi. DBB’ye kayyım olarak atanan Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, hiçbir yetkisi olmaması ve hiçbir mevzuatta yeri olmamasına rağmen kendisini GABB Başkan Vekili olarak tayin ederek açıkça suç işlemiştir. Ve halen bu suçu işlemeye devam etmektedir” dedi.

    ‘KABUL ETMEDİK’

    GABB’ta 251 meclis üyesinin bulunduğu hatırlatan Karataş, “Kayyum atandıktan sonra ilk toplantıya gittik, kayyum yoktu. Onun yerine başkan vekili vardı. Başkanın istifa, ölüm ya da mahkeme kararı ile cezalandırılması durumunda başkan görevden alınır, meclis kendi içinde oylama yapar ve başkan seçer. Onu yapmak istedik. İlk toplantıda bunu gündeme getirdiğimiz gibi biri birden çıkıp kürsüye el koydu. Dedi ki ‘ben burayı gasp ediyorum. Siz yeni bir başkan seçemezsiniz. Buna müsaade etmeyeceğim. Ben devletim, buraya el koyuyorum’ dedi. Bizde bunu kabul etmedik ve toplantıyı bir daha ki aya erteledik” diye konuştu.

    ‘SAYI 81’E DÜŞÜRÜLDÜ’

    “28 Kasım’da yapacağımız toplantıyı beklerken birçok belediyeye kayyum atanması ile birlikte GABB meclisinde yer alan ben dahil 70 arkadaşımızın yerine kayyum atandığını öğrendik” diyen Karakaş, HDP’nin meclis üye sayısının 81’e düştüğünü ve karar alma noktasında etkisiz bir pozisyona geldiğini söyledi. Karataş, kayyum pratiklerine karşın geri adım atmayacakların belirterek, buna karşın mücadele yürüteceklerini dile getirdi.

    ‘KAYYUM ATAMALARI HUKUKSUZ’

    Sur Belediyesi Meclis üyeliğinden GABB’a seçilen Kader Uzun ise Kürtlere karşı yürütülen asimilasyon politikalarının bir parçası olarak değerlendirdiği kayyum atamalarını hukuksuz olduğunu söyledi. Meclis üyelerinin yüksek bir oy aranı ile seçildiğini hatırlatan Uzun, “Şu an merkez ilçelerde sadece Sur kaldı. Bizler de burada elimizden geldiğince hizmet üretmeye çalışıyoruz. Her şeye rağmen halkın kendilerine emanet ettiği oylara tüm koşullar altında sahip çıkacağız” dedi. (MA)

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