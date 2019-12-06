06 Aralık 2019 03:38

Kocaeli'de bir depodaki atıklar 37 yıldır kanser saçıyor

Derince’de Merkim AŞ firmasına ait bir depoda yaklaşık 2 bin-3 bin ton arasında olduğu tahmin edilen, dünya kanser örgütü tarafından kanser yapıcı madde olarak tescillenen HCH ve DDT atığı var.

Atık deposunda özel kıyafetlerle paketleme yapan görevli.

Fotoğraf: Sait Ağdacı/Evrensel

    • Paylaş

    Hasret Gültekin KOZAN
    Kocaeli

    Kocaeli her ne kadar sanayi kenti olarak bilinse de sanayinin ve talancı zihniyetin sonucu olarak doğası da tahrip edilen bir kent. Yıllardır süren çevre ve doğa kirliliği kenti yaşanılmaz bir duruma getirse de, yönetenler bunun önüne geçme derdinde değil. Yüksek Çevre Mühendisi ve Oşinograf Sait Ağdacı ile Kocaeli’de çevre alanında yaşanan sorunları konuştuk. Kenti yönetenlerin vatandaşın sağlığını hiçe sayarak hareket ettiğini vurgulayan Ağdacı, “Kocaeli üst solunum yolları ve akciğer hastalıkları bakımından ilk sıralarda. Kocaeli’de çevre konusunda ne oluyor ne bitiyor vatandaşın haberi yok. Birileri çıkıp bir şeyler yapıyor ama insan sağlığını kimse hesaba katmıyor” dedi.

    Ağdacı, Kocaeli’de halktan gizlenen büyük çevre sorunlarından birinin Derince Limanının hemen arkasında bulunan Merkim AŞ firmasına ait bir depoda yaklaşık 2 bin-3 bin ton arasında olduğu tahmin edilen DDT (Dichlorodiphenyltrichloroethane) ve HCH (hekzaklosiklohekzan) atık olduğunu söyledi.  Dünya Kanser Örgütünün birinci ve ikinci kategoride zararlı kabul ettiği tonlarca HCH ve DDT maddelerinin varlığından bahseden Ağdacı, “Bu maddeler 1982’den bu yana orada bulunuyor. DDT ve HCH birer pestisittir ve kullanılmaları dünyada 1972’de ülkemizde de 1985 yılında yasaklanmıştır. Bu maddeler bu zamana kadar yasaklanmasına rağmen oradaki depoda saklanmaya devam etti. Bu maddeler, kırık dökük, kapısında kilit olmayan, dışarıdan bakıldığında içerisi görülen bir yerde hâlâ bekletiliyor. HCH, Dünya Kanser Örgütünün listesinde birinci kategoride, DDT ise ikinci kategoride kanser yapıcı madde olarak geçiyor. Bunların saklanma ve depolanma koşulları çok özel olmalı” dedi.

    Atık deposunda paketleme yapan görevliler.

    Fotoğraf: Sait Ağdacı/Evrensel

    "HCH VE DDT’LERİN TAMAMI BERTARAF EDİLMİŞ DEĞİL"

    Bu deponun ortaya çıkmasının ardından Birleşmiş Milletler Kalkınma Fonu’nun müdahil olduğunu belirten Ağdacı, “Belli bir miktar para ayrıldı, bertaraf edilecek denildi. 2006’da Kocaeli Sanayi Odası sponsorluğunda Almanya’ya bertaraf edildi. En son geçen yıl İZAYDAŞ (İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme AŞ) 243 tonunu bertaraf etti burada. Kalan maddelerin bertarafı için geçtiğimiz yıl ağustos ayında ihaleye çıkıldı, bu haziran ayında da İtalyan ortaklı bir Fransız şirket ile İZAYDAŞ’ın ihaleyi aldığı açıklandı. En son 880 tonunun Fransa’da, 780 tonunun ise İZAYDAŞ’ta bertaraf edileceği söylendi. Ama hâlâ bertaraf işlemleri başlamış değil” diye konuştu.

    Bertaraf işlemlerinin çok dikkatli bir şekilde yapılması gerektiğini Hindistan’da yaşanan facia ile örneklendiren Ağdacı, “Geri kalanının ne olacağı belli değil. Öte yandan ihalenin neden iki ayrı şirkete verildiğini de bilmiyoruz. 1984 yılında Hindistan’da büyük bir facia yaşandı. Bir Amerikan şirketi 40 ton HCH maddesini bertaraf ederken, dediklerine göre yanlışlıkla havaya salınan HCH’nin etkisiyle 20 bin kişi öldü. Burada 2 bin, 3 bin tondan bahsediyoruz. Şartlara uyulmadan, layıkıyla yapılmayan bertaraf felakete yol açacaktır. Bağımsız bir gözlem şart” ifadelerini kullandı.

    Atık deposunda özel kıyafetlerle paketleme yapan görevliler.

    Fotoğraf: Sait Ağdacı/Evrensel

    NE OLMUŞTU?

    2017 yılında CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar Çevre ve Şehircilik Bakanlığına konuyla ilgili olarak bir soru önergesi vermişti. Önergeye verilen yanıtta, 515 ton HCH ve DDT atığının bertaraf edilmek üzere Almanya’ya gönderildiği, geri kalan 2 bin 500 ton atığın bertaraf edilme işleminin ise 2018 yılında tamamlanacağı açıklanmıştı. 2018 yılı geçti ama atıkların bertarafı hâlâ sağlanamadı. Geçtiğimiz ay ise, HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni tarafından Mecliste bir soru önergesi verilmiş, bu atıkların bertaraf edilmesi için ne gibi işlemler yapıldığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sordu. Önergeye verilen cevapta, sahadan paketlenmemiş atığın çıkarılmaması amacıyla şu an üç depoda yer alan ana stokun BM onaylı varil/bigbaglerle paketlenmesi için kullanıldığı diğer üç depoda bulunan yaklaşık 2.010 ton KOK atığın UNDP tarafından açılan uluslararası ihale sonucu proje kapsamında bertaraf edilmesi öngörülmüştür denildi.

    Atık deposu, paketlenmiş atıklar.

    Fotoğraf: Sait Ağdacı/Evrensel

    Reklam
    Reklam
    ÖNCEKİ HABER

    TTB ve SES: Güvenlik soruşturması mağduriyetleri hemen giderilsin
    SONRAKİ HABER

    Urfa’da sağanak yağış hayatı felç etti
    YAZARLAR
    Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    NATO zirvesinin ardından: Hamaset ve gerçekler!

     Yücel ÖZDEMİR
    Yücel ÖZDEMİR

    NATO Zirvesi: Batı cephesinde değişen şey çok

     Hediye LEVENT
    Hediye LEVENT

    İsrail de huzursuz

     Sevda KARACA
    Sevda KARACA

    Katiller, tehditçiler, istismarcılar aramızda!

     Devrim AVCI
    Devrim AVCI

    İşyerinde yazılı olarak kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamaz

     Adnan GÜMÜŞ
    Adnan GÜMÜŞ

    PISA 2018: Dünya parlak değil, dindarlık başarıyı düşürüyor

     Ahmet YAŞAROĞLU
    Ahmet YAŞAROĞLU

    Anlaşamadıklarında anlaştılar
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Akademisyen Erhan Keleşoğlu: Güvenlikçi yaklaşım Türkiye’yi açmaza sürüklüyor
    Akademisyen Erhan Keleşoğlu: Güvenlikçi yaklaşım Türkiye’yi açmaza sürüklüyor

    NATO zirvesini değerlendiren Akademisyen Erhan Keleşoğlu, Rusya ve ABD ile kurulan ilişkilerle Türkiye’nin manevra imkanının azaldığını belirtti ve Kürt sorununda çözüme vurgu yaptı.

    Metal işçileri: Birliğimizi sağlayamazsak ölüme de razı ederler
    Metal işçileri: Birliğimizi sağlayamazsak ölüme de razı ederler

    Ankara'da MESS kapsamında yer alan fabrikalarda çalışan işçiler MESS'in 3 yıllık sözleşme ve yüzde 6 zam dayatmasına tepki gösteriyor.

    Antep’te işçilerin asgari ücret kampanyasına valilik engeli
    Antep’te işçilerin asgari ücret kampanyasına valilik engeli

    Antep Valiliğinin aldığı eylem yasağı kararıyla DİSK Tekstil İşçileri Sendikasının asgari ücret kampanyası da engellendi.

    İşçi mektubu: Türk-İş’te kişiler değil anlayış değişmeli
    İşçi mektubu: Türk-İş’te kişiler değil anlayış değişmeli

    Altınyıldız fabrikasında çalışan bir işçi genel kurulunu gerçekleştiren Türk-İş'in durumunu yazdı.

    Genel-İş üyesi işçiler: Entrikaları birliğimizle bozabiliriz
    Genel-İş üyesi işçiler: Entrikaları birliğimizle bozabiliriz

    Genel-İş Genel Merkezinin, İstanbul Anadolu Yakası 2 No'lu Şubeye kongre dayatmasına işçiler tepki gösteriyor.

    Tekirdağ Valisi, AKP heyetinin TBMM ziyaretinde yer aldı
    Tekirdağ Valisi, AKP heyetinin TBMM ziyaretinde yer aldı

    Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım’ın, AKP Tekirdağ İl ve İlçe Örgütlerinin TBMM ziyaretine katıldığı ve Meclis Başkanı Mustafa Şentop ile görüşen heyetle birlikte poz verdiği ortaya çıktı.

    Kocaeli'de bir depodaki atıklar 37 yıldır kanser saçıyor
    Kocaeli'de bir depodaki atıklar 37 yıldır kanser saçıyor

    Derince’de Merkim AŞ firmasına ait bir depoda yaklaşık 2 bin-3 bin ton arasında olduğu tahmin edilen, dünya kanser örgütü tarafından kanser yapıcı madde olarak tescillenen HCH ve DDT atığı var.

    Urfa’da sağanak yağış hayatı felç etti
    Urfa’da sağanak yağış hayatı felç etti

    Urfa’da akşam saatlerinde başlayan ve zaman ilerledikçe sağanağa dönüşen yağmur kentte hayatı felç etti. Bazı evleri su basarken bir okulun ise istinat duvarı çöktü.

    Gülten Kaya: Ahmet Kaya’nın hatırasını talan etmelerine seyirci kalamazdık
    Gülten Kaya: Ahmet Kaya’nın hatırasını talan etmelerine seyirci kalamazdık
    Göçmen işçiliğin kirli sokaklarını temizleyen kadınlar
    Göçmen işçiliğin kirli sokaklarını temizleyen kadınlar
    Erdal Kara, Alan Bebek’in kısa filmini çekti 
    Erdal Kara, Alan Bebek’in kısa filmini çekti 
    Yeni e'nin Aralık sayısı 'ayaklanan' dünyaya bakıyor
    Yeni e'nin Aralık sayısı 'ayaklanan' dünyaya bakıyor
    "Sennur Sezer Emek-Direniş Şiir ve Öykü Ödülleri" için başvurular yarın başlıyor
    "Sennur Sezer Emek-Direniş Şiir ve Öykü Ödülleri" için başvurular yarın başlıyor
    "Meryem için oryantal, bedeninden çekip çıkardığı bir var olma hikayesi"
    "Meryem için oryantal, bedeninden çekip çıkardığı bir var olma hikayesi"
    GÜNCELLENDİ
    Fransa'da emeklilik reformuna karşı genel greve giden emekçiler hayatı durdurdu
    Fransa'da emeklilik reformuna karşı genel greve giden emekçiler hayatı durdurdu

    Fransa'da emeklilik reformunun geri çekilmesi talebiyle düzenlenen genel grev, ülke tarihinin en büyük eylemlerinden biri olarak şimdiden tarihe geçti. Emekçiler, kentlerde hayatı durdurdu.

    Bursa'da yurt önünde tacize kadınlardan tepki: Güvenli kentler istiyoruz
    Bursa'da yurt önünde tacize kadınlardan tepki: Güvenli kentler istiyoruz

    Bursa Nilüfer’de Altınşehir Metro İstasyonu yakınlarında üniversite öğrencisi genç kadınların sürekli olarak yaşadığı taciz kadınların tepkisine neden oldu.

    Eser ve Topaloğu'nun tutuklanmasına tepki: Türkiye, gazeteci hapishanesine dönüştü
    Eser ve Topaloğu'nun tutuklanmasına tepki: Türkiye, gazeteci hapishanesine dönüştü

    Mezopotamya Haber Ajansı Muhabirleri Sadiye Eser ve Sadık Topaloğlu’nun tutuklanarak, cezaevine gönderilmesine tepki gösteren gazeteci meslek örgütleri gazeteciliğin suç olmadığının altını çizdi.

    CHP: SGK, AKP dönemindeki alacakları için icra gönderiyor
    CHP: SGK, AKP dönemindeki alacakları için icra gönderiyor

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: AKP, zor şartlar altında halka hizmet vermeye çalışan belediyelerimizi çalıştırmamaya kararlı. Belediyelerimizin iflasını istiyor.

    Türkiye ile Libya'nın Doğu Akdeniz Mutabakatı Meclis'te kabul edildi
    Türkiye ile Libya'nın Doğu Akdeniz Mutabakatı Meclis'te kabul edildi

    Libya ile imzalanan Akdeniz'de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat, Meclis'te kabul edildi.

    GÜNCELLENDİ
    Ceren Özdemir'in katili "canavarca hisle öldürme" suçundan tutuklandı
    Ceren Özdemir'in katili "canavarca hisle öldürme" suçundan tutuklandı

    Ceren Özdemir'i katleden Özgür Arduç, daha önce de cinayet planları yaptığını, güçsüz kadınları seçtiğini ve genç kadını 4 kilometre takip ettiğini söyledi. Katil, tutuklandı.

    Öğrencisini istismar eden Kuran Kursu hocası tutuklandı
    Öğrencisini istismar eden Kuran Kursu hocası tutuklandı

    Kuran Kursu hocasının istismarı, çocuğun verdiği ifadeyle ortaya çıktı. Dava boyunca tutuksuz yargılanan sanığa "iyi hal indirimi" uygulandı.

    GÜNCELLENDİ
    Elinde bıçakla otizmli çocuğun evinin kapısına dayandı, serbest bırakıldı
    Elinde bıçakla otizmli çocuğun evinin kapısına dayandı, serbest bırakıldı

    Denizli'de bir şahıs, otizmli çocuğun sesinden rahatsız olduğu bahanesiyle elinde bıçakla komşusunun kapısına dayandı. Ailenin şikayeti üzerine gözaltına alınan şahıs serbest bırakıldı.

    "Termik santrallerin filtresiz çalışması" maddesi yasa teklifinden çıkarıldı
    "Termik santrallerin filtresiz çalışması" maddesi yasa teklifinden çıkarıldı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın veto ettiği "termik santrallerin 2 buçuk yıl daha filtresiz çalışması" maddesi, dijital hizmet vergisi yasası teklifinden çıkarıldı ve Mecliste kabul edildi.

    Eşini öldüren katile 'iyi hal' indirimi uygulandı
    Eşini öldüren katile 'iyi hal' indirimi uygulandı

    Bursa Karacabey’de tartıştığı eşi Gonca Aksakal'ı tabancayla öldüren Erkan Aksakal’ın yargılandığı davada mahkeme “iyi hal” indirimi verdi.

    Dörtlü Zirve’de Erdoğan’a Suriye sorusu: Ne zaman çıkacaksınız?
    Dörtlü Zirve’de Erdoğan’a Suriye sorusu: Ne zaman çıkacaksınız?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra’da gerçekleştirilen Dörtlü Zirve’de kendisine “Suriye’den ne zaman çıkacaksınız?” sorusunun yöneltildiğini açıkladı.

    PTT Kargo işçileri iş bıraktı
    PTT Kargo işçileri iş bıraktı

    PTT Üsküdar ve Kadıköy’deki dağıtım merkezlerinde çalışan işçiler taşeron şirketin baskılarına karşı iş bıraktı.

    Muzaffer İzgü’nün yazdığı tiyatro oyunu “Aman Başkan Duymasın” Malatya’da sansürlendi
    Muzaffer İzgü’nün yazdığı tiyatro oyunu “Aman Başkan Duymasın” Malatya’da sansürlendi

    Muzaffer İzgü’nün yazdığı ve Ankara Birlik Tiyatrosunun sahnelediği “Aman Başkan Duymasın” oyunun Malatya’daki gösterimi “Salonda tadilat var” bahanesiyle sansürlendi.

    GÜNCELLENDİ
    İlk kez Diyarbakır'da düzenlenen 12. Enerji Sempozyumu başladı
    İlk kez Diyarbakır'da düzenlenen 12. Enerji Sempozyumu başladı

    Elektrik Mühendisleri Odası tarafından "Enerji, Ekoloji ve Toplumsal Barış" temasıyla bu yıl ilk kez Diyarbakır’da düzenlenen 12’inci Enerji Sempozyumu başladı.

    HDP’den Tahir Elçi cinayetine ilişkin 16 kritik soru
    HDP’den Tahir Elçi cinayetine ilişkin 16 kritik soru

    HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, 2015 yılında katledilen Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi cinayetine ilişkin Adalet Bakanı ile İçişleri Bakanı’ndan 16 sorunun yanıtını istedi.

    Ataşehir ve Üsküdar belediyelerinden atılan işçiler işe iade talebiyle eylem yaptı
    Ataşehir ve Üsküdar belediyelerinden atılan işçiler işe iade talebiyle eylem yaptı

    Ataşehir ve Üsküdar belediyelerinden atılan işçiler, toplu iş sözleşmesinin uygulanması, hukuksuz şekilde işten atmaların son bulması ve işe iade talebiyle Ataşehir Belediyesi önünde eylem yaptı.