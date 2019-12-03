Kasım ayında en az 39 kadın öldürüldü

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, kasım ayı kadın cinayetleri raporunu açıkladı. Bu ay en az 39 kadının öldürüldüğünün belirtildiği açıklamada, yılın 11 ayında da en az 430 kadın, erkekler tarafından öldürüldü.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, kasım ayında yaşanan kadın cinayetleri raporunu açıkladı. Rapora göre, kasım ayında erkekler tarafından en az 39 kadın öldürüldü. Kasım ayı ile birlikte Türkiye’de 2019’un ilk 11 ayında en az 430 kadın erkekler tarafından öldürülmüş oldu.

Kadınların en çok ateşli silahlarla öldürüldüğüne dikkat çekilen raporda, kadınların ölümüne ilişkin olarak, "8 kesici aletle, 5’i darp edilerek, 3’ü kimyasal madde ile, 3’ü yüksekten düşerek, 1’i boğularak ve 1’i de hem kimyasal madde ve yüksekten düşerek öldürüldü. Ve ne yazık ki 5’inin nasıl öldürüldüğü tespit edilememiştir" denildi.

"YAKINLARINDAKİ ERKEKLER TARAFINDAN ÖLDÜRÜLÜYOR"

Raporun devamında kasım ayında katledilen 39 kadının 11’inin kim ve ya kimler tarafından öldürüldüğü tespit edilemediğine dikkat çekilerek, "11’i evli oldukları erkek, 2’si eskiden evli olduğu erkek, 1’i eskiden birlikte olduğu erkek, 4’i babası, 3’ü akraba/tanıdık, 2’si oğlu, 1’i kardeşi, 4’ü birlikte olduğu erkek tarafından öldürüldü" diye belirtildi.

"30 KADIN EVİNDE ÖLDÜRÜLDÜ"

Kasım ayında kadınların en çok öldürüldüğü kentlerinden başında İstanbul, Antalya ve İzmir'in geldiğinin belirtildiği raporda, kadınlardan 30’unun kendi evinde öldürüldüğü belirtildi. (HABER MERKEZİ)

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