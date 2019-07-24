Soylu: Afrika'dan gelmiş, 10 liraya saat satıyor, müsaade etmeyeceğiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'daki "kayıt dışı" göçmenlere yönelik uygulamaya dair, "İstanbul'da 1 milyon 69 binin kaydı var. Bunların 547 bini Suriyeli, 522 bini de ikametli, düzenli göçmen dediğimiz. Bizim bunlarla ilgili bir problemimiz yok, problem bunun dışında olanlarla. Yani İstanbul'da ve Türkiye'de kayıtsız kaçak göçmenlerle ve başka şehirde kayıtlı olup da şu anda İstanbul'da yaşayan Suriyelilerle ilgili." dedi.

NTV'de katıldığı programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Soylu, göç meselesine sadece Suriyeliler açısından bakılmaması gerektiğini belirterek "Asya, Afganistan, Pakistan, Suriye, Irak, İran, Fas, Yemen, Tunus ve Afrika'nın bütün ülkelerinden Türkiye'ye, bir kısmı kaçak bir kısmı düzenli olmak üzere göç dalgası bulunduğunu" söyledi.

Hükümet olarak göç konusunu "kaçak göçmen", "geçici koruma", "uluslararası koruma" ve "düzenli göç" başlıkları altında ele aldıklarını belirten Soylu şöyle devam etti:

"Türkiye'de bunların toplam sayısı 4,9 milyon. Bunun 3 milyon 634 bini geçici koruma kapsamında, 337 bin civarı uluslararası koruma kapsamında. Türkiye'de bir kavram kargaşası var, onu da düzeltmek açısından söylüyorum. Türkiye'de 28 mülteci var aslında. Çünkü Türkiye 1950'lilerde bir karar aldı, biz Avrupa ülkelerinin dışından mülteci kabul etmiyoruz. 1 milyon 23 bin civarında bizim ikametlimiz var. Bunlar öğrenci ve çalışanlar. Türkiye içerisinde bulunanlar. Türkiye dengeli bir göç politikasıyla uzun zamandır bunu yönetiyor."

"163 BİN KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI"

"Türkiye'nin göçle mücadele kapsamında 7-8 yıldır çok önemli ve stratejik adımlar attığını" belirten Soylu, "2017'de 175 bin, 2018'de 268 bin, yıl başından bugüne kadar ise 163 bin kaçak göçmenin Türkiye sınırları içerisinde yakalandığını" kaydetti.

"2018'de 56 bin kaçak göçmenin sınır dışı edildiğini" bildiren Soylu, "2019'da şu ana kadar 43 bin kaçak göçmen ülkelerine gönderildiğini, biletleri alınıp ülkelerine gönderilecek 7 bin kaçak göçmenin daha bulunduğunu" belirtti.

Türkiye'nin 2015'te bin 500 kapasiteli olan geri gönderme merkezlerinin kapasitesinin 18 bin 500'e ulaştığını dile getiren Soylu, "Bir taraftan muhatap ülkelerimizle bir taraftan sınırlarımızla bir taraftan kaçak göç politikamızla, ciddi bir mücadele ortaya koymaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

İSTANBUL'DAKİ SURİYELİLERE 20 AĞUSTOS'A KADAR SÜRE VERİLMESİ

Soylu, geçici koruma kapsamında olmakla birlikte, İstanbul'da kaydı olmayan Suriye uyruklu yabancıların, kayıtlı bulundukları illere geri dönmeleri için 20 Ağustos'a kadar süre verilmesine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'de 2011'den itibaren Suriyelilere yönelik bir strateji uygulandığını hatırlatan Soylu, "Ben bu ülkenin İçişleri Bakanıyım. Benim ülkemde bilmediğim, kayıtlı olmayan kimsenin yaşamaması lazım." dedi.

Güvenlik için bu kişilerin kayda alınması gerektiğini söyleyen Soylu, şöyle devam etti:

"Biz bunları kayda aldık ve ondan sonra bir kayıt daha yaptık, buna güncelleme diyoruz. Yani yaklaşık 57 parametreden, okulundan kaç kardeş olduğuna kadar, kan grubundan parmak izine kadar 57 kategoride bunları aldık ve güncellemeyi tamamladık. Peki bu güncelleme bize ne verdi? Geçici koruma kapsamında Türkiye şöyle bir strateji ortaya koydu, 'Ben seni kayıt olduğun ilde kabul ediyorum' dedi.

Birkaç ili bir noktadan sonra kayıt kapsamından çıkardık ve bunlardan biri de İstanbul'du. 'Artık İstanbul'a kayıt kabul etmiyoruz' dedik ve bunu 2-3 yıldan beri de devam ettiriyoruz. Çok insani şartlarda kayıt kabul ediyoruz. İstanbul'da toplam 547 bin Suriyeli geçici koruma kapsamında. Fakat bu arada başka illerden İstanbul'a gerek çalışma gerek eğitim kapsamında bir akım olduğunu görüyoruz. Biz bunu gördükçe yaptığımız denetimlerle birlikte onları kendi merkezlerine gönderdik. Güncelleme yaparken de hangi ildeyse son zamana kadar o ilde de güncellemelerini kabul ettik. Bütün güncellemelerimiz bittikten sonra operasyonlara başladık. Elinde bir saat 10 liraya satıyor Afrika'dan gelmiş. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Önceden izin veriliyordu."

Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbul'da 1 milyon 69 binin kaydı var. Bunların 547 bini Suriyeli, 522 bini de ikametli, düzenli göçmen dediğimiz. Bizim bunlarla ilgili bir problemimiz yok, problem bunun dışında olanlarla. Yani İstanbul'da ve Türkiye'de kayıtsız kaçak göçmenler ve başka şehirde kayıtlı olup da şu anda İstanbul'da yaşayan Suriyelilerle ilgili.

İstanbul'da 12 Temmuz'dan bu yana operasyon yapıyoruz. 6 bin 122 kişi yakaladık. Günde ortalama 600 kişi yakalanıyor ve bunların 2 bin 691'i Afgan, bin 619'u Pakistanlı, sadece bin civarı Suriyeli. Bangladeş, Özbekistan, Sri Lanka, Fas, Cezayir bütün bunları yakalıyoruz ve bunları, Suriyeliler hariç, kendi ülkelerine geri göndermek için geri gönderme merkezlerine gönderiyoruz.

Suriyelileri ise geçici koruma kapsamında olduğu için 'Size 20 Ağustos'a kadar gitme imkanı tanıyoruz' deyip bırakıyoruz. Tamamen kayıtsız Suriyeliler var. Biz bunları alıyoruz ve kamplara gönderiyoruz. Suriyelilerden, geçici koruma kapsamındakilerden kimseyi sınır dışı yapmadık ve yapamıyoruz. Uluslararası kurallara göre, dünyadaki hiçbir ülke geçici koruma kapsamındaki kimseyi sınır dışı yapamaz."

"KİMSEYE EYLEM YAPTIRMAYIZ, DÜZENİMİZİ KORUMAK ZORUNDAYIZ"

Hiçbir kaydı olmayan Suriyelileri kamplara gönderdiklerini söyleyen Soylu, kamplarda yüz bin kişi kaldığını ifade etti.

"Kayıtlı olmayanlar gitmiyorum derse ne olacak?" sorusuna karşılık Soylu, "Gitmiyorum derse gidecek. Biz bir düzen kurmak zorundayız. İstanbul'da izin verdiğimiz kişi sayısı belli." değerlendirmesini yaptı.

İstanbul'da yüze yakın ekibin dün itibarıyla bir çalışma başlattığı bilgisini veren Soylu, ekiplerin çalışma mekanlarını ziyaret ederek, 1-1,5 ay boyunca hiç ceza kesmeden kaçak göçmen çalıştırma konusunda rehberlik yapacaklarını anlattı.

Soylu, Valilik ve Bakanlığın attığı adımların ardından "Suriyeliler eylem yapacak" yönünde haberler olduğunun hatırlatılması üzerine, "Kimseye bir şey yaptırmayız, kimse kusura bakmasın. Biz düzenimizi korumak zorundayız." dedi.

Soylu, "2017'de sınırdan geçişi engellenen kaçak göçmen sayısı 729 binken, geçen yıl bu sayının 547 bin olarak kayda geçtiğini, bu yıl da şu ana kadar bu sayının yaklaşık 190 bin olduğunu" açıkladı. (HABER MERKEZİ)

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