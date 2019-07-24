24 Temmuz 2019 13:40

Soylu: Afrika'dan gelmiş, 10 liraya saat satıyor, müsaade etmeyeceğiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da mültecilere karşı operasyonların kayıtlı olmayan mültecilere yönelik olduğunu söyledi.

Soylu: Afrika'dan gelmiş, 10 liraya saat satıyor, müsaade etmeyeceğiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu | Fotoğraf: Barış Oral/AA

    • Paylaş

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'daki "kayıt dışı" göçmenlere yönelik uygulamaya dair, "İstanbul'da 1 milyon 69 binin kaydı var. Bunların 547 bini Suriyeli, 522 bini de ikametli, düzenli göçmen dediğimiz. Bizim bunlarla ilgili bir problemimiz yok, problem bunun dışında olanlarla. Yani İstanbul'da ve Türkiye'de kayıtsız kaçak göçmenlerle ve başka şehirde kayıtlı olup da şu anda İstanbul'da yaşayan Suriyelilerle ilgili." dedi.

    NTV'de katıldığı programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Soylu, göç meselesine sadece Suriyeliler açısından bakılmaması gerektiğini belirterek "Asya, Afganistan, Pakistan, Suriye, Irak, İran, Fas, Yemen, Tunus ve Afrika'nın bütün ülkelerinden Türkiye'ye, bir kısmı kaçak bir kısmı düzenli olmak üzere göç dalgası bulunduğunu" söyledi.

    Hükümet olarak göç konusunu "kaçak göçmen", "geçici koruma", "uluslararası koruma" ve "düzenli göç" başlıkları altında ele aldıklarını belirten Soylu şöyle devam etti:

    "Türkiye'de bunların toplam sayısı 4,9 milyon. Bunun 3 milyon 634 bini geçici koruma kapsamında, 337 bin civarı uluslararası koruma kapsamında. Türkiye'de bir kavram kargaşası var, onu da düzeltmek açısından söylüyorum. Türkiye'de 28 mülteci var aslında. Çünkü Türkiye 1950'lilerde bir karar aldı, biz Avrupa ülkelerinin dışından mülteci kabul etmiyoruz. 1 milyon 23 bin civarında bizim ikametlimiz var. Bunlar öğrenci ve çalışanlar. Türkiye içerisinde bulunanlar. Türkiye dengeli bir göç politikasıyla uzun zamandır bunu yönetiyor."

    "163 BİN KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI"

    "Türkiye'nin göçle mücadele kapsamında 7-8 yıldır çok önemli ve stratejik adımlar attığını" belirten Soylu, "2017'de 175 bin, 2018'de 268 bin, yıl başından bugüne kadar ise 163 bin kaçak göçmenin Türkiye sınırları içerisinde yakalandığını" kaydetti.

    "2018'de 56 bin kaçak göçmenin sınır dışı edildiğini" bildiren Soylu, "2019'da şu ana kadar 43 bin kaçak göçmen ülkelerine gönderildiğini, biletleri alınıp ülkelerine gönderilecek 7 bin kaçak göçmenin daha bulunduğunu" belirtti.

    Türkiye'nin 2015'te bin 500 kapasiteli olan geri gönderme merkezlerinin kapasitesinin 18 bin 500'e ulaştığını dile getiren Soylu, "Bir taraftan muhatap ülkelerimizle bir taraftan sınırlarımızla bir taraftan kaçak göç politikamızla, ciddi bir mücadele ortaya koymaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

    İSTANBUL'DAKİ SURİYELİLERE 20 AĞUSTOS'A KADAR SÜRE VERİLMESİ

    Soylu, geçici koruma kapsamında olmakla birlikte, İstanbul'da kaydı olmayan Suriye uyruklu yabancıların, kayıtlı bulundukları illere geri dönmeleri için 20 Ağustos'a kadar süre verilmesine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.  

    Türkiye'de 2011'den itibaren Suriyelilere yönelik bir strateji uygulandığını hatırlatan Soylu, "Ben bu ülkenin İçişleri Bakanıyım. Benim ülkemde bilmediğim, kayıtlı olmayan kimsenin yaşamaması lazım." dedi.

    Güvenlik için bu kişilerin kayda alınması gerektiğini söyleyen Soylu, şöyle devam etti:

    "Biz bunları kayda aldık ve ondan sonra bir kayıt daha yaptık, buna güncelleme diyoruz. Yani yaklaşık 57 parametreden, okulundan kaç kardeş olduğuna kadar, kan grubundan parmak izine kadar 57 kategoride bunları aldık ve güncellemeyi tamamladık. Peki bu güncelleme bize ne verdi? Geçici koruma kapsamında Türkiye şöyle bir strateji ortaya koydu, 'Ben seni kayıt olduğun ilde kabul ediyorum' dedi.

    Birkaç ili bir noktadan sonra kayıt kapsamından çıkardık ve bunlardan biri de İstanbul'du. 'Artık İstanbul'a kayıt kabul etmiyoruz' dedik ve bunu 2-3 yıldan beri de devam ettiriyoruz. Çok insani şartlarda kayıt kabul ediyoruz. İstanbul'da toplam 547 bin Suriyeli geçici koruma kapsamında. Fakat bu arada başka illerden İstanbul'a gerek çalışma gerek eğitim kapsamında bir akım olduğunu görüyoruz. Biz bunu gördükçe yaptığımız denetimlerle birlikte onları kendi merkezlerine gönderdik. Güncelleme yaparken de hangi ildeyse son zamana kadar o ilde de güncellemelerini kabul ettik. Bütün güncellemelerimiz bittikten sonra operasyonlara başladık. Elinde bir saat 10 liraya satıyor Afrika'dan gelmiş. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Önceden izin veriliyordu."

    Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "İstanbul'da 1 milyon 69 binin kaydı var. Bunların 547 bini Suriyeli, 522 bini de ikametli, düzenli göçmen dediğimiz. Bizim bunlarla ilgili bir problemimiz yok, problem bunun dışında olanlarla. Yani İstanbul'da ve Türkiye'de kayıtsız kaçak göçmenler ve başka şehirde kayıtlı olup da şu anda İstanbul'da yaşayan Suriyelilerle ilgili.

    İstanbul'da 12 Temmuz'dan bu yana operasyon yapıyoruz. 6 bin 122 kişi yakaladık. Günde ortalama 600 kişi yakalanıyor ve bunların 2 bin 691'i Afgan, bin 619'u Pakistanlı, sadece bin civarı Suriyeli. Bangladeş, Özbekistan, Sri Lanka, Fas, Cezayir bütün bunları yakalıyoruz ve bunları, Suriyeliler hariç, kendi ülkelerine geri göndermek için geri gönderme merkezlerine gönderiyoruz.

    Suriyelileri ise geçici koruma kapsamında olduğu için 'Size 20 Ağustos'a kadar gitme imkanı tanıyoruz' deyip bırakıyoruz. Tamamen kayıtsız Suriyeliler var. Biz bunları alıyoruz ve kamplara gönderiyoruz. Suriyelilerden, geçici koruma kapsamındakilerden kimseyi sınır dışı yapmadık ve yapamıyoruz. Uluslararası kurallara göre, dünyadaki hiçbir ülke geçici koruma kapsamındaki kimseyi sınır dışı yapamaz."

    "KİMSEYE EYLEM YAPTIRMAYIZ, DÜZENİMİZİ KORUMAK ZORUNDAYIZ"

    Hiçbir kaydı olmayan Suriyelileri kamplara gönderdiklerini söyleyen Soylu, kamplarda yüz bin kişi kaldığını ifade etti.

    "Kayıtlı olmayanlar gitmiyorum derse ne olacak?" sorusuna karşılık Soylu, "Gitmiyorum derse gidecek. Biz bir düzen kurmak zorundayız. İstanbul'da izin verdiğimiz kişi sayısı belli." değerlendirmesini yaptı.

    İstanbul'da yüze yakın ekibin dün itibarıyla bir çalışma başlattığı bilgisini veren Soylu, ekiplerin çalışma mekanlarını ziyaret ederek, 1-1,5 ay boyunca hiç ceza kesmeden kaçak göçmen çalıştırma konusunda rehberlik yapacaklarını anlattı.

    Soylu, Valilik ve Bakanlığın attığı adımların ardından "Suriyeliler eylem yapacak" yönünde haberler olduğunun hatırlatılması üzerine, "Kimseye bir şey yaptırmayız, kimse kusura bakmasın. Biz düzenimizi korumak zorundayız." dedi.

    Soylu, "2017'de sınırdan geçişi engellenen kaçak göçmen sayısı 729 binken, geçen yıl bu sayının 547 bin olarak kayda geçtiğini, bu yıl da şu ana kadar bu sayının yaklaşık 190 bin olduğunu" açıkladı. (HABER MERKEZİ)

    Mültecilere verilen süreyi yorumlayan uzmanlar "Mülteci hukuku uygulansın" dedi

    Mültecilere verilen süreyi yorumlayan uzmanlar "Mülteci hukuku uygulansın" dedi

    İstanbul’da mültecilere operasyon: Mülteciler evlere ve atölyelere kapandı

    İstanbul’da mültecilere operasyon: Mülteciler evlere ve atölyelere kapandı

    Mülteci sorunu değil "Türkiye’nin mülteci politikası sorunu" var

    İhsan ÇARALAN

    Mülteci sorunu değil "Türkiye’nin mülteci politikası sorunu" var

    Linç dalgasına karşı ne yapılabilir?

    Ercüment AKDENİZ

    Linç dalgasına karşı ne yapılabilir?

    ÖNCEKİ HABER

    Memur-Sen TİS talebini açıkladı
    YAZARLAR
    Fatih POLAT
    Fatih POLAT

    Erbil, Ceylanpınar ve çok katmanlı siyaset

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    "KCK davası" kumpas mı, değil mi?

     Kamil Tekin SÜREK
    Kamil Tekin SÜREK

    Kıbrıs ve Doğu Akdeniz

     İ. Sabri DURMAZ
    İ. Sabri DURMAZ

    Metal iş kolu TİS görüşmeleri için hazırlıklar başlarken

     Dr. Murat ÖZVERİ
    Dr. Murat ÖZVERİ

    İnsan değerlidir

     Zeki GÜL
    Zeki GÜL

    İnsan gübreleme
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Çavuşoğlu: ABD'nin yeni önerileri tatmin eder düzeyde değil
    Çavuşoğlu: ABD'nin yeni önerileri tatmin eder düzeyde değil

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye’de güvenli bölge oluşturulması konusunda ABD’den gelen önerileri tatmin edici bulmadığını söyledi.

    GÜNCELLENDİ
    Memur-Sen TİS talebini açıkladı, emekçiyi yine görmezden geldi
    Memur-Sen TİS talebini açıkladı, emekçiyi yine görmezden geldi

    Memur-Sen 1 Ağustos'ta başlayacak toplu sözleşme görüşmeleri öncesinde maaş zammı için talebini açıkladı.

    Soylu: Afrika'dan gelmiş, 10 liraya saat satıyor, müsaade etmeyeceğiz
    Soylu: Afrika'dan gelmiş, 10 liraya saat satıyor, müsaade etmeyeceğiz

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da mültecilere karşı operasyonların kayıtlı olmayan mültecilere yönelik olduğunu söyledi.

    GÜNCELLENDİ
    24 Temmuz Basın Bayramı: Gazetecilerin cezaevinde olmadığı bir Türkiye istiyoruz
    24 Temmuz Basın Bayramı: Gazetecilerin cezaevinde olmadığı bir Türkiye istiyoruz

    Türkiye'de gazeteciler 24 Temmuz Basın Bayramı'nın 11. yıl dönümünü sansür, yargı kıskacı, işsizlik ve hükümet baskısıyla karşılıyor.

    GÜNCELLENDİ
    Cezaevinden tahliye edilen Hakan Atilla'yı İstanbul'da Berat Albayrak karşıladı
    Cezaevinden tahliye edilen Hakan Atilla'yı İstanbul'da Berat Albayrak karşıladı

    Geçtiğimiz gün tahliye edilen Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'yı taşıyan uçak İstanbul'a indi. Atilla'yı İstanbul'da Bakan Berat Albayrak karşıladı.

    Evrensekiz Belediyesinin çok sayıda köpeği öldürdüğü iddia edildi
    Evrensekiz Belediyesinin çok sayıda köpeği öldürdüğü iddia edildi

    Kırklareli Lüleburgaz'a bağlı Evrensekiz Belde Belediyesi tarafından çok sayıda köpeğin öldürülüp gömüldüğü iddia edildi.

    Erdoğan'ın Lozan mesajında Doğu Akdeniz ve Suriye vurguları
    Erdoğan'ın Lozan mesajında Doğu Akdeniz ve Suriye vurguları

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Lozan Barış Antlaşması'nın yıl dönümü mesajında "Örtülü veya açık hiçbir yaptırım tehdidi Türkiye'yi haklı davasından vazgeçiremeyecektir" dedi.

    Aydın’da 64 yeni JES ihaleye çıkarıldı
    Aydın’da 64 yeni JES ihaleye çıkarıldı

    Aydın'da 64 jeotermal arama, 7 jeotermal kaynak işletme ve 39 doğal mineralli su ruhsat sahası ihaleye çıkarıldı.

    Kesik Minare'nin eski halini alması ve açık hava müzesi olması talep edildi
    Kesik Minare'nin eski halini alması ve açık hava müzesi olması talep edildi
    Çıralı sahilindeki yuvalarından çıkan yavru Caretta caretta'lar denizle buluştu
    Çıralı sahilindeki yuvalarından çıkan yavru Caretta caretta'lar denizle buluştu
    Twitter'da kimliğini açıklayacağını söyleyen eşcinsel futbolcu hesabını kapattı
    Twitter'da kimliğini açıklayacağını söyleyen eşcinsel futbolcu hesabını kapattı
    Uluslararası Kadıköy Festivali’nin açılışı Charlie Chaplin’den
    Uluslararası Kadıköy Festivali’nin açılışı Charlie Chaplin’den
    GÜNCELLENDİ
    Süper Lig'de yaz transfer dönemi | Tüm kulüplerde gelenler-gidenler
    Süper Lig'de yaz transfer dönemi | Tüm kulüplerde gelenler-gidenler
    Tiyatronun kadın öncüsü: Afife Jale kimdir?
    Tiyatronun kadın öncüsü: Afife Jale kimdir?
    GÜNCELLENDİ
    Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 24 Temmuz 2019 Çarşamba
    Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 24 Temmuz 2019 Çarşamba

    Hükümetin git gide içinden çıkılmaz hale getirdiği mülteci sorunu, ekonomi verileri, kamudaki TİS süreci, Ceylanpınar'a düşen roket, Canan Kaftancıoğlu'nun yargılanması ve daha da fazlası…

    Mültecilere verilen süreyi yorumlayan uzmanlar "Mülteci hukuku uygulansın" dedi
    Mültecilere verilen süreyi yorumlayan uzmanlar "Mülteci hukuku uygulansın" dedi

    İstanbul’da mültecilerin il dışı ve sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezlerine teslim edilmesini değerlendiren uzmanlar, “Önce mülteci hakları tanınmalı, mülteci statüsü kabul edilmeli” dedi.

    ABD’nin göçmen kamplarında bir insanlık dramı yaşanıyor
    ABD’nin göçmen kamplarında bir insanlık dramı yaşanıyor

    ABD'de Trump'ın göçmen karşıtlığı milletvekillerini dahi hedef alırken bir yandan da sınırdaki göçmen kamplarındaki insanlık dışı koşullara karşı farklı kesimlerin ortak mücadelesi büyüyor.

    6. Filo uğruna öldürülen genç: Vedat Demircioğlu
    6. Filo uğruna öldürülen genç: Vedat Demircioğlu

    6. Filo, Türkiye karasularında ağır ağır yol alırken, dönemin gençliği “6. Filo Defol!” diyerek eylemler yapıyordu. Bu gençlerden biri Vedat Demircioğlu, polislerce pencereden atılarak öldürüldü.

    IPI’dan belediyelere, bağımsız medya için destek çağrısı
    IPI’dan belediyelere, bağımsız medya için destek çağrısı

    IPI yönetici ve üyelerinin, çeşitli ülkelerde yaşanan basın ve ifade özgürlüğüne dair ihlalleri ele alan, tartışan makaleleri kapsamında ilk yazıyı IPI Direktörü Barbara Trionfi kaleme aldı.

    Trump, Cumhuriyetçi senatörlerle "Türkiye'ye yaptırım"ı görüştü
    Trump, Cumhuriyetçi senatörlerle "Türkiye'ye yaptırım"ı görüştü

    ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda Cumhuriyetçi senatörlerle Türkiye ve S-400 meselesini ele aldı.

    Tecavüzle suçlanan profesörün iddianamesi kabul edildi
    Tecavüzle suçlanan profesörün iddianamesi kabul edildi

    Tecavüzle suçlanan Prof. Dr. Hasan B. ve delilleri karartmak konusunda ona yardım ettikleri iddia edilen iki kişi hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

    CHP'li Karaca: Sel felaketinden 2 gün önce verdiğimiz önerge reddedildi
    CHP'li Karaca: Sel felaketinden 2 gün önce verdiğimiz önerge reddedildi

    Düzce’de yaşanan sel felaketinden 2 gün önce CHP’nin iklim krizlerinin yaratması muhtemel tahribatlara karşı tedbir alınması önerisi AKP ve MHP tarafından reddedilmiş.

    Dinar'da köylüler kum ocağına tepki gösterdi
    Dinar'da köylüler kum ocağına tepki gösterdi

    Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı Bülüçalanı köyünde yaşayan halk, bölgede kum ocağı kurulmak istenmesine tepki gösterdi.

    Patronların talebi bitmiyor: Kamu alacaklarına karşılık devlet belge versin
    Patronların talebi bitmiyor: Kamu alacaklarına karşılık devlet belge versin

    GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: Devletin reel sektöre borcu 160 milyar lirayı aştı.

    IMF, 2019 küresel büyüme beklentisini yüzde 3,2’ye düşürdü
    IMF, 2019 küresel büyüme beklentisini yüzde 3,2’ye düşürdü

    IMF, ABD-Çin arasındaki ticari gerilim ve Brexit belirsizliği nedeniyle 2019 için küresel büyüme beklentisini yüzde 3,2’ye çekti.

    Uzungöl’de saldırıya uğrayan Aldoskî: Suçsuzuz dedikçe suçlamalarla karşılaştık
    Uzungöl’de saldırıya uğrayan Aldoskî: Suçsuzuz dedikçe suçlamalarla karşılaştık

    Uzungöl’de linç girişimine maruz kalanlardan Husnî Aldoskî, saldırıyı ve sonrasında yaşananları Evrensel’e anlattı.

    GÜNCELLENDİ
    BİSAM: Asgari ücretin gıdada alım gücü yüzde 3,18 azaldı
    BİSAM: Asgari ücretin gıdada alım gücü yüzde 3,18 azaldı

    Birleşik Metal İşçileri Sendikası Araştırma Merkezi’nin hesaplamalarına göre asgari ücretlinin gıda karşısındaki alım gücü yüzde 3,18 geriledi.

    Van Barosu: 1 Nisan-6 Mayıs arasında 25 mültecinin cesedi bulundu
    Van Barosu: 1 Nisan-6 Mayıs arasında 25 mültecinin cesedi bulundu

    Van Barosu Göç ve İltica Komisyonu, donarak hayatını kaybeden mültecilerle ilgili rapor hazırladı: 1 Nisan-6 Mayıs arasında 25 cenaze tespit edildi.

    Kamu-Sen TİS taleplerini ilan etti: Hükümet, Türkiye gerçeklerini görsün
    Kamu-Sen TİS taleplerini ilan etti: Hükümet, Türkiye gerçeklerini görsün

    Kamu-Sen, toplu sözleşme taleplerini açıkladı. Açıklamada "Konu memurun zam talebi olunca 'Daralan ekonomi' diyorlar. Bunlara karnımız tok" vurgusu yapıldı.

    Süleyman Soylu: Bu yıl ortalama 80 bin sınır dışı işlemi gerçekleştireceğiz
    Süleyman Soylu: Bu yıl ortalama 80 bin sınır dışı işlemi gerçekleştireceğiz

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu yıl içerisinde ortalama 80 bin mültecinin sınır dışı edileceğini söyledi.