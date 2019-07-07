07 Temmuz 2019 21:53

Sözleşmesi feshedilen aile hekimi: Ceza puanı mobbinge dönüştü

Diyarbakır Tabip Odası yöneticisi 3 aile hekiminin ceza puanları gerekçe gösterilerek sözleşmelerinin feshedilmesi tepkilere neden oldu.

Sözleşmesi feshedilen aile hekimi: Ceza puanı mobbinge dönüştü

Fotoğraf: MA

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    Diyarbakır’da 1’i Diyarbakır Tabip Odası (DTO) yöneticisi 3 aile hekiminin ceza puanları gerekçe gösterilerek sözleşmelerinin feshedilmesi tepkilere neden oldu. Sağlık örgütleri, ceza puanın hekimler üzerinde bir cezalandırma yöntemi olarak kullanıldığını belirterek, hekimlerin geleceğinin yöneticilerin insafına bırakıldığına dikkat çekti.

    "SORUNLARINA YENİLERİNİ EKLİYOR"

    Diyarbakır Tabip Odası (DTO) Yönetim Kurulu ve Türk Tabipler Birliği (TTB) Aile Hekimi Kol Yürütme Kurulu üyesi Dr. Sinan Gülşen, 2005 yılında Düzce’de pilot uygulamasıyla başlatılan Aile Hekimliği’nin, iddia edildiği gibi birinci basamak sağlık hizmetlerindeki sorunları çözmediği, var olan sorunlara yenilerini eklediğini söyledi.

    "1 DOKTOR 4 BİN HASTAYA BAKIYOR"

    Aile hekimliğinde bir doktor ile bir hemşirenin 4 bin hastaya bakmak ile yükümlü olduğunu ve bunun merkezinde hekimin yer aldığını belirten Gülşen “Bu da sıkıntıların ortaya çımasına sebep oluyor. Kolektif bir çalışma yerine hekimin merkeze alındığı bir çalışma ortaya konuluyor. Tüm işlere yetişemeyen hekime de ceza puanı kesiliyor. Ceza puanlarına ilişkin bize birçok yerden şikayetler geliyor. Bu şikayetler de ceza puanın nasıl uygulandığını gözler önüne seriyor aslında” diye konuştu.  

    Hekimler olarak bu ceza puanın tehdit aracı olarak kullanılmasına son verilmesini talep ettiklerini anlatan Gülşen, oda yöneticileri Dr. Kasım Kanan’ın da aralarında bulunduğu 3 aile hekiminin sözleşmesinin haksız ve keyfi olarak feshedildiğini hatırlatarak “Bu fesihler aile hekimlerinin çalışma huzurunu daha çok bozuyor ve yürütülen birinci basamak sağlık hizmetlerine hiçbir faydası olmuyor” değerlendirmesinde bulundu. 

    "YÖNETİCİ İSTEDİĞİ KİŞİYE CEZA KESİYOR"

    Ceza puanı nedeniyle sözleşmesi feshedilen DTO yöneticisi Dr. Kasım Kanan ise, aile hekimliğinde ceza puanının mobbinge varan bir sisteme kadar dönüştüğünü dile getirerek, “Aynı suça, aynı ceza verilmiyor. İş yükümlüğünün ağırlığından kaynaklı kanser taramasına yetişemediğim için 2 defa ceza puanı aldım. Ağır iş yükünden kaynaklı hedef nüfus kitlesine ulaşmamız imkansız. Diyarbakır’da hekimlerinin yüzde 80’i ulaşamıyor. Ancak ceza puanı yöneticinin inisiyatifinde olduğu için istediği kişiye ceza kesebiliyor. Topuk kanı almadan ceza yedim. Topuk kanı aldığımız çocuğun kanının tekrardan alınması istendi. Bunun üzerine aradığımız aile, gelmeyeceğini söyledi. Ailenin gelmek istememesi bize ceza puanı olarak kesildi. Bu ve buna benzer örnekler ile 125 ceza puanı verilerek sözleşmem feshedildi” dedi. 

    "HASTAYA TİCARİ GÖZLE BAKILIYOR"

    Ceza puanı verme yetkisinin Sağlık Bakanlığı tarafından Sağlık Müdürlüğü’nde görevli yöneticilere verildiğini kaydeden Kanan, “Bu sistemde performansa göre ücret alındığı için hastaya ticari gözle bakılıyor. Bunun yansımaları oluyor tabi. Hekimin hastaya müşteri gözü ile bakması olayı gelişiyor” diye belirtti.

    İTİBAR ZEDELEMESİ

    Aile Hekimliğinden sözleşmesi feshedilen kişinin eski görevine geri döndüğünde itibar zedelenmesi yaşadığını belirten Kanan “Ceza puanı alarak görevinden alınan biri eksik iş yapan biri olarak görülüyor ve hastaların yaklaşımı da bu biçimde gerçekleşiyor. Zan altında kalıyor. İşini yapamayan bir hekim olarak gösteriliyor.”  Hekimlerin verilen kararlara karşı yaptığı hukuki başvurularının da ceza puanı olarak geri döndüğüne dikkat çeken Kanan, bu sistemin kaldırılmasını istedi. (Diyarbakır/MA)

     

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