19 kez bıçaklanan kadından ‘iyi hal’ indirimine tepki

Kendisini 19 yerinden bıçaklayan eşine ‘iyi hal indirimi’ uygulanmasına isyan eden Sedef Vatansever; “Adalet kadının yanında diyorlar ben kadının yanında da olduğuna inanmıyorum. Kadının yanında olsa iyi hal indirimi vermezdi” dedi.

İstanbul Zeytinburnu’da 2018 yılında tartıştığı 10 yıllık eşi Sedef Vatansever’i sokak ortasında 19 kez bıçaklayarak yaralayan tutuklu sanık Tuncer Vatansever “Eşi kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan iyi hal indirimi de uygulanarak 11 yıl 8 ay hapis cezasına çaptırıldı. Sedef Vatansever, 11 yıl 8 ayın sevindirici bir karar olmadığını, sanığın 4 ay kapalı cezaevinde kaldıktan sonra açık cezaevine geçeceğini, kendisine yine aynı şeyleri yapacağını belirterek karara tepki gösterdi.

‘BEN DE MAĞDURUM HAYATIM KARARDI’

Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Tuncer Vatansever ile taraf avukatları katıldı. Öte yandan müşteki Sedef Vatansever de duruşmada hazır bulundu. Sanık Tuncer Vatansever, “Öldürme niyetim yoktu. Üzgünüm ve pişmanım. Keşke olmasaydı, ben de mağdurum hayatım karardı” dedi.Mahkeme heyeti de sanığa “Kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan iyi hal indirimi de uygulayarak 11 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

‘SOKAKTA TEK BAŞIMA YÜRÜYEMİYORUM’

Davanın ardından konuşan Sedef Vatansever, 11 yıl 8 ayın sevindirici bir karar olmadığını, 4 ay kapalı cezaevinde kaldıktan sonra açık cezaevine geçeceğini, kendisine yine aynı şeyleri yapacağını iddia etti. Vatansever, “Ben ne kendimi, ne çocuğumu koruyabileceğim. Adalet kadının yanında diyorlar ben kadının yanında da olduğuna inanmıyorum. Kadının yanında olsa iyi hal indirimi vermezdi. Hakimin karşısına geçip pişmanım diyen adama 4 yıl birden indirim veriyorlar. Kesinlikle pişman değil. Zaten cezaevinden sürekli mektuplarını yollayıp tehditlerini devam ettiriyor. Açık cezaevine çıktığında da telefon tehditlerine devam edecek. Alkolik, rahatsız bir adam. Zaten normal bir adam olsa 19 yerimden bıçaklamaz, normal şekilde ayrılık sağlardı. Yıllarca uğraştım, yıllarca uğraşmaya da devam edeceğim. Sokakta tek başıma yürüyemiyorum. Arkama bakarak yürüyorum” dedi. Avukat Taha Erulaş, cezaların caydırıcı olması gerektiğini belirterek, müvekkilinin dava süreciyle ilgili bilgi verdi. (İstanbul/DHA)

KORUMA TALEBİ KARŞILANMAYAN BİR KADIN DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan Mersin’de Filiz Kaplan, 1 yıl önce boşandığı erkek Murat C. tarafından öldürüldü. Kaplan'ın daha önce tehdit edildiği için karakoldan koruma talep ettiği ancak bunun karşılanmadığı belirtildi.

Mersin’de Filiz Kaplan (42), bir yıl önce boşandığı erkek Murat C. tarafından öldürüldü. Toroslar ilçesi Turgut Türkalp Mahallesi'ndeki evinden çalıştığı Mersin Üniversitesi’ne doğru giderken Murat C.’nin saldırısına uğradı. Yurttaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kaplan’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kaplan'ın cenazesi Mersin Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Saldırı sonrası olay yerinden kaçan Murat C. ise polislerce gözaltına alındı.

Olay yerine gelen Kaplan'ın yakınları, Murat C.'in Kaplan'ı tehdit ettiği için koruma talebinde bulunduğunu ancak koruma verilmediğini söyleyerek, "Öldükten sonra mı koruma verilecek" diyerek tepki gösterdi.

Kaplan'ın yaşamını yitirmesiyle Mersin'de son 7 ayda 8 kadın erkekler tarafından öldürüldü.

SEVDİĞİNİ İDDİA ETTİĞİ KOMŞUSU VE KIZ KARDEŞİNİ ÖLDÜRDÜ

Konya’da 2 yıl önce eşinden boşanan Muzaffer C, sevdiğini iddia ettiği karşı komşusu Şeyma Sarı ve kardeşi Tuğba Sarı’yı tabancayla vurarak öldürdü, anne Hacer Sarı da ağır yaralandı.

Konya’nın Selçuklu ilçesinde 2 yıl önce eşinden boşanan ve yalnız oturan Ayakkabıcı Muzaffer C, karşı komşusunun kızı olan Öğretmen Şeyma Sarı ile konuşmak için evlerinin zilini çaldı. Muzaffer C, kapıyı açan anne Hacer Sarı’ya kızı Şeyma’yı sevdiğini ve konuşmak istediğini söyledi. Hacer Sarı da tepki gösterdi. Yaşanan tartışmanın ardından Muzaffer C, yanındaki ruhsatsız tabancayla Hacer Sarı’nın başına ateş etti. Ardından eve giren Muzaffer C, Şanlıurfa’da öğretmenlik yapan Şeyma Sarı ile salondaki kardeşi Tuğba Sarı’ya da ateş etti. Kalbine isabet eden mermi nedeniyle ağır yaralanan Şeyma Sarı, olay yerinde yaşamını yitirdi. Hastaneye yaralı kaldırılan Tuğba Sarı da tüm müdahalelere karşın hayatını kaybetti. Başından vurulan anne Hacer Sarı’nın durumu ağırMuzaffer C. ise olayın ardından tabancayla birlikte polis merkezine gidip teslim oldu. Muzaffer C, gazetecilerin ‘Niçin öldürdüğünüz?’ sorusu üzerine ‘‘Sorunlarımız vardı. O yüzden’’ diye cevap verdi. (Konya/DHA)