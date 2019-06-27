Çiğli Kadın Platformu: Bir kadın daha eksilmeyene kadar mücadele edeceğiz

İzmir Çiğli’ye bağlı Köyiçi mahallesinde iki kadının öldürülmesinin ardından Çiğli Kadın Platformu basın açıklaması düzenledi. “Bir kadın daha eksilmeyene kadar mücadele edeceğiz” diyen kadınlar, davanın takipçisi olacaklarını belirtti.

19 Haziran’da Çiğli Köyiçi mahallesinde Habibe Çevik ve kız kardeşi Fatma Çevik Akta, Habibe Çevik’in eski eşi Göksel Sağlam tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Menemen Açık cezaevindeki Göksel Sağlam izinle dışarı çıkarak Habibe Çevik’in yanına gitmiş ve Habibe Çevik’in kız kardeşiyle ile birlikte iki kadını öldürmüştü.

Çiğli Merkez Ziraat Bankası önünde Çiğli Kadın Platformunun yaptığı basın açıklamasını kadınlar adına Kızbes Seyhan Aydın okudu. Aydın, “Habibe kız kardeşimiz Göksel Sağlam tarafından şiddete ve tehdide maruz kaldığı için şikayetçi olmuş, koruma kararı aldırmış ve sonunda Denizli’de kadın sığınma evinde kalıyordu. Ancak, sığınma evinde kalan kadınların çocuklarına yönelik tedbirlerin yetersiz olması dolayısıyla, annesinde kalan çocuklarını görmek ve onların eğitimiyle ilgili resmi evraklarla uğraşmak için İzmir’e gelen Habibe, ertesi gün tekrar yola çıkmayı planlarken kız kardeşiyle birlikte vahşi bir katliamın kurban oldular” dedi.

Koruma kararı olan Habibe Çevik’e Göksel Sağlam’ın izinli olduğu bildirilmiş olsaydı şu anda hem kendisinin hem de kız kardeşinin hayatta olacağını belirten Aydın, “Daha önce de birçok kez ceza alan sanığın infaz rejiminde suçluları koruyan kollayan denetimli serbestlikten yararlanması, ister istemez bu cinayete sebebiyet verdi. Göksel Sağlam, izinli olmasaydı bu vahşet yaşanmayacaktı” diye konuştu.

Kadına yönelik şiddetle ilgili hiçbir suçun ‘uzlaştırmaya tabi suçlar’ kapsamına alınmasını kabul etmediklerini söyleyen Aydın, “Her gün bu ülkede kadınlar erkek şiddetine maruz kalıyor, tacizlere tecavüzlere uğruyor. Yaşam alanlarımızı bize zindan etmeye çalışan erkek egemenliği hayatın her alanında namlusunu üzerimize doğrultmuş vaziyette. Uygulanan indirimler, cezasızlıklar, yeni cinayetlerin önünü açıyor. Cezalar caydırıcı olmalı” dedi. Aydın son olarak Göksel Sağlam ve tüm kadın katillerinin hak ettikleri en ağır cezaları alana kadar mücadele edeceklerini vurgulayarak, “Bu davanın takipçisi olacağız. Bir kadın daha eksilmeyene kadar mücadele edeceğiz. Tüm kadınların eşit ve özgür bir biçimde yaşayabileceği bir dünya istiyoruz” diye konuştu. (İzmir/EVRENSEL)