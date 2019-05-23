23 Mayıs 2019 17:09

Rabia Naz'ın babası Milletvekili Barış Atay'la açıklama yaptı

Giresun'da yaşamını yitiren 11 yaşındaki Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan TİP Hatay Milletvekili Barış Atay'la Meclis'te basın toplantısı yaptı.

Rabia Naz'ın babası Milletvekili Barış Atay'la açıklama yaptı

Ekran görüntüsü Twitter'da @tiptbmm hesabından yayımlanan videodan alınmıştır. 

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    Giresun’un Eynesil ilçesinde yaklaşık 1 yıl önce evinin önünde yaralı bulunup kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan’ın babası Şaban Vatan ile Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay Meclis’te basın açıklaması düzenledi. Baba Vatan, “Bizim kızımız hayattan kopartılmışken, ‘anne bağırmış, çocuk intihar etmiş’ durumunu sergilediler. Acaba sayın yetkililer hiç düşündüler mi, o anne ne yaşadı? O annenin dünyası yıkılmışken bir yandan iftiraya maruz kalmasını nasıl açıklayacaklar?” dedi.

    ATAY: İŞİN İÇİNDE CANİKLİ VAR

    Gazete Duvar'ın aktardığına göre; basın açıklamasında ilk sözü alan TİP Milletvekili Barış Atay, “Küçücük bir kız çocuğundan ve bir yıldır hak arayışını devam ettiren bir babadan söz ediyoruz” dedi. Atay şöyle devam etti: “Bu babayı bu hak arayışı içinde ısrarla konuşturmayan, tehdit eden, bir yıldır kurumlar arasında gidip gelmesine sebep olan ve hatta akıl hastası yaftası yapıştırıp akıl hastanesine yatırmaya çalışan bir organize şebekeden bahsediyoruz. Bu olayın içinde belediye başkanı var, belediye başkanının yeğeni var, AKP Milletvekili Nurettin Canikli var, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu var, devletin bütün kademesi, bir kız çocuğunun öldürülmesi, bir trafik kazası sonucu ölüme gitmesinin araştırılmaması için her türlü çabayı sarf etmekte fakat biz de bu ülke halklarının her türlü sorunu için kendileriyle beraber mücadele edeceğimize söz vermiş insanlar olarak bu konuyu gündemde tutmaya devam edeceğiz.”

    “BEN CANİKLİ’YE SAYIN DEMİYORUM’

    Barış Atay’ın konuşmasının ardından söz alan Rabia Naz’ın babası Şaban Vatan, “Uzun yıllarca hizmetini yaptığımız, gönülden desteklediğimiz ve aynı zamanda eşimin yönetici ve genel sekreterlik yaptığı AKP teşkilatı Rabia Naz Vatan cinayetinde suskunluğunu korumuş ve aynı zamanda ailemize baskı yapmıştır” dedi.

    Kızının ölümünün ardından ‘Evlat Mitingi’ yaptığını hatırlatan Vatan şunları söyledi: “Devletimizin yöneticileri buna bile bile duyarsız kaldı. Neticede 26 Şubat’ta sosyal medyada Rabia Naz Vatan cinayeti etkili bir şekilde gündemde durdu ve gündemde Nurettin Canikli ismi söylendi. Ben Canikli’ye ‘sayın’ demiyorum, çünkü çocuk cinayetinin örtbasında adı geçen, parmağı olan bir şahsiyetin benim nezdimde ‘sayın’ niteliği yoktur ve kendini aklayana kadar da bu böyle olacaktır.”

    “BÖBREĞİNDE BASİT BİR KİST VARDI”

    “Bana İçişleri Bakanı, ilk görüşmemizde ‘Çocuğumun bir hastalığı olduğunu ve çocuğun da bunu bildiğini’ söyledi. Evet, çocuğumun bir hastalığı vardı ve kendisi de biliyordu. Olaydan 7 ay önce beraber doktora gitmiştik, böbreğinde basit bir kist vardı. Bu nedir? Çocuğumun psikolojisinin bozuk olduğu algısını oluşturdular. Diyelim ki çocuğumun psikolojisi bozuk, diyelim ki çocuğuma annesi bağırdı da intihar etti. E peki, 5 metrelik bir mesafede çocuk nasıl koşacak, 20 cm yükseklikteki bir engeli nasıl aşacak? O engelin üstündeki 30 cm genişliğindeki bir kiremiti, önündeki 4 meetre 30 cm verandayı nasıl aşacak?”

    “ZATEN CEZAİ EHLİYETİM ALINDI”

    “Geçen pazartesi günü Nurettin Canikli Twitter’dan madde madde bir açıklama yapıyor, ‘Baba acılı olduğu için bugüne kadar bir suç duyurusunda bulunmadım, üzerine gitmedim’ diye. Babaya akıl yargılaması yapıldı 21 Mart’ta. O tarihten altı gün sonra da bizzat Nurettin Canikli’nin yaptığı suç duyurusunda ifade verdim. Ve bunu geri çektik diyorlar, nasıl geri çekmişler? Babanın zaten cezai ehliyeti alındı. Sağ olsunlar, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne ‘kesin’ yatış olarak sunulmuş bir durumla cezai ehliyeti kaldırılmış olan bir vatandaşa sen nasıl suç duyurusu yapıyorsun? Kanunları mı bilmiyorsunuz Nurettin Canikli? Artık yetkililer bu konuda duyarlı olsunlar ve Rabia Naz için adalet arayışımızda bahaneler üreterek karşımızda durmasınlar. Rabia Naz’ın canına kıyılana kadar ve bu örtbasın içinde Nurettin Canikli’nin isminin olduğu zamana kadar AKP’liydim. Kusura bakmasınlar, çocuğumun hesabını versinler, katilleri ortaya çıkarsınlar.”

    “HATIRI SAYILIR KİŞİLER YARGILANSIN”

    “Kızımın katillerini ortaya çıkartsınlar ve örtbas içinde bulunan sözde ‘hatrı sayılır’ diye geçen kişileri de yargılasınlar. Dokunulmazlığının kaldırılması gereken kişilerin dokunulmazlığı kaldırılsın. Meclis’e çocuk cinayetlerinin araştırılması için komisyon kurulsun teklifi gitmişti, neden kurulmadı? Bütün çocuklarımızın cinayetinin akıbetinin incelenmesini istiyoruz.” (HABER MERKEZİ)

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