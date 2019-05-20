Rabia Naz'ın babasının sesi olan Metin Cihan'a Gezi soruşturması

Giresun’un Eynesil ilçesinde, 12 Nisan 2018 tarihinde evinin önünde yaralı olarak bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan’ın ölümünün ardından baba Şaban Vatan’ın adalet mücadelesine sosyal medyadan ses veren Gazeteci Metin Cihan, ifade vermek üzere emniyete çağrıldı. Cihan, Gezi direnişiyle alakalı bir tweet'i nedeniyle ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.

İfade verdikten sonra sosyal medya hesabından açıklama yapan Cihan, 5 Aralık 2018 tarihli "Pişman değilim yine olsa yine yaparım #BenDeGeziciyim" paylaşımı nedeniyle hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla soruşturma açıldığını belirtti.

ifademi verdim. serbestim. aşağıdaki twitte kullandığım bendegeziciyim etiketi o gün tt'de 1. sıraya yükselmiş. bu nedenle tck 216 ( halkı kin ve düşmanlığa tahrik) soruşturması açılmış. savunmamı da paylaşacağım. desteğiniz için teşekkür ederim. https://t.co/8Om2rirvQf — metin cihan (@metcihan) May 20, 2019

İfadesini paylaşan Cihan, kendisine destek olanlara teşekkür etti. Metin Cihan, "Gezi'deydim. Gezi'yi hep savundum, hep savunacağım. bazı gazeteler, televizyonlar ve siyasetçiler tarafından insanlara çok farklı anlatıldığını biliyorum ama gün gelecek herkes gezi günlerinin bu memleket için değerini anlayacak" dedi.

"ZAMANLARINI RABİA NAZ CİNAYETİNİ ÇÖZMEK İÇİN AYIRSINLAR"

Vatan Emniyetteki ifadesinin ardından Evrensel’e konuşan Cihan, “İfadeyi vermeye başladığım ana kadar ne ile suçladığımı bilmiyordum. Önüme 5 Aralıkta Gezi ile ilgili attığım bir tweet koydular. #BenDeGeziciyim diye bir hastag açarak, bir tweet atmışım. O hastag TT’ye girmiş. Bana isnat edilen suçlama TCK 216 yani halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme” dedi.

2011 yılından beri Twitter hesabı olduğunu söyleyen Cihan, “İlk kez böyle bir şey karşılaşıyorum. Devletin savcıları, polisleri bunlara ayrılan zamanı Rabia Naz cinayetini çözmek için ayırsalar keşke. Savcıların, polislerin böyle tweetlerle uğraşması komik. Geldiğimiz noktayı gösteriyor. Suçun kapsamı o kadar genişledi ki, hiç böyle bir suçlama beklemiyordum. Dalga geçtiklerini düşündüm. Gazetecilerin yargılanması, soruşturma açılması uç noktaya varmış durumda” diye konuştu.

Metin Cihan'ın avukatı Özgür Urfa ise ifade sonrası sosyal medyasından şu açıklamayı yaptı: Türk Ceza Kanununda "Hastag başlatmak" ve "Hastagin TT olması" diye bir suç bulunmamaktadır. #BenDeGeziciyim hastagini başlatmak ve bu hastage yazmak suç değildir. Rabia Naz'ın katillerinin peşine düşmeyenler, cinayetin üstü örtülmesin diye çabalayan @metcihan ın peşine düşüyor.

NE OLMUŞTU?

Giresun’un Eynesil ilçesinde 12 Nisan 2018’de evinin önünde yaralı halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan’ın ölümü kayıtlara intihar olarak geçti. Baba Şaban Vatan, kızı Rabia Naz’ın intihar sonucu değil bir arabanın çarpması sonucu öldüğünü ve olayın hükümete yakın yetkililer tarafından örtbas edilmeye çalışıldığını iddia etti ve sesini sosyal medya üzerinden duyurmaya çalıştı.

Yaşanan bir yıllık süreçte Şaban Vatan’ın kızının acısıyla psikolojisinin bozulduğu ve herkesi suçlamaya başladığı iddiaları da gündeme gelirken, Rabia Naz Vatan’ın ölümüyle ilgili Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı geçtiğimiz ay bir açıklama yaparak soruşturmanın halen devam ettiğini duyurmuştu. (HABER MERKEZİ)