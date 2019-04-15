Rabia Naz için adalet talebi sürüyor: "Rabia Naz'a Ne Oldu?"

Giresun Eynesil’de 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan’ın şüpheli ölümüne ilişkin ailesinin adalet arayışı sürüyor. Baba Şaban Vatan bir yıldır kızına ne olduğunun cevabını almaya çalışıyor. Şaban Vatan, kızı Rabia Naz’ın intihar sonucu değil bir arabanın çarpması sonucu öldüğünü ve olayın hükümete yakın yetkililer tarafından örtbas edilmeye çalışıldığını iddia etti ve sesini sosyal medya üzerinden duyurmaya çalıştı.

Kızının ölümüne ilişkin sorumlu tuttuğu kişilerle ilgili defalarca suç duyurusunda bulunduğunu fakat hiçbirinden sonuç alamadığını belirten Şaban Vatan'ın sesi kamuoyunda yankı buldu.

Kadınlar Rabia Naz için adalet istiyor

12 Nisan 2018’de evinin önünde yaralı halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 11 yaşındaki Rabia Naz için @RabiaNazaNeOldu adıyla bir hesap açıldı. Yapılan paylaşımda "Bu hesap, adaletin bir an önce yerini bulması için Atika ve Şaban Vatan'a ses olan sanatçıların, yazarların, gazetecilerin, aydınların çağrılarını yayınlamak için açılmıştır" denildi. Rabia Naz için yayınlanan çağrılardan bazıları şöyle:

Didem Soydan @didem_soydan "Rabia Naz'a ne oldu? Lütfen bu cinayet aydınlatılsın!" pic.twitter.com/hagMlTHe9M — Rabia Naz'a Ne Oldu? (@RabiaNazaNeOldu) 14 Nisan 2019

Ayşen Şahin Aksakal @temcikterelelli "11 yaşında bir çocuğun canını koruyamadık, en azından adaleti sağlayabilmemiz lazım. Vicdan apolitiktir, unutmayın!" pic.twitter.com/HAQcjgHkBJ — Rabia Naz'a Ne Oldu? (@RabiaNazaNeOldu) 14 Nisan 2019

Barış Atay @barisatay "Rabia Naz'ın akıl hastanesine yatırılmaya çalışılan babasının sesine ses verin." pic.twitter.com/448nJGmLP4 — Rabia Naz'a Ne Oldu? (@RabiaNazaNeOldu) 14 Nisan 2019

Levent Üzümcü @LeventUzumcu "Devletlerin görevi suçluları örtbas etmek değil, suçluları bulmaktır. Rabiz Naz'a Ne Oldu?"#BizTürkiyeyizRabiaNazınAilesiyiz pic.twitter.com/OurvBaPYg1 — Rabia Naz'a Ne Oldu? (@RabiaNazaNeOldu) 13 Nisan 2019

Ayşe Kulin @benaysekulin "Rabia Naz'ın ölümünün aydınlatılması öncelikle bir vicdan sonra da bir adalet meselesidir." pic.twitter.com/Aqvgol4ASO — Rabia Naz'a Ne Oldu? (@RabiaNazaNeOldu) 12 Nisan 2019

Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan: Artık beklemek istemiyoruz