Türkiye'nin ilk engelli Belediye Başkanı Hançerli: Bir tabuyu yıktık

Eylem NAZLIER

İSTANBUL

31 Mart yerel seçimlerinde CHP tarafından Avcılar Belediye Başkanı adayı gösterilen Turan Hançerli yüzde 52 oy alarak Türkiye’nin ilk engelli belediye başkanı seçildi. Aldığı oyla en yakın rakibini 6 puan farkla geçen Hançerli, ilk engelli başkan olmanın gururunu yaşarken 96 yıllık Cumhuriyet tarihinde bunun ilk olmasının burukluğunu ve üzüntüsünü de yaşıyor. Engellilerin ayrımcılığa uğradığını, rahat rahat sokağa çıkamadığını, olanaklardan eşit yararlanamadığını belirten Hançerli, engellilerin belediye başkanı olabileceğini gösterdiklerini belirterek, “Biz bir tabuyu yıktık ülkede” dedi.

Fotoğraf: Avcılar Belediyesi

"ÜLKEDE EŞİTSİZLİK VAR"

Turan Hançerli’nin hayat hikayesi Tokat’ın küçük bir köyünde çiftçi bir ailenin çocuğu olarak başlar. Hem okula giden hem de ailesine ait tarlada çalışan Hançerli, 12 yaşına geldiğinde eğitimi için ailesinin yanından ayrılıp şehir merkezindeki evlerine yerleşir. Daha o yaşlarda mücadele etmeyi öğrenen Hançerli, 18 yaşında Hacettepe Üniversitesi Muhasebe Bölümü’nü kazanır. Fakat o süreçte tarlada çalışırken bir kaza geçirir ve iki kolunu kaybeder. Kazadan sonra fakülte değiştirmek için yeniden sınava girer ve hukuk fakültesini kazanır. Sivil toplum çalışmaları da o dönemde başlar. Türkiye Sakatlar Derneği'nin Genel Başkan Yardımcılığı, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Hukuktan Sorumlu Genel Sekreterliği yanında Denge ve Denetleme Ağı Kuruluşu, Yürütmesi ve Temsilinde aktif rol üstlenir. Engelli Hakları, Ayrımcılık ve Örgütlenme konularında 150'yi aşkın seminer ve panelde konuşan Hançerli, ayrıca engelliler ve engelli dernekleri adına Danıştay ve yerel mahkemelerde gönüllü olarak onlarca dava takip eder.

Kazadan sonra ülkede engellilere yönelik birçok eksiklik olduğunu fark ettiğini söyleyen Hançerli, “Evet belediyeler sorumlu ama devletin bütün organizasyonunda sorun var. Çok eksiklikler var, sistem yanlış kurulmuş. Yollar yanlış yapılmış, kaldırımlar yanlış yapılmış. Hizmet yanlış yapılmış ve dolayısıyla düzeltilmeye ihtiyacı var. Bunca yıldır görmezlikten gelinmiş, dikkate alınmamış. Ülkede eşitsizlik var. Sadece engelliler için değil diğer tüm dezavantajlı grupları da kapsayan bir eşitsizlik var, adaletsizlik var. Bir ayrımcılığa maruz kalma söz konusu. Bu çok ciddi bir sorun” diye konuştu.

Fotoğraf: Avcılar Belediyesi

"ENGELLİLERİN YAPABİLECEĞİNİ GÖSTERDİK"

“Sivil toplum çalışmalarıyla ne kadar çok şey yapmaya çalışırsanız çalışın siyasetin gücü kadar etkili olmuyor” diyen Hançerli, 1999’da Cumhuriyet Halk Partisi’nde aktif siyaset yapmaya başlar. 31 Mart yerel seçimlerinde Türkiye’nin ilk engelli belediye başkanı seçilen Hançerli, “96 yılık Cumhuriyet tarihinde bir engellinin belediye başkanı olması bir taraftan gurur verici bir şey, bir taraftan da buruk ve üzücü. Demek ki bu memlekette ayrımcılık var. Engelliler rahat rahat sokağa çıkamıyor, olanaklardan eşit yararlanamıyor. Engelliler demek ki yapabiliyor, yapabileceğini gösterdik. Biz bir tabuyu yıktık ülkede. Yurttaşlardan, tabularını yıkmalarını istiyorum” dedi.

Fotoğraf: Avcılar Belediyesi

"İŞ İMKANI SAĞLAYACAĞIZ"

Engellilerin çeşitli zorluklarla mücadele ettiğini söyleyen Hançerli, “Engelliler işsiz, eğitimden yoksun. Sağlık hizmetlerinden az yararlanıyor. Onun dışında erişilebilirlik gibi bir problemleri var. Onun dışında toplumun olumsuz bakışı var. Biz bu anlayışları yok edeceğiz” dedi. İşsizliğin Türkiye’nin en büyük problemi olduğuna dikkat çeken Hançerli, engellilerin iş gücüne katılımının çok düşük olduğunu aktararak, Avcılar’da engelli vatandaşları istihdam edeceklerini söyledi.

"ERİŞİLEBİLİR BİR AVCILAR İNŞA EDECEĞİZ"

Avcılar'da eşitliğin sağlanması için ellerinden geleni yapacaklarının altını çizen Hançerli, “Kaldırımların, sokakların erişilebilir olmasını sağlayacağız. Bunu planlamaya başladık. Belki zaman alacak. Çok borçlu bir belediye olmamız nedeniyle paramız olmamasından ötürü belki bu iş biraz uzayacak. Ama nasıl ki işçilerin maaşını ödeyeceğiz deyip 40 gün içinde üç maaş ödediysek; ekonomik sorunları çözer çözmez özellikle engellilerin, yaşlıların, çocukların yaşadığı sorunları çözmeye çalışacağız. Paralarımızı oraya harcayacağız. Belediyenin kaynaklarını zenginleri daha fazla zenginleştirmek için kullanmayacağız. Belediyenin kaynaklarını çocuklar, engelliler, kadınlar, yaşlılar için yani dezavantajlıların eşit yaşam koşullarına ulaşması için seferber edeceğiz. Erişilebilir bir Avcılar inşa edeceğiz” diye konuştu.

BELEDİYEYE ENGELLİ GİRİŞİ

Engelliler için terapi merkezi, gündüz bakım evi gibi projeleri olduğunu ifade eden Hançerli, “Engellilerin, sosyalleşebilecekleri programları artıracağız. Geçtiğimiz günlerde çok özel bir tiyatro gösterimi yaptık. Binamızda engelli girişi çok iyi değil. Girer girmez merdivenler var. Düz giriş yapacağız. Engellilerin, yaşlıların kolay girebilecekleri bir giriş yapmalarının talimatını verdim. İşlemleri tamamlandı yakında inşaata başlayacağız. El ele vereceğiz ve mutlaka her şey çok güzel olacak” dedi.

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