18 Mayıs 2019 04:59

Türkiye'nin ilk engelli Belediye Başkanı Hançerli: Bir tabuyu yıktık

Türkiye'nin ilk engelli belediye başkanı olan Turan Hançerli, engellilerin belediye başkanı olabileceğini gösterdiklerini söyledi.

Türkiye'nin ilk engelli Belediye Başkanı Hançerli: Bir tabuyu yıktık

Fotoğraf: Evrensel/Eylem Nazlıer

    • Paylaş

    Eylem NAZLIER
    İSTANBUL

    31 Mart yerel seçimlerinde CHP tarafından Avcılar Belediye Başkanı adayı gösterilen Turan Hançerli yüzde 52 oy alarak Türkiye’nin ilk engelli belediye başkanı seçildi. Aldığı oyla en yakın rakibini 6 puan farkla geçen Hançerli, ilk engelli başkan olmanın gururunu yaşarken 96 yıllık Cumhuriyet tarihinde bunun ilk olmasının burukluğunu ve üzüntüsünü de yaşıyor. Engellilerin ayrımcılığa uğradığını, rahat rahat sokağa çıkamadığını, olanaklardan eşit yararlanamadığını belirten Hançerli, engellilerin belediye başkanı olabileceğini gösterdiklerini belirterek, “Biz bir tabuyu yıktık ülkede” dedi.

    Fotoğraf: Avcılar Belediyesi

    "ÜLKEDE EŞİTSİZLİK VAR"

    Turan Hançerli’nin hayat hikayesi Tokat’ın küçük bir köyünde çiftçi bir ailenin çocuğu olarak başlar. Hem okula giden hem de ailesine ait tarlada çalışan Hançerli, 12 yaşına geldiğinde eğitimi için ailesinin yanından ayrılıp şehir merkezindeki evlerine yerleşir. Daha o yaşlarda mücadele etmeyi öğrenen Hançerli, 18 yaşında Hacettepe Üniversitesi Muhasebe Bölümü’nü kazanır. Fakat o süreçte tarlada çalışırken bir kaza geçirir ve iki kolunu kaybeder. Kazadan sonra fakülte değiştirmek için yeniden sınava girer ve hukuk fakültesini kazanır. Sivil toplum çalışmaları da o dönemde başlar. Türkiye Sakatlar Derneği'nin Genel Başkan Yardımcılığı, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Hukuktan Sorumlu Genel Sekreterliği yanında Denge ve Denetleme Ağı Kuruluşu, Yürütmesi ve Temsilinde aktif rol üstlenir.  Engelli Hakları, Ayrımcılık ve Örgütlenme konularında 150'yi aşkın seminer ve panelde konuşan Hançerli, ayrıca engelliler ve engelli dernekleri adına Danıştay ve yerel mahkemelerde gönüllü olarak onlarca dava takip eder.

    Kazadan sonra ülkede engellilere yönelik birçok eksiklik olduğunu fark ettiğini söyleyen Hançerli, “Evet belediyeler sorumlu ama devletin bütün organizasyonunda sorun var. Çok eksiklikler var, sistem yanlış kurulmuş. Yollar yanlış yapılmış, kaldırımlar yanlış yapılmış. Hizmet yanlış yapılmış ve dolayısıyla düzeltilmeye ihtiyacı var. Bunca yıldır görmezlikten gelinmiş, dikkate alınmamış. Ülkede eşitsizlik var. Sadece engelliler için değil diğer tüm dezavantajlı grupları da kapsayan bir eşitsizlik var, adaletsizlik var. Bir ayrımcılığa maruz kalma söz konusu. Bu çok ciddi bir sorun” diye konuştu.

    Fotoğraf: Avcılar Belediyesi

    "ENGELLİLERİN YAPABİLECEĞİNİ GÖSTERDİK"

     “Sivil toplum çalışmalarıyla ne kadar çok şey yapmaya çalışırsanız çalışın siyasetin gücü kadar etkili olmuyor” diyen Hançerli, 1999’da Cumhuriyet Halk Partisi’nde aktif siyaset yapmaya başlar. 31 Mart yerel seçimlerinde Türkiye’nin ilk engelli belediye başkanı seçilen Hançerli, “96 yılık Cumhuriyet tarihinde bir engellinin belediye başkanı olması bir taraftan gurur verici bir şey, bir taraftan da buruk ve üzücü. Demek ki bu memlekette ayrımcılık var. Engelliler rahat rahat sokağa çıkamıyor, olanaklardan eşit yararlanamıyor. Engelliler demek ki yapabiliyor, yapabileceğini gösterdik. Biz bir tabuyu yıktık ülkede. Yurttaşlardan, tabularını yıkmalarını istiyorum” dedi.

    Fotoğraf: Avcılar Belediyesi

    "İŞ İMKANI SAĞLAYACAĞIZ"

    Engellilerin çeşitli zorluklarla mücadele ettiğini söyleyen Hançerli, “Engelliler işsiz, eğitimden yoksun. Sağlık hizmetlerinden az yararlanıyor. Onun dışında erişilebilirlik gibi bir problemleri var. Onun dışında toplumun olumsuz bakışı var. Biz bu anlayışları yok edeceğiz” dedi.  İşsizliğin Türkiye’nin en büyük problemi olduğuna dikkat çeken Hançerli, engellilerin iş gücüne katılımının çok düşük olduğunu aktararak, Avcılar’da engelli vatandaşları istihdam edeceklerini söyledi.

    "ERİŞİLEBİLİR BİR AVCILAR İNŞA EDECEĞİZ"

     Avcılar'da eşitliğin sağlanması için ellerinden geleni yapacaklarının altını çizen Hançerli, “Kaldırımların, sokakların erişilebilir olmasını sağlayacağız. Bunu planlamaya başladık. Belki zaman alacak. Çok borçlu bir belediye olmamız nedeniyle paramız olmamasından ötürü belki bu iş biraz uzayacak. Ama nasıl ki işçilerin maaşını ödeyeceğiz deyip 40 gün içinde üç maaş ödediysek; ekonomik sorunları çözer çözmez özellikle engellilerin, yaşlıların, çocukların yaşadığı sorunları çözmeye çalışacağız. Paralarımızı oraya harcayacağız. Belediyenin kaynaklarını zenginleri daha fazla zenginleştirmek için kullanmayacağız. Belediyenin kaynaklarını çocuklar, engelliler, kadınlar, yaşlılar için yani dezavantajlıların eşit yaşam koşullarına ulaşması için seferber edeceğiz. Erişilebilir bir Avcılar inşa edeceğiz” diye konuştu.

    BELEDİYEYE ENGELLİ GİRİŞİ

    Engelliler için terapi merkezi, gündüz bakım evi gibi projeleri olduğunu ifade eden Hançerli, “Engellilerin, sosyalleşebilecekleri programları artıracağız. Geçtiğimiz günlerde çok özel bir tiyatro gösterimi yaptık. Binamızda engelli girişi çok iyi değil. Girer girmez merdivenler var. Düz giriş yapacağız. Engellilerin, yaşlıların kolay girebilecekleri bir giriş yapmalarının talimatını verdim. İşlemleri tamamlandı yakında inşaata başlayacağız. El ele vereceğiz ve mutlaka her şey çok güzel olacak” dedi.

    CHP'li Veli Ağbaba: Kamuda 14 bin engelli kontenjanı boş bekliyor

    CHP'li Veli Ağbaba: Kamuda 14 bin engelli kontenjanı boş bekliyor

    Sarıyer'de Engelliler Haftası eylemi: Yasaların % 80’i uygulanmıyor

    Sarıyer'de Engelliler Haftası eylemi: Yasaların % 80’i uygulanmıyor

    CHP’li Sezgin Tanrıkulu: Milyonlarca engelli için Meclis adım atmalı

    CHP’li Sezgin Tanrıkulu: Milyonlarca engelli için Meclis adım atmalı

    Engelliler görünür olmak istiyor: Yerel yönetimlerin karnesi iyi değil

    Engelliler görünür olmak istiyor: Yerel yönetimlerin karnesi iyi değil

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    CHP’li Sarıbal tutuklanan tiyatrocu Nazlı Masatçı'yı ziyaret etti
    SONRAKİ HABER

    Süper Lig'de 128. Trabzonspor-Beşiktaş randevusu
    YAZARLAR
    Nuray SANCAR
    Nuray SANCAR

    Hayat onlara güzel! Altın kaplama et, tükürüklü hurma

     Ender İMREK
    Ender İMREK

    Açlık grevleri ve Öcalan'a uygulanan tecrit…

     İzzettin ÖNDER
    İzzettin ÖNDER

    Neden siyaset bu denli ön safta

     Şenay AYDEMİR
    Şenay AYDEMİR

    Leiter'lerin kızı!

     İsmail Gökhan BAYRAM
    İsmail Gökhan BAYRAM

    Intel işlemcilerde yeni açıklar: RIDL, Fallout ve Zombieload

     Evrensel BİLGİN
    Evrensel BİLGİN

    Dert olsun
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yeni ortaöğretim sistemini açıkladı
    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yeni ortaöğretim sistemini açıkladı

    Ziya Selçuk yeni ortaöğretim sisteminin detaylarını açıkladı. Yeni model, 2020 - 2021 yılında 9'uncu sınıftan itibaren uygulanmaya başlanacak.

    Çineli maden işçilerinden Sibaş işçilerine destek
    Çineli maden işçilerinden Sibaş işçilerine destek

    Sağlıksız çalışma koşullarıyla gündeme gelen Çineli maden işçileri, 143 gündür direnişte olan Sibaş işçilerini ziyaret etti.

    Kars'ta MHP’nin HDP’ye devrettiği borç ödenemeyince her şeye el kondu
    Kars'ta MHP’nin HDP’ye devrettiği borç ödenemeyince her şeye el kondu

    Kars'ta MHP’nin 338 milyon 380 bin TL borçla HDP’ye devrettiği belediyede her şeye el konuldu. Eş başkanların koltukları bile haczedildi.

    CHP’li vekilden gençlik raporu: İşsiz, borçlu, tutsak gençlik
    CHP’li vekilden gençlik raporu: İşsiz, borçlu, tutsak gençlik

    CHP Milletvekili Tekin Bingöl, 19 Mayıs dolayısıyla hazırladığı raporu kamuoyuyla paylaştı.

    İstismara uğrayan çocuğun babası: Ben de AKP’liyim niye iftira atayım?
    İstismara uğrayan çocuğun babası: Ben de AKP’liyim niye iftira atayım?

    İzmir Kiraz’da tacizi örtmeye çalıştığı iddiasını ‘siyasi saldırı’ diye yanıtlayan AKP’li Belediye Başkanı’na çocuğun babası yanıt verdi.

    Kırıkkale TÜPRAŞ işçileri fabrikayı terk etmeme eylemini sürdürüyor
    Kırıkkale TÜPRAŞ işçileri fabrikayı terk etmeme eylemini sürdürüyor

    TÜPRAŞ'ta fabrikayı terk etmeme eylemlerinin devam ettiği 4 ilden biri olan Kırıkkale’deki rafinerisindeki işçiler süreci Evrensel'e değerlendirdi.

    GÜNCELLENDİ
    Avusturya’da Rus oligarkla gizli görüşme skandalı: Strache istifa etti
    Avusturya’da Rus oligarkla gizli görüşme skandalı: Strache istifa etti

    Avusturya'da Rus oligarkla gizli görüşmeleri açığa çıkan aşırı sağcı Başbakan Yardımcısı Strache istifa etti. Ülkede erken seçim konuşuluyor.

    GÜNCELLENDİ
    Zonguldak'ta kaçak maden ocağında iş cinayeti: 2 kişi tutuklandı
    Zonguldak'ta kaçak maden ocağında iş cinayeti: 2 kişi tutuklandı

    Zonguldak'ın Gelik beldesinde kaçak maden ocağındaki göçükte 19 yaşındaki 1 işçi hayatını kaybetti. Ocağın sahibi olduğu belirtilen 2 kişi tutuklandı.

    Süper Lig'de 128. Trabzonspor-Beşiktaş randevusu
    Süper Lig'de 128. Trabzonspor-Beşiktaş randevusu
    Aşık Mahzuni Şerif mezarı başında anıldı
    Aşık Mahzuni Şerif mezarı başında anıldı
    GÜNCELLENDİ
    18 Mayıs akşamı ücretsiz ziyaret edilebilecek müzeler
    18 Mayıs akşamı ücretsiz ziyaret edilebilecek müzeler
    GÜNCELLENDİ
    Özgür yaşamın şairi: Ömer Hayyam
    Özgür yaşamın şairi: Ömer Hayyam
    GÜNCELLENDİ
    NBA Play-Off | Konferans finallerinde son durum
    NBA Play-Off | Konferans finallerinde son durum
    GÜNCELLENDİ
    Euroleague’de finalin adı: Anadolu Efes - CSKA Moskova
    Euroleague’de finalin adı: Anadolu Efes - CSKA Moskova
    Kale Kayış direnişine destek: Direniş, direniş alanından öğrenilir
    Kale Kayış direnişine destek: Direniş, direniş alanından öğrenilir

    Akademisyen Nilgün Tunçcan Ongan, işçi sağlığı önlemleri için direnişte olan Kale Kayış işçilerini ziyaret etti.

    'Hasta mahpus Mesude Pehlivan serbest bırakılsın'
    'Hasta mahpus Mesude Pehlivan serbest bırakılsın'

    İstanbul’da düzenlenen 373. F oturmasında hasta tutuklu Mesude Pehlivan'ın serbest bırakılması istendi.

    GÜNCELLENDİ
    İstanbul Havalimanında uçaklar 1 saate varan rötarla iniş yaptı
    İstanbul Havalimanında uçaklar 1 saate varan rötarla iniş yaptı

    İstanbul Havalimanına "olumsuz hava" nedeniyle uçaklar uzun bir süre iniş yapamadı. Uçaklar 1 saate varan rötarla havalimanına inmeye çalıştı.

    Cumartesi Anneleri: Uluslararası sözleşme imzalansın, uygulansın
    Cumartesi Anneleri: Uluslararası sözleşme imzalansın, uygulansın

    Cumartesi Anneleri, 1994'te kaybedilen Ahmet Tekin için adalet istedi. Eyleme uluslararası kurumlardan da katılanlar oldu.

    GÜNCELLENDİ
    Atlas Denim’de işçilere patron lehine slogan attırıldı
    Atlas Denim’de işçilere patron lehine slogan attırıldı

    Adana'daki Atlas Denim'de sendikalaşma mücadelesi yürüten Öz İplik-İş'in basın açıklamasında patron işçilere kendi lehine slogan attırdı.

    CHP YSK Temsilcisi: Gerekçe çetele eksikliği ise YSK emsal göstermeli
    CHP YSK Temsilcisi: Gerekçe çetele eksikliği ise YSK emsal göstermeli

    CHP YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öne sürdüğü oy sayım döküm cetveli eksikliği iddiasını değerlendirdi.

    Bakanlık 1 askerin silah kazası sonucu yaşamını yitirdiğini açıkladı
    Bakanlık 1 askerin silah kazası sonucu yaşamını yitirdiğini açıkladı

    Milli Savunma Bakanlığı dün Hatay sınır bölgesinde devriye görevi sırasında bir askerin kaza sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

    GÜNCELLENDİ
    Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmen ve öğrencileri fişleme kararı aldı
    Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmen ve öğrencileri fişleme kararı aldı

    Torbalı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü okullara gönderdiği yazıda, sosyal medyada siyasi paylaşım yapan öğretmen ve öğrencilerin fişlenmesini istedi.

    FARC'ın sembol ismi Santrich cezaevi çıkışı yeniden gözaltına alındı
    FARC'ın sembol ismi Santrich cezaevi çıkışı yeniden gözaltına alındı

    ABD ve Kolombiya devletinin hedefindeki eski FARC liderlerinden Jesus Santrich serbest kalır kalmaz cezaevi bahçesinde yeniden gözaltına alındı.

    Urfa'da 2 cinsel istismar vakası: 7 kişi serbest, 2 kişi tutuklandı
    Urfa'da 2 cinsel istismar vakası: 7 kişi serbest, 2 kişi tutuklandı

    Urfa'nın Ceylanpınar ve Siverek ilçelerinde 2 cinsel istismar suçlaması vakasında 7 kişi serbest bırakıldı, 2 kişi tutuklandı.

    Avusturya’da AP seçimleri: Gerici söylem önde, emekçi hakları hiç yok
    Avusturya’da AP seçimleri: Gerici söylem önde, emekçi hakları hiç yok

    Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için Avusturyalılar 26 Mayıs’ta sandığa gidecek. Kampanya sürecinde ise sağcı partiler öne çıkıyor.

    Urfa'daki operasyonda çatışma: Komiser yardımcısı hayatını kaybetti
    Urfa'daki operasyonda çatışma: Komiser yardımcısı hayatını kaybetti

    Urfa'nın Halfeti ilçesine bağlı Dergili Mahallesi'ndeki operasyonda 1 komiser yardımcısı yaşamını yitirdi, 2 polis yaralandı.

    Bakanlık, 3 işçinin göçük altında kaldığı gün ‘denetim’ yapmış
    Bakanlık, 3 işçinin göçük altında kaldığı gün ‘denetim’ yapmış

    Muğla Milas'ta 3 işçinin yaşamını yitirdiği maden göçüğü ile ilgili soru önergesine Bakanlıktan skandal bir yanıt geldi.

    GÜNCELLENDİ
    Antalya'da Gazeteci İdris Özyol saldırıya uğradı
    Antalya'da Gazeteci İdris Özyol saldırıya uğradı

    Antalya'da yayın yapan Akdeniz'de Yeni Yüzyıl adlı gazetede çalışan Gazeteci İdris Özyol, saldırıya uğradı. Saldırganlar yakalandı.

    CHP'li Seyit Torun: YSK durumu açıklayacak cümle kuramıyor
    CHP'li Seyit Torun: YSK durumu açıklayacak cümle kuramıyor

    YSK'nin gerekçeli kararı açıklamamasına ilişkin konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: Herhalde bu durumu açıklayacak bir cümle kuramıyorlar

    GÜNCELLENDİ
    AA muhabirini arayan 2 jandarma dere suyuna kapılarak yaşamını yitirdi
    AA muhabirini arayan 2 jandarma dere suyuna kapılarak yaşamını yitirdi

    Bayburt’ta uçuruma yuvarlanan AA Muhabiri Nişancı'yı arama çalışmalarına katılan 2 jandarma dere suyuna kapılarak yaşamını yitirdi.