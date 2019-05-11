CHP’li Sezgin Tanrıkulu: Milyonlarca engelli için Meclis adım atmalı

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Türkiye’de engelli vatandaşların ulaşım, eğitim, sağlık hizmetleri başta olmak üzere her alanda yaşadıkları mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla Meclis araştırma komisyonu kurulmasını istedi.

Engelliler Federasyonuna göre, Türkiye’de yaklaşık 10 milyon engelli vatandaşın yaşadığını belirten Tanrıkulu, engelli vatandaşların istihdam sorunu, topluma katılmaları için fiziki koşulların yetersizliğinin sürekli dile getirilmesine rağmen çözüme yönelik ciddi adımlar atılmadığını belirtti. Tanrıkulu, sosyal bir hukuk devleti olabilmenin gereği olarak engelli vatandaşların da sosyal ve ekonomik hayata katılmaları sağlanarak toplum içerisinde daha çok bulunmaları için adım isteyerek şunları kaydetti: “Engelli vatandaşlarımızın yaşadığı sorunların saptanması, çözümü için etkin ve kalıcı önlemlerin alınması için bir araştırma komisyonu kurulması uygun ve yerinde olacaktır.” (HABER MERKEZİ)