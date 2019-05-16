16 Mayıs 2019 17:37

CHP'li Veli Ağbaba: Kamuda 14 bin engelli kontenjanı boş bekliyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, kamu istihdamının önündeki engellere yönelik gerekli tedbirlerin alınması için meclis araştırması istedi.

CHP'li Veli Ağbaba: Kamuda 14 bin engelli kontenjanı boş bekliyor

Fotoğraf: DHA

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    CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, engellilerin istihdamı konusunda ciddi sıkıntılar yaşandığını belirterek, "50 ve daha fazla işçi çalıştıran özel sektör ve kamu işyerlerinde engelli istihdamına direnen binlerce işyerinin olması üzüntü vericidir" dedi.

    TBMM Başkanlığına verdiği araştırma önergesinde engellilerin toplumsal hayata adapte olabilmesi için öncelikle karşılaştıkları engelleri kaldırmak gerektiğini belirten Ağbaba, "Engellilerin başta istihdam olmak üzere, eğitime erişimleri ve sosyalleşmeleri kolaylaştırmalı, tüm vatandaşların engellilerin hakları konusunda bilinçlendirilmeleri gerekmektedir. Engelli yurttaşlarımızın yaşamını kolaylaştıracak adımlar ne yazık ki tam olarak atılmış değildir. Özellikle engelli yurttaşlarımızın kamuda istihdamı noktasında halen bir takım sıkıntılar yaşanmaktadır" ifadelerini kullandı.

    "KAMU’DA YÜZDE 4, ÖZEL SEKTÖRDE YÜZDE 3 ENGELLİ İSTİHDAMI ZORUNLU"

    Ülkemizde engelli yurttaşlarımızın istihdamına yönelik bir takım yasalar mevcut hale getirilmişse de özellikle istihdam noktasında gerekli adımların henüz atılmadığını belirten Veli Ağbaba, "Engelli vatandaşlarımızın istihdama erişmesi için yapılan birçok düzenleme bulunmaktadır. 50 ve daha fazla işçi çalıştıran özel sektör işyerlerinde işçi sayısının yüzde 3 ü; kamu işyerlerinde ise işçi sayısının yüzde 4 ü kadar engelli vatandaşlarımızı çalıştırılmak zorundadır. Ayrıca ülkemiz Birleşmiş Milletlerin ‘Engelli Hakları' sözleşmesini kabul etmiş ve TBMM’de onaylamıştır. Söz konusu sözleşmenin 27. Maddesi gereğince 'Engellilerin diğer bireylerle eşit koşullar altında çalışma hakkına sahip olduğunu kabul eder. Bu hak, engellilerin, açık, büt ünleştirici ve erişilebilir bir iş piyasası ve çalışma ortamında serbestçe seçtikleri bir işle hayatlarını kazanmaları fırsatını da içerir. Taraf Devletler çalışırken engelli olanlar dahil olmak üzere tüm engellilerin çalışma hakkının yaşama geçmesini yasama çalışmalarını da içeren uygun tüm tedbirleri alarak güvence altına alır’ ibaresi yer almaktadır.” dedi.

    "ANAYASA, 'DEZAVANTAJLI GRUPLAR KORUNMALI' DİYOR AMA…"

    Kamuda yaklaşık 52 bin engellinin istihdam edildiğini,14 bin civarında engelli istihdamı kontenjanı henüz doldurulmadığını kaydeden CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Bu durum engelli yurttaşlarımızın kendilerine tanınan istihdam hakkından tam olarak yararlanamadığı anlamına gelmektedir. İktidarın engelli istihdamı ve engellilerin topluma katılması, yaşantıların önündeki engelleri kaldıracak düzenlemeleri bir an önce hayata geçirmelidir. Yasal düzenleme yapmak sorunu çözmeye yetmemekte, fiilen uygulamaya geçirmek gerekmektedir. Anayasamız dezavantajlı grupların korunması ve toplumsal yaşam içerisinde dışlanmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını öngörmüştür. Bu bakımdan engelli yurttaşlarımızın da toplumun diğer kesiminin yararlandığı haklarda eşit bir şekilde yararlanması gerekmektedir.” İfadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)

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