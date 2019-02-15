Engelliler görünür olmak istiyor: Yerel yönetimlerin karnesi iyi değil

Metehan UD

İzmir

Türkiye 31 Mart’ta yapılacak yerel yönetim seçimlerine hazırlanıyor. Seçim kurullarına listelerin teslim edilmesine günler kala siyasi partilerde şu aralar meclis üyeleri belirlenmeye çalışılıyor. Yaklaşan seçimlerden pek çok kesimin olduğu gibi engelli vatandaşların da beklentileri var. Toplumun yüzde 10’unu kapsamasına rağmen yerel yönetimlerde görünür olmayan engelliler, engelsiz bir kentin ilk adımı için belediye meclislerinde temsil edilmeyi talep ediyorlar.

Türkiye Engelliler Meclisi İzmir Temsilcisi Abdulsamet Baskak ile konuştuk. Yerel yönetimlerin engelli vatandaşlar için de önemli olduğunu belirten Baskak, “Çünkü engellilerin yaşamlarını sürdürebilir ve kaliteli kılacak hizmetlerin çoğunun sorumluluğu yerel yönetimlerin omuzlarındadır. Yapıların bütün engellilerin kolayca erişip kullanabileceği şekilde düzenlenmesi, geniş ve rahat kaldırımlar, temiz, kolayca erişilebilir tuvaletler, sesli trafik sinyalizasyonları, toplu taşıma araçlarındaki erişilebilirlik uygulamaları, her zaman işimizin düştüğü belediye kuruluşlarında işaret diliyle iletişim kurabilen personelin bulundurulması, bu hizmetlerden hemen akla gelen bazılarıdır” dedi.

"YEREL YÖNETİMLERİN KARNESİ İYİ DEĞİL"

Engellilere yönelik hizmetlerin pahalı olmadığını eldeki teknoloji ve bütçe olanakları ile gerçekleşebileceğini ifade eden Baskak şunları söyledi: “Ancak yerel yönetimlerimizin bu konudaki karnesi hiç de parlak değildir. Engellilere yönelik hizmetlerin çoğunda kalite düşüktür, bazılarıysa hiç sunulmamaktadır. Yetkililer ne derse desin, asıl sorun nüfusun en az yüzde 10’unu oluşturan engellilerin yeterince görülmemesi, duyulmaması, önemsenmemesidir.

Çözüm yolunun iki şeridi vardır: Bir yanda engellilerin demokratik baskı grupları şeklinde örgütlenip seslerini daha gür duyurmaları; diğer yanda ise o sese kulak verecek yerel yönetimlere etkin olarak katılıp yetki ve sorumluluk üstlenmeleri. 31 Mart yerel seçimleri özellikle bu bakımdan önemlidir.”

"OY VERİRKEN DİKKAT EDECEĞİZ"

Yerel seçimlere girecek siyasi partilerden beklentilerini anlatan Baskak “Katılım ve adaylık taleplerine, engellilerin nüfus içindeki oranlarını da hesaba katarak olumlu cevap vermeleridir. Parti yöneticilerine anımsatmak isteriz: Engellilerin kendileriyle ilgili kararlarda söz sahibi olmaları hem ulusal hem de uluslararası mevzuatın emredici hükmüdür. Kısacası burada istenen bir lütuf değil, anayasal düzeyde geçerliliği olan bir yurttaşlık hakkıdır. İzmir Engelliler Meclisi olarak bu konuda tam bir tarafsızlık içinde, engelli yurttaşlarımızın kendi siyasal tercihlerine uygun olarak yerel yönetimlere her düzeyde aday olmalarını ve seçim yarışına katılmalarını destekliyoruz. Engelli yurttaşlarımız 31 Mart’ta oy kullanırken yalnızca kendi siyasal tercihlerine ve yerel yöneticilerin vaatlerine bakmayacak, sözünü ettiğimiz katılım ve temsil haklarına ne derece saygı duyulduğunu da hesaba katarak son kararlarını verecektir” dedi.

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