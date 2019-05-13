Sarıyer'de Engelliler Haftası eylemi: Yasaların % 80’i uygulanmıyor

Engellilerin sorun ve taleplerine karşı toplumsal duyarlılığın artırılması amacıyla her yıl düzenlenen Engelliler Haftası için Sarıyer Kent Konseyi Engelliler Çalışma Grubu Sarıyer’de bir yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüş sonunda basın açıklaması yapan Sarıyer Engelliler Çalışma Grubu Başkanı Mahmut Kement, “Yasaların yüzde sekseni uygulanmıyor” dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 1982 yılında Engelliler Haftası olarak ilan edilen 10-16 Mayıs tarihleri tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de çeşitli etkinliklerle insanları bir araya getiriyor. Sarıyer’de de; Ortopedik Engelliler Derneği, Gülen Yüzler Özel Eğitim Kurumu, Yağmur Çocukları Özel Eğitim Kurumu ve Boğaziçi Engelliler Derneği bir yürüyüş gerçekleştirdi. Türkiye Sakatlar Derneği'nden Şükrü Boyraz’ın da katıldığı yürüyüş, Sarıyer halk pazarının önünden başladı. Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan basın açıklaması ile son bulan toplantıya vatandaşlardan da destek geldi.

Fotoğraf: Evrensel

"AMAÇ KAMUNUN DİKKATİNİ ÇEKMEK"

Engellilerin toplumumuzun önemli bir parçası olduğuna ve sayılarının net olarak bilinmediğine vurgu yapan Sarıyer Engelliler Çalışma Grubu Başkanı Mahmut Kement, Türkiye nüfusunun yaklaşık olarak 9 milyonunun engelli kişilerden oluştuğunun altını çizdi. Kamu yöneticilerinin duyarsızlıklarına vurgu yapan Kement, “Yöneticiler bizleri tali bir sorun olarak görüyor, bunun temelli bir sorun olduğunu kabul etmek lazım. Oysa bir ülkedeki engellilerin eşit yaşam koşullarına sahip olup olmadıkları o ülkelerin çağdaşlıklarının göstergesidir. Bizim ülkemiz bu süreci yaşıyor, biz bu sorunu aşmaya çalışıyoruz. Kamu yöneticilerini teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Ancak yasaların gerektirdiği noktanın çok gerisindeyiz. Yasaların yüzde 80’i uygulanmıyor” şeklinde konuştu. (HABER MERKEZİ)