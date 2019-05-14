Sanık avukatı Şule Çet’in babasını suçladı: Para göndermedi

Derya KAYA

Ankara

Ankara'da bir plazanın 20. katından şüpheli şekilde düşerek yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Şule Çet'in davasında yeni bir gelişme yaşandı. Sanık Çağatay Aksu'nun avukatı tarafından verilen dilekçede, "Şule Çet'in psikolojisinin babası para göndermedi diye bozulmuş olabileceği" iddia edildi. Çet'in avukatı Umur Yıldırım, “Kim babasından para almadığı için intihar eder ki? Şule günlüğü 120 liraya çalışıyordu, ayda 20 gün çalıştığını düşünürsek 2 bin 500 liraya yakın bir para eder. Ayrıca devletten kredi alıyor ve babası da para gönderiyordu. Savunacak bir şeyleri kalmadı. Akla mantığa uygun olmayan, yargıyı geciktirmeyi yönelik beyanları var” dedi.

Şule Çet davasının ikinci duruşması yarın Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Duruşma öncesi sanıklar tarafından verilen bir dilekçede Şule Çet'in babası adeta suçlandı. Sanık Çağatay Aksu'nun avukatı Levent Ekmen tarafından verilen dilekçede “Şule Çet'in babası kızına düzenli olarak para gönderdiğini söylemiştir. Ancak yaptığımız araştırmalarda bu beyanın doğru olmadığını öğrenmiş bulunmaktayız. Maktulün psikolojik durumunu etkileyecek bu durumun tespiti için bankalara müzekkere yazılarak Şule Çet ve babasının hesap hareketinin istenmesi” talep edildi.

“ALAY EDER BEYANLARI VAR”

Karşı tarafın elinde artık hiçbir şey kalmadığını belirten Yıldırım şunları söyledi: “Sanıklardan birisinin avukatı, Şule Çet’e babası tarafından düzenli para gönderdiğinin doğru olmadığını ve bu durumun maktülün psikolojik durumunu etkileyebileceği için bankalara müzekkere yazılarak hesap hareketlerinin istenmesi talep etmiş. İnsanlarla alay eder beyanları var. Kim babasından para almadığı için intihar eder ki? Şule günlüğü 120 liraya çalışıyordu, ayda 20 gün çalıştığını düşünürsek 2 bin 500 liraya yakın bir para eder. Ayrıca devletten kredi alıyor ve babası da para gönderiyordu. Savunacak bir şeyleri kalmadı. Akla mantığa uygun olmayan, yargıyı geciktirmeyi yönelik beyanları var”.

YANIT GELMEZSE KAMU GÖREVLİLERİNE SUÇ DUYURUSU

Çet’in kayıp iç çamaşırları ile ilgili müzaekkere yazıldığını ancak henüz cevabının gelmediğini belirten Yıldırım, cevap verilmezse çamaşırlarının kayıp olması, olay yerinde lavabodaki kan ve yerdeki sıvı örnekleri alınmaması ile ilgili kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Kamuoyu desteğinin önemine dikkat çeken Yıldırım, bu davanın Şule’yi geri getirmeyeceğini ama başka Şulelerin ölmemesi için caydırıcı olacağını söyledi. O nedenle bu davadan çıkacak kararın önemli olduğunu belirten Yıldırım, “İnsanların desteği bizim için önemli. Çünkü bu dosya ‘İntihar’ denilerek kapatılacak bir dosya idi, kamuoyu desteği ile bu noktaya geldi” diye konuştu.

İLK DURUŞMADA NE OLMUŞTU?

Şule Çet’in ölümünün ardından görülen ilk duruşmada, kadınlar yoğun katılım gösterdi ve adliye koridorlarına sığmadı. Davada, sanıklar Çağatay Aksu, Berk Akand ve tanık beyanları dinlendi. Sanık Çağatay Aksu hiçbir suçlamayı kabul etmezken çapraz sorgu sırasında çelişkili ifadeler verdi. Diğer sanık Berk Akand ise Şule’nin nasıl düştüğünü görmediği söyleyerek, “Ben krize girmiştim, Çağatay çok sakindi” sözleri dikkat çekti. Çet ailesinin Avukatı Yıldırım, mahkeme heyetine adli tıp raporlarıyla, vajinal ve anal ilişkiye zorlama kanıtlarını, kalçada ısırık izine ve anal bölgede sanığın tükürüğüne dair kanıt sundu. Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.

ŞULE ÇET'İN ÖLÜMÜNÜN ARDINDAN NELER YAŞANDI?

Şule Çet, 29 Mayıs 2018 tarihinde saat 05.00 sıralarında Çankaya’da bulunan Yelken Plaza adlı rezidansın 20. katından şüpheli şekilde düşerek hayatını kaybetti. Aynı dairede bulunan Çet’in patronu Çağatay Aksu ve arkadaşı Berk Akand, gözaltına alındı. İki kez nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüpheliler, her ikisinde de adli kontrolle serbest bırakıldı. Ancak bu süreçte Ankara Adli Tıp Kurumunun hazırladığı otopsi raporunda Şule Çet’in ölümünden önce cinsel saldırıya uğradığı ortaya çıktı. Haklarında tekrar gözaltı kararı çıkarılan Çağatay Aksu ve Berk Akand Ankara 2. Sulh Ceza Hâkimliği tarafında cinayet şüphesiyle değil, “Cinsel amaçlı cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "nitelikli cinsel saldırı” suçlarından tutuklandı.

Otopsi raporuna göre Şule Çet, ölümden önce cinsel saldırıya uğramış

Soruşturma boyunca şüpheli Çağatay Aksu’nun kolundaki Çet’e ait tırnak izlerinin ilk muayenede rapora yazılmadığı ve evdeki içki şişelerinin de saklandığı ortaya çıktı.

Şule Çet soruşturmasında deliller karartılmış

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Biyoloji İhtisas Dairesinin hazırladığı raporda, Çet’in el tırnaklarından alınan iki doku örneğinin olay sırasında Çet’in yanında olan patronu Çağatay Aksu’nun arkadaşı, şüpheli Berk Akand’a ait olduğu tespit edildi. Şüpheli Berk Akand olay sırasında odada bulunmadığını ileri sürmüştü.

Şule Çet soruşturmasında Adli Tıp raporunu hazırladı: Bilmiyoruz

3 Aralık 2018’de Şule Çet'in ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı ve iddianame mahkemeye gönderildi. İddianamede iki sanık için "cinayet", "ırza geçme" ve "hürriyeti tahdit" suçlarından ceza istendi. Berk Akand ve Çağatay Aksu hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 39 yıla kadar hapis cezası istendi. Şule Çet'in avukatları, ailesi ve kadın örgütleri sadece "cinsel saldırı" ve "hürriyeti tahdit" suçlarından tutuklu bulunan sanıkların, "cinayet" suçundan da tutuklanmasını istiyordu. (HABER MERKEZİ)

Şule Çet iddianamesi tamamlandı: Cinayetten de ceza istendi

Şule Çet'in avukatı, sunulan adli tıp uzmanı raporuna tepki gösterdi

‘Şule’nin ölümü intihar değil cinayet’