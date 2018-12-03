Åžule Ã‡et iddianamesi tamamlandÄ±: Cinayetten de ceza istendi

Åžule Ã‡et'in Ã¶lÃ¼mÃ¼yle ilgili iddianame tamamlandÄ±. Sadece 'cinsel saldÄ±rÄ±' ve 'hÃ¼rriyeti tahdit'ten tutuklu sanÄ±klar iÃ§in 'cinayet'ten de ceza istendi

Ankara'da bir plazanÄ±n 20. katÄ±ndan ÅŸüpheli bir ÅŸekilde düÅŸerek yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren Åžule Çet'in ölümüyle ilgili soruÅŸturma tamamlandÄ± ve iddianame mahkemeye gönderildi. Ä°ddianamede iki sanÄ±k için "cinayet", "Ä±rza geçme" ve "hürriyeti tahdit" suçlarÄ±ndan ceza istendi. Åžule Çet'in avukatlarÄ±, ailesi ve ve kadÄ±n örgütleri sadece "cinsel saldÄ±rÄ±" ve "hürriyeti tahdit" suçlarÄ±ndan tutuklu bulunan sanÄ±klarÄ±n, "cinayet" suçundan da tutuklanmasÄ±nÄ± istiyordu.

Ä°DDÄ°ANAME TAMAMLANDI

Ankara'da lüks bir plazanÄ±n 20'inci katÄ±ndan ÅŸüpheli bir biçimde düÅŸerek yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren üniversite öÄŸrencisi Åžule Çet'in ölümüyle ilgili soruÅŸturma tamamlanarak iddianame düzenlendi.

Ä°ddianamede iki sanÄ±k için de "cinayet", "Ä±rza geçme" ve "hürriyeti tahdit" suçlarÄ±ndan ceza istendi. Berk Akand ve ÇaÄŸatay Aksu hakkÄ±nda aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet ve 39 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istendi.

'KAMUOYU BASKISIYLA DOSYA Ä°NTÄ°HAR DÄ°YE KAPATILAMADI'

Åžule Çet’in ölümünün ardÄ±ndan adalet çaÄŸrÄ±larÄ± yaparak kamuoyu tepkisi oluÅŸturan "Åžule Çet Ä°çin Adalet" adlÄ± Twitter hesabÄ± da son geliÅŸmeye iliÅŸkin “Kamuoyu baskÄ±sÄ± sayesinde oluyor bu geliÅŸmeler, kamuoyu baskÄ±sÄ± olmasaydÄ±, dosyayÄ± intihar deyip kapatÄ±lacaktÄ± #SuleCetÄ°cinAdalet demeye devam edelim” çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

NE OLMUÅžTU?

Åžule Çet, 29 MayÄ±s 2018 tarihinde saat 05.00 sÄ±ralarÄ±nda Çankaya’da bulunan Yelken Plaza adlÄ± rezidansÄ±n 20. katÄ±ndan ÅŸüpheli ÅŸekilde düÅŸerek hayatÄ±nÄ± kaybetti. AynÄ± dairede bulunan Çet’in patronu ÇaÄŸatay Aksu ve arkadaÅŸÄ± Berk Akand, gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Ä°ki kez nöbetçi mahkemeye çÄ±karÄ±lan ÅŸüpheliler, her ikisinde de adli kontrolle serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. Ancak bu süreçte Ankara Adli TÄ±p Kurumunun hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± otopsi raporunda Åžule Çet’in ölümünden önce cinsel saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±ktÄ±. HaklarÄ±nda tekrar gözaltÄ± kararÄ± çÄ±karÄ±lan ÇaÄŸatay Aksu ve Berk Akand Ankara 2. Sulh Ceza HâkimliÄŸi tarafÄ±nda cinayet ÅŸüphesiyle deÄŸil, “Cinsel amaçlÄ± cebir, tehdit veya hile kullanarak kiÅŸiyi hürriyetinden yoksun kÄ±lma", "nitelikli cinsel saldÄ±rÄ±” suçlarÄ±ndan tutuklandÄ±.

Otopsi raporuna gÃ¶re Åžule Ã‡et, Ã¶lÃ¼mden Ã¶nce cinsel saldÄ±rÄ±ya uÄŸramÄ±ÅŸ

DELÄ°L KARARTILMIÅžTI

SoruÅŸturma boyunca ÅŸüpheli ÇaÄŸatay Aksu’nun kolundaki Çet’e ait tÄ±rnak izlerinin ilk muayenede rapora yazÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± ve evdeki içki ÅŸiÅŸelerinin de saklandÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±ktÄ±.

Åžule Ã‡et soruÅŸturmasÄ±nda deliller karartÄ±lmÄ±ÅŸ

DOKU ÖRNEKLERÄ° ORTAYA ÇIKTI

Adli TÄ±p Kurumu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Biyoloji Ä°htisas Dairesinin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± raporda, Çet’in el tÄ±rnaklarÄ±ndan alÄ±nan iki doku örneÄŸinin olay sÄ±rasÄ±nda Çet’in yanÄ±nda olan patronu ÇaÄŸatay Aksu’nun arkadaÅŸÄ±, ÅŸüpheli Berk Akand’a ait olduÄŸu tespit edildi. Åžüpheli Berk Akand olay sÄ±rasÄ±nda odada bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sürmüÅŸtü.

Åžule Ã‡et'in tÄ±rnaklarÄ± incelendi, Ã¶lÃ¼mÃ¼nde 2 kiÅŸi ÅŸÃ¼pheli

SANIKLARIN SADECE CÄ°NSEL SALDIRIDAN DEÄžÄ°L CÄ°NAYETTEN DE TUTUKLANMASI Ä°STENÄ°YORDU

ZanlÄ±larÄ±n sadece “nitelikli cinsel saldÄ±rÄ±” ve “KiÅŸiyi hürriyetinden yoksun bÄ±rakma” suçlarÄ±ndan tutuklanmasÄ±nÄ±n kabul edilemez olduÄŸunu belirten Åžule Çet ailesi ve avukatlarÄ±, ÅŸüphelilerin “Kasten adam öldürme” suçundan da tutuklanmalarÄ±nÄ± istiyordu. (HABER MERKEZÄ°)

Åžule Ã‡et cinayeti: Kasten Ã¶ldÃ¼rmekten tutuklanmalÄ±lardÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 AralÄ±k 2018 17:24

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