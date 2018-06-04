‘Şule’nin ölümü intihar değil cinayet’

Ankara’da bir plazanın 20. katından düşerek hayatını kaybeden Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet’in arkadaşları Evrensel'e mektup yazdı

“Gazi Üniversitesi Tekstil Tasarımı Bölümü 2. Sınıf öğrencisi, arkadaşımız Şule Çet, geçtiğimiz günlerde Çankaya’da bulunan bir plazanın 20. katından düşerek hayatını kaybetti. Şule eğitim masraflarını karşılayabilmek için çalıştığı iş yerinin kapatılması nedeniyle işsiz kalmıştı. Eski patronu ise yeni açacakları yer için “Seni alırız tekrar, işsiz kalmazsın” gibi vaatlerde bulunmuş, 28 Mayıs Pazartesi günü bir iş görüşmesi ayarlamışlar. Genelde gün içinde ne yaptığını ve ne yapacağını arkadaşlarına haber veren bir insandı Şule. Ancak o günkü iş görüşmesinden ne yazık ki sadece ev arkadaşlarının haberi vardı. Şule eski patronlarıyla kapatılan iş yerlerinde buluşmuş. İş görüşmesi için seçilen yer dikkat çekici. Şule orada 4 kişi ile birlikteymiş. Bir süre sonra şüpheliler alkol almaya başladıklarını iddia ediyorlar. Bunun doğru olduğunu varsayalım. Şule iddiaya göre fazla alkol almış ve annesinden bahsetmeye başlamış. Biraz hava alma bahanesi ile yan odaya geçmiş ve bir süre gelmeyince zanlılardan biri ona bakmaya gitmiş ve tam atlayacak olduğunu görerek tutmaya çalışmış ve Şule’nin tırnakları zanlının koluna batmış. Bu iddia çok süphe içeren bir iddia. Olay temelde Şule’nin alkol almasına ve sağlıklı düşünememesine bağlanıyor. Adli Tıp raporunda ise kanında yüksek oranda alkol çıktığı tespit ediliyor. Adli Tıp raporu sürecine dair bir bilgimiz olmadığı için başta arkadaşlarımızla biz de bu temelden yola çıktık. Şule’nin alkollü olduğunu kabul ederek varsayımlarımızı temellendirmeye çalıştık. Ancak sonra öğrendik ki Adli Tıp raporu bir gün içerisinde çıkabilen bir şey değilmiş. Özellikle kandaki alkol oranının belirlenmesi uzun zaman gerektiren bir incelemeymiş. Yani, bir günde böyle bir raporun çıkmasının olanaksız olduğunu öğrendiğimizde neye uğradığımızı şaşırdık. Anladığımız rapor sahte olmasıydı. Asıl doktor ise raporu gördüğünde raporu kendisinin yazmadığını belirtmiş. Ve doktor susturulmuş. Bir günde sahte Adli Tıp raporu çıkmasını sağlayan insanların yani zanlıların hükümetle yakından bağlantılı olduklarını düşünüyoruz. Suçsuz insanlar neden böyle bir yola başvursunlar ki? Doktoru neden sustursunlar?

Zanlıların bir diğer iddiasına göre Şule alkol aldıktan sonra yalnızca annesinden bahsetmeye başlamış. Biz Şule’yi tanıyorduk. Bu konuya bakış açısını da biliyorduk, intiharın geride bırakılan insanlar üzerindeki korkunç etkilerini düşünürdü. Ancak şimdi arkadaşımızın şüpheli ölümüne intihar deniyor ve bu iddiayı dayandırdıkları temel kesinlikle bir kurmacadır. Ayrıca, zanlılar Şule’nin alkol aldıktan sonra yalnızca annesinden bahsetmeye başladığını belirtmişler. Eğer bir birey intihara meyilli ise, alkolün de etkisi mevcutsa hayatının son dakikalarını yaşadığını düşünerek o an hayatındaki önemli tüm insanlardan bahsetme ihtiyacı hisseder, en azından bir kere. Ancak zanlıların ifadelerine göre Şule öyle yapmamış.

Bir diğer durum Şule’nin ev arkadaşına attığı mesajlar. Gittikten bir süre sonra ev arkadaşına “Keşke gelmeseydim”, “Beni bırakmıyorlar”, “Beni ara ve gelmem gerektiğini söyle” gibi mesajlar atmaya başlamış ve mesajların arasında neredeyse yarımşar saat var. Böyle mesajları atmasının nedeni nedir? Zanlılara bu neden sorulmuyor? Mesaj aralıkları gösteriyor ki Şule dilediğince telefonuna dahi bakamamış. Nasıl bir ortamda kaldı ki arkadaşından onu arayıp çağırmasını isteyecek kadar çaresizdi? Bu soruların yanıtsız kalmamasını istiyoruz. Bir de bahsettiğimiz üzere Şule insanları habersiz bırakmazdı. O gün oraya gittiğini neden başka kimseye söylemedi? Zanlılar çağırırken kimseye söyleme diye uyarıda mı bulundular?

Bir zanlının ifadesine göre Şule yan odaya gitmiş ve ona bakmaya gittiğinde tam atlayacakken görmüş. Zanlı Şule’yi tutmaya çalışmış o sırada tırnakları batmış. Olay sırasını düşünelim. İddialarına göre Şule çok alkollüymüş ve hava almak istediğini söylemiş. Kötü halde olan bir insan 20. katta “Ben hava almak istiyorum” diyorsa mantıklı olan birilerinin ona eşlik etmesidir. Ancak Şule tek başına çıkmış ve bir süre geri gelmeyince zanlılardan biri kontrole gitmiş. Tam da doğru zamanda gittiğini iddia ediyor tam atlayacakken gitmiş ve tutmaya çalışmış. Tırnakları batacak kadar yakın iseler zanlı nasıl Şule’yi tutamadı? Eğer intihar olduğunu iddia ediyorlarsa ikna konuşması yapmadı mı, tam tersi hemen atlamasına mı sebep oldu? Tırnakları batıyorsa bu temas halinde olduklarını ve fiziksel anlamda daha güçlü olan zanlının Şule’yi geri çekebileceği ihtimalini doğuruyor. Ayrıca tırnak izinin zanlının Şule’yi itmeye çalışırken olabileceği ihtimali de göz önünde bulundurulmalı.

Sahte Adli Tıp raporu, susturulan doktor, Şule’nin mesajları, tırnak izi ve zanlıların bağlantıları göz önünde bulundurulduğunda bunun bir intihar değil cinayet olduğu açıkça anlaşılmakta. Zanlılardan biri kayıp, diğerleri ise serbest. Bu olayın üstü kapatılmasın. Bu intihar değil bir cinayettir. Zanlılar en ağır şekilde yargılanmalılar. Biz arkadaşları olarak gittikçe artan kadın cinayetlerine bir yenisinin eklenmesi ve bu kişinin Şule olmasından dolayı derin bir üzüntü içindeyiz. Lütfen sesimizi duyun.”

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