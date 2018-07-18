Åžule Ã‡et soruÅŸturmasÄ±nda deliller karartÄ±lmÄ±ÅŸ

Åžule Ã‡et'in Ã¶lÃ¼mÃ¼ne iliÅŸkin soruÅŸturmada Aksu'nun kolundaki Ã‡et'e ait tÄ±rnak izleri rapora yazÄ±lmadÄ±, iÃ§ki ÅŸiÅŸeleri de ortadan kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Üniversite öÄŸrencisi Åžule Çet'in Ankara’daki bir plazanÄ±n 20'nci katÄ±ndan "ÅŸüpheli bir ÅŸekilde düÅŸerek" yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmesine iliÅŸkin yeni bulgular ortaya çÄ±ktÄ±. Åžüpheli ÇaÄŸatay Aksu’nun kolundaki Çet’e ait tÄ±rnak izlerinin ilk muayenede rapora yazÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± ve evdeki içki ÅŸiÅŸelerinin de saklandÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±ldÄ±.

Cumhuriyet'ten Alican UludaÄŸ'Ä±n haberine göre; BaÅŸkentte bir plazanÄ±n 20. katÄ±ndan ÅŸüpheli ÅŸekilde düÅŸerek yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren üniversite öÄŸrencisi Åžule Çet’in (20) ölümü sonrasÄ±nda yeni bulgular ortaya çÄ±ktÄ±.

KOLUNDAKÄ° Ä°Z RAPORA GÄ°RMEDÄ°

SoruÅŸturma kapsamÄ±nda daha önce iki kez gözaltÄ±na alÄ±nÄ±p serbest bÄ±rakÄ±lan ancak kamuoyunun tepkisi üzerine 3. gözaltÄ±da tutuklanan ÇaÄŸatay Aksu, olaydan sonra gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda saÄŸlÄ±k kontrolü için hastaneye sevk edildi ve muayeneden geçirildi. Bu sÄ±rada ÇaÄŸatay Aksu’nun kolunda boÄŸuÅŸma sÄ±rasÄ±nda Åžule Çet’in tÄ±rnaklarÄ±nÄ±n izi vardÄ±. Ancak doktorlar ve polisler bunu görmedi ve rapora iÅŸlenmedi. En önemli deliller arasÄ±ndaki bu durum gizlendi fakat sonraki süreçte açÄ±ÄŸa çÄ±ktÄ±.

ÅžÄ°ÅžELER ORTADAN KALDIRILDI

Åžule Çet’in plazaya giriÅŸ görüntüleri de dosyaya girmiÅŸ, bunlar medyaya yansÄ±mÄ±ÅŸtÄ±. Çet ailesinin avukatÄ± Umur YÄ±ldÄ±rÄ±m, görüntülerde Çet’in elindeki poÅŸette içki olduÄŸunu, ancak Çet’in ölümünün ardÄ±ndan polisin dairede yaptÄ±ÄŸÄ± incelemede bu içki ÅŸiÅŸelerine rastlanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. ÇaÄŸatay Aksu’nun Åžule Çet ile birlikte içki içerkenki görüntülerini sosyal medyada paylaÅŸmasÄ±na karÅŸÄ±n olay sonrasÄ±nda bu ÅŸiÅŸelerin olmayÄ±ÅŸÄ± delil karartÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya koydu. (HABER MERKEZÄ°)

Åžule Ã‡et dosyasÄ±nda dikkat Ã§eken video

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 Temmuz 2018 09:35

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