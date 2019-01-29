29 Ocak 2019 22:44

Şule Çet'in avukatı, sunulan adli tıp uzmanı raporuna tepki gösterdi

Şule Çet davasında skandal rapor: "Bir kadın bir erkekle tenha bir yerde içki içmeyi kabul etmişse cinsel ilişkiye rıza göstermiş sayılır"

Şule Çet'in avukatı, sunulan adli tıp uzmanı raporuna tepki gösterdi

Fotoğraf: Facebook

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    Şule Çet’in öldürülmesiyle ilgili davada, dosyaya giren adli tıp uzmanı raporunda “Bir kadın bir erkekle tenha bir yerde içki içmeyi kabul etmişse ve hele erkeğin yalnız yaşadığı evine, odasına giderek birlikte içmiş olursa cinsel ilişkiye rıza göstermiş sayılır” ifadeleri kullanıldı. Çet Ailesinin Avukatı Umur Yıldırım dosyaya giren ve sanıkların hazırlattığı adli tıp uzmanı raporuna tepki gösterdi. Yıldırım, raporun bilimsel olmadığını ve kadın haklarını aykırı olduğunu belirtti.

    Çet Ailesi’nin avukatı Umur Yıldırım sosyal medya'da yaptığı paylaşımda “Şule Çet’in canice katledilmesi davası ile ilgili olarak dosyaya sunulan uzman raporunda yer alan ve sosyal medyada infial yaratan açıklamalar bilimsellikten uzak, cinsiyetçi, insan haklarına ve kadın haklarına aykırı, kabul edilemez açıklamalardır” ifadelerini kullandı. 

    Ankara'da bir plazanın 20. katından şüpheli bir şekilde düşerek yaşamını yitiren Şule Çet'in ölümüyle ilgili soruşturmada iddianame kabul edildi. İddianamede iki sanık için "cinayet", "ırza geçme" ve "hürriyeti tahdit" suçlarından ceza istendi. Berk Akand ve Çağatay Aksu hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 39 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame, Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Şule Çet'in davasının ilk duruşması 6 Şubat’ta başlayacak. (HABER MERKEZİ)

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