Åžule Ã‡et soruÅŸturmasÄ±nda Adli TÄ±p raporunu hazÄ±rladÄ±: Bilmiyoruz

Åžule Ã‡etâ€™in Ã¶lÃ¼mÃ¼ne iliÅŸkin soruÅŸturmada, beklenen Adli TÄ±p Kurumu raporu dosyaya girdi. Rapor sonucunda Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len veriler belirsizlik iÃ§eriyor.

Bir plazanÄ±n 20. katÄ±ndan ÅŸüpheli ÅŸekilde düÅŸerek hayatÄ±nÄ± kaybeden üniversite öÄŸrencisi Åžule Çet’in ölümüne iliÅŸkin soruÅŸturmada, beklenen Adli TÄ±p Kurumu raporu dosyaya girdi. Raporda, Çet’in genel aÄŸÄ±r beden travmasÄ± nedeniyle cinsel saldÄ±rÄ±ya maruz kalÄ±p kalmadÄ±ÄŸÄ± konusunda kesin bir deÄŸerlendirme yapÄ±lamadÄ±ÄŸÄ± öne sürüldü. Öte yandan Çet’in kendisinin atladÄ±ÄŸÄ± yoksa itildiÄŸi ya da öldürüldükten sonra mÄ± atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hususunun da tÄ±bben bilinemediÄŸi görüÅŸüne yer verildi.

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre üç profesör, bir doçent, bir uzmanÄ±n imzasÄ±nÄ±n bulunduÄŸu 21 sayfalÄ±k raporda, özetle ÅŸu bulgular yer aldÄ±:

“KiÅŸinin zehirlenerek öldüÄŸünün tÄ±bbi delilleri bulunmadÄ±."

"Otopsisinde aÄŸÄ±r genel beden travmasÄ± bulgularÄ± olmasÄ± nedeniyle cinsel saldÄ±rÄ±ya maruz kalÄ±p kalmadÄ±ÄŸÄ± hususunda kesin bir deÄŸerlendirme yapÄ±lamadÄ±ÄŸÄ±, olayÄ±n adli tahkikat ile aydÄ±nlatÄ±lmasÄ± uygundur."

"SorulduÄŸu üzere düÅŸme öncesi travmaya maruz kalÄ±p kalmadÄ±ÄŸÄ±, düÅŸme olayÄ±nÄ±n kendi iradesiyle mi meydana geldiÄŸi, kazara mÄ± oluÅŸtuÄŸu veya bir baÅŸkasÄ± ya da baÅŸkalarÄ±nÄ±n etkisiyle mi meydana geldiÄŸi, düÅŸme esnasÄ±nda ÅŸuurunun yerinde olup olmadÄ±ÄŸÄ± ve öldürüldükten sonra atÄ±lÄ±p atÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± hususun tÄ±bben bilinemediÄŸi, olayÄ±n adli tahkikatla aydÄ±nlatÄ±lmasÄ±nÄ±n uygun olacaÄŸÄ± oy birliÄŸi ile mütalaa olunur."

SAVCILIK, SORULARIN AYDINLATILMASINI Ä°STEDÄ°

Ankara SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, olaydan sonra alÄ±nan ifadeler, olay yeri inceleme tutanaklarÄ± ile toplanan delillere iliÅŸkin raporlarÄ± içeren dosyayÄ± Adli TÄ±p Kurumu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na göndererek, Çet'in kesin ölüm nedeninin tespitini talep etmiÅŸti. SavcÄ±lÄ±k, olayÄ±n cinayet mi yoksa intihar mÄ± olduÄŸunun ortaya çÄ±karÄ±lmasÄ± için bazÄ± yazÄ±lÄ± sorular da gönderdi. SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n, Adli Kurumu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan, "Åžule Çet'in kesin ölüm sebebinin tespiti, Çet'in anal sürüntüsünde bulunduÄŸu belirtilen Prostat Spesifik Antijen (PSA) isimli antijenin erkek cinsiyetine ait bir antijen olup olmadÄ±ÄŸÄ±, ÅŸüpheli ÇaÄŸatay Aksu'nun saÄŸ el 3. parmaÄŸÄ±nÄ±n olay gecesi kÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tespit edilmiÅŸtir. Åžüphelide oluÅŸan kÄ±rÄ±ÄŸÄ±n travma sonucu mu yoksa aÅŸaÄŸÄ±ya atlamaya çalÄ±ÅŸan birini kurtarmaya çalÄ±ÅŸÄ±rken oluÅŸup, oluÅŸmayacaÄŸÄ±nÄ±n tespitinin mümkün olup olmadÄ±ÄŸÄ±, Çet'in yerde vücut pozisyonu, düÅŸüÅŸ ÅŸekli ve düÅŸtüÄŸü yer göz önüne alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±ndan düÅŸmeden önce ölmüÅŸ olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n (bilincinin yerinde olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tespitinin mümkün olup olmadÄ±ÄŸÄ±), Çet'in vücudunda bulunan alkol miktarÄ±nÄ±n tespitinin mümkün olup olmadÄ±ÄŸÄ±" yönündeki sorularÄ±n yanÄ±tlanmasÄ±nÄ± talep etti.

FARKLI TARÄ°HLERDE 3 RAPOR HAZIRLANDI

21 SayfalÄ±k Adli TÄ±p Kurumu'nun raporunda Biyoloji Ä°htisas Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan farklÄ± tarihlerde 3 adet rapor alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirlendi.

Biyoloji Ä°htisas Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 6 Haziran 2018 Tarihli raporunda, "Vaginal sürüntü örneÄŸinden hazÄ±rlanan prepatlarÄ±n mikroskobik incelemelerinde sperm hücresi görülmedi. Anal sürüntü örneÄŸinden hazÄ±rlanan preparatlarÄ±n mikroskobik incelemelerinde sperm hücresi görülmedi. Ancak menide ve idrarda bulunan prostat spesifik antijen (PSA) tespit edildi" denildi.

21 Haziran tarihli ikinci raporda ise, "Kan numunesinden DNA profili tespit edildi. SaÄŸ ve sol ele ait toplam 9 adet tÄ±rnak parçasÄ± ile anal ve vajinal sürüntü numunelerinden birbirleri ile uyumlu kadÄ±n genotipte DNA profilleri tespit edildi. Tespit edilen DNA profillerinin Åžule Çet'e ait DNA profili ile uyumlu olduÄŸu belirlendi. DüÅŸük düzeyde erkek cinsiyet geni içerdiÄŸi belirlenen saÄŸ ve sol ele ait 9 adet tÄ±rnak parçasÄ± ile anal ve vajinal sürüntü numunelerinden Y-STR DNA analiz çalÄ±ÅŸmalarÄ±na geçildi. Y STR DNA analiz çalÄ±ÅŸmalarÄ± sonucunda karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rmaya müsait Y STR DNA profili tespit edilemedi" tespitlerine yer verildi.

15 Ekim 2018 tarihli üçüncü raporda ise, "Dokuz adet tÄ±rnak örneÄŸinden yedisinden elde edilen Y STR DNA inceleme sonuçlarÄ±nÄ±n aidiyeti ile ilgili majör minor ayrÄ±mÄ± yapÄ±lmayacak nitelikte karÄ±ÅŸÄ±k olmasÄ± nedeniyle mukayese etmeye elveriÅŸli olmadÄ±ÄŸÄ±, saÄŸ elden alÄ±nan 3 ve 4 nolu tÄ±rnak örneklerinden elde edilen YSR DNA sonuçlarÄ±nÄ±n ise karÄ±ÅŸÄ±k, ancak majör olarak bir YSTR DNA profilinin ayrÄ±labildiÄŸi sonuçlarÄ± olmasÄ± nedeni ile mukayese etmeye elveriÅŸli olduÄŸu, örneklerde tespit edilen major YSTR DNA allelerinin ÅŸüpheli Berk Akant'Ä±n YSTR DNA profili ile edilde edilen YSTR DNA örnekleri itibarÄ± ile aynÄ± olduÄŸu belirlendi. (Y STR sadece erkek cinsiyetinde bulunur, babadan oÄŸula aktarÄ±lÄ±r ve aynÄ± soy aÄŸacÄ±ndaki erkek bireylerde mutasyon haricinde aynÄ±dÄ±r. TarafÄ±mÄ±zca incelenen örneklerde ÇaÄŸatay Aksu'nun DNA profili tespit edilemedi" ifadeleri kullanÄ±ldÄ±. (HABERMERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 30 KasÄ±m 2018 13:08

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